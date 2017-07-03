عزل قطر.. نجاح لقناة «الجزيرة»! تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 التصنيف شبه المحدّد للإعلام ووسائله لم يعد اليوم قائماً كما كان، تبدلت فيه أمور كثيرة بما لا يمكن توصيفه، خصوصاً بعد عصر العولمة التي انطلقت ثمانينيات القرن الماضي، فقد شهد الإعلام ثورة كبيرة ومتنامية، أسهمت فيها ثورة سابقة عليه، هي ثورة التقنية والمواصلات والاتصالات بوسائلها المتعددة، التي مهدت للعولمة، (لتسيح) الحضارات بعضها على بعض في جوانبها التقنية والثقافية والقيميّة والعلمية إلى جانب الأسواق التجارية والاقتصادية. نقلت العولمة الحداثة بمعناها الصلب (مفهوم الوطن والدولة والمجتمع) إلى الحداثة السائلة التي جعلت كل شيء في متناول كل أحد في أي مكان وزمان (كما لدى زيجمونت باومان). هنا بدأ الإعلام مرحلته الجديدة ليصبح إعلاماً عابراً للحدود عبر القنوات الفضائية. في هذه اللحظة من الزمن الخليجي ظهرت قناة «الجزيرة» الفضائية في الدوحة العاصمة القطرية (تأسست نوفمبر عام 1996)، لتبني لنفسها مكانة ليس فقط على مستوى الشقيقة قطر، بل على المستويين الخليجي والعربي، وبرزت بعد قليل من هذا على المستوى العالمي بامتلاكها أذرعاً بلغات أجنبية في عدد من العواصم العالمية من بينها واشنطن، تسهل أحياناً معرفة إذا ما كانت هذه الآلة الإعلامية أو تلك، فعّالة ولها تأثيرها المباشر في المتلقين، لكن قد تصعب في المقلب الآخر، معرفة تفاصيل المحتوى لهذه الآلة الإعلامية أو تلك، وفحوى رسالتها المُصدّرة، في الأقل بالسرعة المتوقعة. هذا ما حدث مع قناة «الجزيرة» الفضائية، فهي حينما بدأت بث برامجها خصوصاً البرامج الحوارية - التوك شو، أغلبنا كمهتمين ومتابعين تفاءل خيراً أن هنالك اختراقاً إعلامياً ستسجله هذه القناة الوليدة، وستتجاوز به الفضائيات العربية كلها لجهة جرأتها وأدائها النوعي ولجهة المعلومات (الخاصة) التي تحصل عليها عبر مراسليها (وعلاقاتها) الواسعة مع جهات عربية وأجنبية مختلفة، مضافاً إليها الإمكانات المالية. أمر كهذا كان كفيلاً بتأهيل أية قناة فضائية لتصبح إحدى المحطات المفضلة لدى المواطن العربي. لم يدرِ المواطن العربي وقتها بتفاصيل الخطة الإعلامية طويلة المدى لقناة «الجزيرة»، لم يعمل عقله أو يشحذ مجسات الرؤية لديه، لينفذ كما يقال إلى (قلب الخسَّة) في رسالة القناة. ما كان يهمهُ هو إرواء عطشه المزمن للكلام عن المسكوت عنه عربياً، وخصوصاً الكواليس التي حلم طويلاً أن يخترقها ليقف على ما يحاك (ضده). وها هو قد جاء من يحقق له هذه المَهمّة المستحيلة الشبيهة بـ(ميشن إمبوسيبل) للنجم (توم كروز).. ها هي قد جاءت قناة «الجزيرة». هذا ما كان يفكر به المواطن العربي جليس (الكنَب) يشاهد شاشتها الفضية، بل إن بعض العاملين في قناة «الجزيرة» نفسها كان يفكر بالطريقة ذاتها للمواطن العربي البريء (عدم العلم بالمرامي البعيدة لخطة القناة). الطرفان لم يكن أي منهما على علم بأن ما تقدمه «الجزيرة» في أغلب موادها، لم يكن كما روّجت له في بدايتها من أنه يجري وفق سياق (تنموي نهضوي عربي يقوم على حرية الكلمة والرأي). كان ذلك أمراً آخر كشفته النتائج التي وصلت إليها الأوضاع في بعض الأقطار العربية. وبما أن الأمور بخواتيمها، كانت خاتمة «الجزيرة» أنها عزلت دولة قطر نفسها عن محيطها الخليجي والعربي كله، دفعت هذا البلد الخليجي العربي المسلم إلى خارج عائلته.. إلى خارج سربه ومحيطه. سؤالنا: هل تحقيق هذه النتيجة هي ما سعى له الإعلام في الشقيقة قطر ممثلاً بقناة «الجزيرة» تحديداً؟ لا يدري المرء هل يتوجّب عليه في هذه الحالة أن يبارك لـ«الجزيرة» (الإنجاز)، أم أن يعزّي قلبه المحزون؟