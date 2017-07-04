وصايا لينكولن

تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017

أمس الثلاثاء احتفل الأميركيون بيومهم الوطني، الذي حل هذا العام في فترة تتميز ببعض الانقسام والارتياب السياسي، ما قد يعرّض للخطر المُثل التي قامت من أجلها الثورة الأميركية.

وتلك من دون شك مشكلة كبيرة، لكنها تؤشر أيضاً على فرصة، فالدول تستفيد من التأثيرات الموحّدة للذكريات المشتركة، لا سيما إذا كانت ذكريات تعكس التزاماً بالمُثل. والثورة الأميركية تأثرت باثنتين من هذه القيم: الحكم الذاتي والحرية الإنسانية.

وفي هذا الخطاب دفع لينكولن بحجة أخرى أكبر وأهم، حيث أشار إلى الثورة الأميركية نفسها، التي وصفها باعتبارها جهداً شجاعاً وجريئاً «نعرضه أمام العالم، لإثبات صحة فكرة قدرة الناس على حكم أنفسهم بأنفسهم».

والواقع أنه بالنسبة للكثير منا، نحن الأميركيين، فإن عيد الاستقلال، الذي يحل في الرابع من يوليو من كل سنة، يتعلق بالألعاب النارية والعائلة ويوم عطلة أكثر مما يتعلق بذكريات وطنية مشتركة، أو القدرة على الحكم الذاتي أو الحرية المدنية والدينية.

غير أنه مع لينكولن، يجدر بنا التحرك بضع خطوات إلى الوراء والتركيز على الأشياء التي يحفظها الأميركيون من أجل مجابهة التحديات المعاصرة. لقد كان لينكولن محقاً: إنها تستحق احترامنا!

كاس آر. سنشتاين

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»