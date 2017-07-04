تعزيز إجراءات السلامة المرورية تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017 في إطار الجهود المبذولة من قبل مختلف أجهزة الدولة للحفاظ على موقع الريادة، تتولد كل يوم أفكار وقوانين وإجراءات جديدة، هدفها الأساسي تحقيق فروق إيجابية في الحياة العامة للمواطنين، سواء تعلق الأمر بدفعهم إلى التحلي بروح إنتاجية أكثر أو تشجيعهم على التفاعل مع التطورات اليومية للحياة، بما يخدم مصالحهم العامة والخاصة من خلال التقيد بالقوانين والتشريعات من منطلق الواجب الوطني وخدمة المجتمع. ونظراً إلى أهمية التقيد بالقوانين في ضبط سلوك الأفراد وتفعيل سياسات الحكومات، وقياس مدى رقيها وإنتاجيتها، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول التي تعلي من شأن القوانين وتضعها فوق كل الاعتبارات، من دون أن تفرغها من بُعديها الإنساني والأخلاقي. واستجابة لتلك الرؤية شرعت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مع بداية يوليو الجاري في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والقرارين الوزاريين «177» و«178» لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الغرامة على بعض المخالفات المرورية وتشديد العقوبة على بعضها الآخر. لكن تشديد الإجراءات التي قد يرى فيها البعض النقطة الأبرز في قانون المرور الجديد، لا تعدو كونها إجراءات بسيطة مقارنة بالأضرار البشرية الكبيرة التي تنجم عادة عن عدم التقيد بالقوانين أو التهاون في تطبيقها، وبالتالي فإن المديرية العامة للمرور تحرص، أكثر من أي وقت مضى، على توفير سلامة الأنفس والممتلكات في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهداف ورؤية حكومة أبوظبي في الوصول إلى صفر وفاة بحلول عام 2030. وسبيلاً لتحقيق تلك الرؤية وما يرتبط بها من جودة في الخدمات المرورية، اعتمدت شرطة أبوظبي أفضل الممارسات العالمية لبلوغ أعلى المستويات. بما في ذلك التركيز على توعية السائقين بشروط القيادة الآمنة تجنباً للمزيد من الحوادث، وتثقيفهم بالتعديلات المرورية الجديدة. فضلاً عن عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء الرئيسيين للتنسيق بشأن التعديلات الجديدة وتنظيم محاضرات وورش تدريبية لمنتسبي مديرية المرور والدوريات والتواصل المباشر مع الجمهور وحث أفراده على ضرورة التزام قانون السير والمرور. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية