الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 واشنطن تلعب «الورقة التايوانية».. و«مون» متمسك بالحوار مع كوريا الشمالية «ليس من الحكمة أن تلعب واشنطن الورقة التايوانية».. هكذا عنونت «تشينا ديلي» الصينية، افتتاحيتها أمس، قائلة إن الأسبوع الماضي كان زاخراً بالأحداث، خاصة إذا تمت مقارنته بحالة «السلم النسبي» بين الولايات المتحدة والصين، التي ظهرت خلال قمة «ترامب- تشي» في فلوريدا أبريل الماضي. الصحيفة أشارت إلى صفقة الأسلحة الأميركية إلى تايوان والتي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، ووضع بنك صيني ضمن «قائمة سوداء» بتهمة التعامل مع كوريا الشمالية، وموافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي على قرار يسمح للبحرية الأميركية بالتوقف بوتيرة منتظمة في الموانئ التايوانية، وفي الوقت نفسه مساعدة الجزيرة على امتلاك قدرات بحرية متطورة. كل هذه الخطوات تراها الصحيفة تسير في الاتجاه المعاكس للتوافقات التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأميركي الرامية إلى العمل معاً من أجل شراكة بناءة. «يوميري تشيمبيون» «هل تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل تكثيف الضغط على كوريا الشمالية؟»، تساؤل عنونت به «يوميري تشيمبيون» افتتاحيتها أول أمس، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تضغط بقوة على كوريا الشمالية، فهذه الأخيرة اتخذت خطوات سريعة لتطوير ترسانتها الصاروخية والنووية، بينما تتبنى كوريا الجنوبية مقاربة الحوار والتعاون من أجل إيجاد حل لأزمة بيونج يانج النووية. فهل بمقدور واشنطن وسيئول التعاون في الملف الكوري الشمالي؟ الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» أجرى محادثات هي الأولى من نوعها مع نظيره الأميركي، واتفق الرئيسان على مزيد من التعاون لجعل كوريا الشمالية تتخلى عن طموحاتها النووية. واشنطن وسيؤول ملتزمتان بالعقوبات الاقتصادية المفروضة حالياً على بيونج يانج، وأكدتا التزامهما بفرض عقوبات جديدة، لممارسة أقصى ما يمكن من ضغوط على نظام «كيم». وحسب الصحيفة، أكد الطرفان الأميركي والكوري الجنوبي أن باب الحوار مع بيونج يانج مفتوح إذا اختارت الأخيرة «المسار الصحيح». البيان المشترك الصادر عن قمة «ترامب- مون» تضمن التزاماً أميركياً بالدفاع عن كوريا الجنوبية من خلال «المظلة النووية» وأيضاً بتعزيز التحالف القائم بين البلدين. الصحيفة ترى أن هناك فجوة واشنطن وسيؤول في الملف الكوري الشمالي، فإدارة ترامب فرضت عقوبات مالية هي الأولى من نوعها على «البنك الصيني»، الذي تُثار حوله مزاعم مفادها أنه يساعد كوريا الشمالية على عمليات غسيل الأموال وهذه العقوبات ستمنع البنك الصيني من التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية. هذه الخطوة يمكن تفسيرها بأنها تعكس احباطاً أميركيا من الصين التي لم تكثف ضغوطها على كوريا الشمالية بما يكفي، على الرغم من تكرار مطالب أميركية تدعو بكين للمضي قدماً في هذا الاتجاه. الرئيس الأميركي صرّح عقب القمة بأن «الصبر مع كوريا الشمالية قد انتهى». في المقابل، أكد الرئيس الكوري الجنوبي على الحوار والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين حتى في ظل الخطوات التصعيدية الكورية الشمالية، وذلك علماً بأن اليابان والولايات المتحدة تتبنيان موقفا يتمثل في أن الضغط وليس الحوار هو المطلوب الآن. وحسب الصحيفة، فإن تأجيل نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» الذي نشرته واشنطن في كوريا الجنوبية، يثير القلق، ذلك لأن «مون» برر التأجيل بأسباب تتعلق بالتداعيات البيئية التي قد تترتب على نشر النظام، لكن السبب الحقيقي هو مراعاة مخاوف الصين التي أبدت انزعاجها من الخطوة الأميركية. وتطرقت الصحيفة إلى سياسة «أميركا أولاً»، التي يتبناها ترامب، معتبرة أنها موجهة إلى كوريا الجنوبية، حيث يوجد عجز في الميزان التجاري الأميركي الكوري الجنوبي، لصالح سيؤول. «تورونتو ستار» تحت عنوان «يتعين على حكومة ترودو الاستثمار في العلوم الأساسية»، نشرت «تورونتو ستار» الكندية، يوم أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول إنه بعد عقد من الحرب التي شنها رئيس الوزراء الكندي السابق «ستيفن هاربر» على العلوم، جاء «جاستن ترودو» إلى سدة الحكم، حاملاً معه وعوداً تبشر بطريقة أفضل في التعامل مع موضوع البحث العلمي، وبالفعل تحققت نجاحات على بعض الجبهات، لكن في جبهات أخرى أثار التباطؤ الحكومي شكوكاً في مدى التزام الحكومة الكندية بهذه المسألة، التي تراها الصحيفة ضرورية لاسترجاع مجد كندا السابق في البحث العلمي. الصحيفة أبدت استياءها من وزيرة العلوم الكندية «كريستي دونيكان»، كونها لم تطرح وعوداً بالاستثمار في البحوث العلمية، وهو ما تراه الصحيفة، أمراً مخزياً، فهذه البحوث مهمة لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الكندي. لاشك أن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» أقدم على خطوات إيجابية منها استئناف العمل في مركز الإحصاء الذي يزود صناع القرار بالمعلومات الديموغرافية، كما تعهد «ترودو» في أولى حكوماته، بتقديم 95 مليون دولار لتمويل مؤسسات البحث العلمي الأساسية في بلاده، وشكلت حكومته لجنة فيدرالية مستقلة يترأسها «ديفيد نايلور» الرئيس السابق لجامعة «تورونتو» مهمتها اقتراح خطوات لإصلاح مؤسسات البحث العلمي. اللجنة رسمت صورة قاتمة للبحث العالمي، ذلك لأن الاستثمارات الفيدرالية المخصصة لهذا المجال شهدت تراجعاً خلال العقد الماضي، علماً بأن التمويل المتاح للبحوث الخاصة، التي قد تكون أداة لجذب الموهوبين ممن تحتاجهم كندا لتحقيق المنافسة في اقتصاد المعرفة، قد تراجع أيضاً بنسبة 35 في المئة للباحث الواحد. وخلال العقد الماضي تراجع حضور الكنديين في منصات التتويج الخاصة بالجوائز العلمية، وتراجع انتاجهم من النشر العلمي، مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة. اللجنة أصدرت توصيات من بينها زيادة تمويل البحوث العلمية بـ485 مليون دولار، خاصة المعنية بالاكتشافات والابتكارات، ونصحت اللجنة، بأنه في ظل تخفيض ميزانية البحث العلمي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن لدى كندا فرصة لتأكيد دورها القيادي في البحوث العلمية. وزيرة العالم الكندية ترى أنه من الصعب تنفيذ إصلاحات سريعة في هذا المجال الذي تعرض لتخفيض في ميزانيته طوال السنوات العشر الماضية، وإن الأمر يحتاج وقتاً لتعويض ما فات. إعداد: طه حسيب