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وصايا لينكولن
تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017
أمس الثلاثاء احتفل الأميركيون بيومهم الوطني، الذي حل هذا العام في فترة تتميز ببعض الانقسام والارتياب السياسي، ما قد يعرّض للخطر المُثل التي قامت من أجلها الثورة الأميركية.
وتلك من دون شك مشكلة كبيرة، لكنها تؤشر أيضاً على فرصة، فالدول تستفيد من التأثيرات الموحّدة للذكريات المشتركة، لا سيما إذا كانت ذكريات تعكس التزاماً بالمُثل. والثورة الأميركية تأثرت باثنتين من هذه القيم: الحكم الذاتي والحرية الإنسانية.
في سن الثامنة والعشرين، وقبل أن يصبح رئيساً، ألقى إبراهام لينكولن خطاباً في سبرينغفيلد، بولاية إيلينوي، عام 1838، بعنوان «إدامة مؤسساتنا السياسية»، تحدّث فيه حول أخطار العبودية في الولايات المتحدة، محذراً من أن المجموعات والأشخاص الذين لا يحترمون القوانين والمحاكم الأميركية قد يدمّرون الولايات المتحدة، وشدد لينكولن على أهمية احترام القانون وترسيخه في قلوب الناس، حيث قال إن الفكرة يجب أن «تدرّس في المدارس، والمنتديات والكليات، وأن تكتب في المقررات المدرسية، وكتب قواعد التهجي، وفي التقاويم والرزنامات، لإيصالها عبر المنابر والمجالس التشريعية، وفرض تطبيقها في المحاكم»، وحاجج بأن حكم القانون ينبغي أن يصبح «الديانة السياسية للأمة».
وفي هذا الخطاب دفع لينكولن بحجة أخرى أكبر وأهم، حيث أشار إلى الثورة الأميركية نفسها، التي وصفها باعتبارها جهداً شجاعاً وجريئاً «نعرضه أمام العالم، لإثبات صحة فكرة قدرة الناس على حكم أنفسهم بأنفسهم».
والواقع أنه بالنسبة للكثير منا، نحن الأميركيين، فإن عيد الاستقلال، الذي يحل في الرابع من يوليو من كل سنة، يتعلق بالألعاب النارية والعائلة ويوم عطلة أكثر مما يتعلق بذكريات وطنية مشتركة، أو القدرة على الحكم الذاتي أو الحرية المدنية والدينية.
غير أنه مع لينكولن، يجدر بنا التحرك بضع خطوات إلى الوراء والتركيز على الأشياء التي يحفظها الأميركيون من أجل مجابهة التحديات المعاصرة. لقد كان لينكولن محقاً: إنها تستحق احترامنا!
كاس آر. سنشتاين
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»