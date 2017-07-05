مصير الأسد تقرره روسيا.. بموافقة أميركا! تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 ذكر وزير خارجية الولايات المتحدة «ريكس تيلرسون» للأمين العام للأمم المتحدة «انطونيو جوتيراس»، خلال اجتماع خاص بمقر الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو الآن في أيدي روسيا، وأن الأولوية بالنسبة لإدارة ترامب تقتصر على هزيمة تنظيم «داعش»، وفقاً لثلاثة مصادر دبلوماسية مطلعة على اللقاء. وتمثل تأكيدات تيلرسون لجوتيراس رغبة إدارة ترامب المتزايدة في أن تدع روسيا تتولى المسؤولية في سوريا، وأن تنحي الجغرافيا السياسية جانباً للتركيز على هزيمة «داعش». كما أشار إلى أن العمل العسكري الأميركي ضد قوات الأسد في الشهور الأخيرة يقصد منه تحقيق أهداف تكتيكية محدودة، تتمثل في ردع هجمات الأسلحة الكيميائية مستقبلاً، وحماية القوات المدعومة أميركياً في مواجهة «داعش» بسوريا، وليس إضعاف حكومة الأسد أو تقوية نفوذ المعارضة في المفاوضات. ويعكس موقف تيلرسون اعترافاً بأن حكومة الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، تبرز باعتبارها المنتصر السياسي المحتمل في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات. كما يعكس مزيداً من التراجع عن بيان جنيف الذي تم التوصل إليه عام 2012 بوساطة من الأمم المتحدة، ووقعته روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من القوى الكبرى، ودعا في حينه إلى تأسيس حكومة انتقالية من النظام والمعارضة. وكان اتفاق جنيف، وفقاً لإدارة أوباما وغيرها من الحلفاء الغربيين، سيؤدي إلى رحيل الأسد عن السلطة، على الرغم من أن إدارة أوباما عادت لتخفف من مطالبتها بتنحي الأسد خلال عامها الأخير في السلطة. ورفض مسؤول في الخارجية الأميركية التعليق على نقاش تيلرسون الخاص مع جوتيراس، لكنه أصر على أن الولايات المتحدة ما زالت «ملتزمة بعملية جنيف»، وأنها تدعم «عملية سياسية ذات صدقية يمكن أن تحل مسألة مستقبل سوريا. وفي نهاية المطاف فإن هذه العملية، من وجهة نظرنا، ستؤدي إلى حل وضع الأسد». وأضاف المسؤول أنه «يتعين على الشعب السوري أن يحدد مستقبل البلاد السياسي من خلال عملية سياسية». ويأتي ترك القرار لروسيا فيما يتعلق بمستقبل الأسد عشية أول لقاء مباشر للرئيس ترامب مع الرئيس بوتين الأسبوع القادم على هامش قمة دول العشرين التي ستعقد في هامبورج بألمانيا. ويأتي أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لإصلاح العلاقات مع الكرملين. وذكر تيلرسون في وقت سابق من هذا الشهر أن ترامب كلفه بإصلاح علاقة الولايات المتحدة بروسيا. كما حذر وزير الخارجية الكونجرس من أن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها المزعوم في الانتخابات الأميركية قد يقوض الجهود المبذولة للتعاون مع موسكو بشأن سوريا. وقال تيلرسون، أثناء زيارة له إلى نيوزيلندا، أوائل يونيو المنصرم، «لقد طلب الرئيس مني البدء بعملية إعادة الارتباط مع روسيا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق الاستقرار في هذه العلاقة حتى لا تتدهور أكثر من ذلك». ومن هناك، قال وزير الخارجية إنه «سيبدأ في إعادة بناء مستوى من الثقة» مع موسكو. بعد أقل من شهرين من أدائه اليمين الدستورية، أوضح تيلرسون أنه لا يهتم كثيراً باستخدام القوة الأميركية لإجبار الرئيس السوري على ترك منصبه. وقال في أواخر مارس: «إن مستقبل الأسد سيحدده الشعب السوري». وأكدت «نيكي هالي»، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، على ما قاله، وذكرت لمجموعة من الصحفيين: «لم تعد أولويتنا تتمثل في التركيز على الإطاحة بالأسد». إلا أن تيلرسون عكس مساره في شهر أبريل، قائلاً: «إن الخطوات جارية للقيام بجهود دولية للإطاحة بالأسد، بعد أن شن نظامه هجوماً بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ما أسفر عن مقتل العشرات». وبعد ذلك بأيام، وخلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا، كرر تيلرسون تحذيره من أن عهد الأسد «وصل إلى نهايته». وأوضح قائلاً: «إن الطريقة التي سيغادر بها الأسد هي أمر يتطلب جهود المجتمع الدولي أولا لهزيمة (داعش) في سوريا، ولتحقيق استقرار الدولة السورية، وتجنيبها مزيداً من الحرب الأهلية، ومن ثم العمل بشكل جماعي مع شركائنا في جميع أنحاء العالم من خلال عملية سياسية ستؤدي إلى رحيل الأسد». بيد أن تيلرسون أوضح لجوتيراس، في اجتماع الأسبوع الماضي، أن «ما يحدث للأسد هو قضية روسيا، وليس قضية الحكومة الأميركية». وأضاف المسؤول أن رسالة تيلرسون هي أن «الحكومة الأميركية سترد على التهديد الإرهابي»، لكنها «غير متأكدة مما إذا كان الأسد سيرحل أم سيبقى». ويشير تراجع تيلرسون إلى أن الخارجية الأميركية على استعداد لأن تحد من جهودها بشأن مستقبل الأسد، فيما تركز على التحالفات المتصارعة التي تقاتل في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، «هيذر نويرت»، للصحفيين يوم الأربعاء الماضي: «إن سببب انخراط الولايات المتحدة في سوريا جاء بغرض إخراج (داعش)، وهذا هو السبب في وجودنا». ووصف السفير الأميركي السابق في سوريا «فريد هوف» موقف إدارة ترامب بشأن سياسة روسيا في سوريا بأنه (مثير للارتباك)». وتعليقاً عن التنازل عن تقرير موقف الأسد لروسيا، قال هوف: «أن تبتعد عن مشكلة وتقول دع الروس يعتنون بها هذا أمر، ولكن أن تفترض أنك تستطيع الاعتماد على الروس لتحقيق نتائج جيدة فهذا أمر آخر». ويشعر كبار المسؤولين الأميركيين السابقين بالغيظ بسبب الطريقة التي تنازلت بها إدارة ترامب عن أرض سياسية مهمة، هي سوريا، للكرملين، ومن دون مقابل تقريباً. وقالت «إيفيلين فاركاس»، نائب مساعد وزير الدفاع السابقة لشؤون روسيا: «إن الأمور التي نسمعها تخرج من الإدارة تتعلق أساساً بما قد تقدمه الولايات المتحدة لروسيا، وليس العكس». وأضافت فاركاس أن روسيا ستستفيد أكثر من غيرها من عدد كبير من الرسائل المتناقضة بشأن سوريا والصادرة عن واشنطن. وأكدت أنه من دون وجود أجندة واضحة أثناء الذهاب للاجتماع مع بوتين، الأسبوع المقبل خلال قمة العشرين، «سيكون هناك خطر أن يخرج الرئيس من منصبه». ----------------------- *صحفيان أميركيان ------------------------ عن دورية «فورين بوليسي» ------------------------ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»