الأزمة القطرية وإعادة توزيع الأدوار تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 نهجت دول الجوار والدول الإسلامية الكبرى التي لها أطماع في المنطقة، وبالتعاون مع القوى العظمى، سياسات متنوعة بين ناعمة وصلبة وعلنية وسرية، وذلك لضرب التقارب الخليجي، ومنع الدول الخليجية من المزيد من الوحدة، وخاصة الاقتصادية والعسكرية، وتوحيد العملة، وتأثير كل ذلك على الأسواق العالمية ومشاريع الدول الساعية بقوة للعالمية كتركيا، ولذلك رأت هذه الدول أنه لا بد من وقف التقدم الخليجي نحو تعاون أكبر وزعزعة البيت الخليجي، وهو ما لا يستوعبه الغارقون في المراهقة السياسية في الدولة المشاغبة! فهناك حاجة ملحة لإيجاد توازن قائم بين الأمنيات الحالمة والطموح من جهة، وبين والمعطيات الواقعية من جهة أخرى، للوصول لصورة استخبارية أمنية خليجية-عربية موحدة لحقيقة التهديد الوجودي بعيداً عن الشطحات الفردية، فمنطقة الخليج تواجه نفس التحديات الرئيسية، وأن يحفر لنهر سائل تحت الأرض من الغاز الطبيعي لبعض الدول مقابل آخر من الماء في الاتجاه المقابل.. هي صفقة انتحارية وخاصة عندما ندرك أن التوازن الاستراتيجي مفقود بين دولة كبرى ودولة صغرى سمحت للدولة الكبرى بالغزو والاستعمار الأبيض لها، وبالتالي السيطرة على منابع الموردين. فقد دخلنا مرحلة الحرب الخليجية الباردة الأولى، وهو ما يمكن اعتباره منعطفاً تاريخياً في العلاقات الخليجية-الخليجية، والمنطقة مقبلة على فترة حرجة ومفصلية ستضعف الوطن العربي ككل وتجعله لقمة سائغة لمخطط الهيمنة والتقسيم، وخاصة بعد سيناريو «داعش» المسرحي في العراق وعدم مشاهدة جثة «داعشي» واحد في الفتوحات الشيعية في الموصل، ولنعلم أن التدخل التركي سيتبعه حتماً تدخل إيراني. والرد العملي على التدخل الإيراني في العراق وسوريا هو تدشين قاعدة عسكرية في قلب الخليج العربي، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني الإيراني، مما خلط أوراق الصراع على الشرق الأوسط، وأصبح لتركيا ورقة ضغط مهمة للمفاوضات ولن تفرط بها أبداً. ولطالما فرضت مصادر الطاقة المتوفرة في المنطقة تدخل الغير فيها، وعندما بدأت دول المنطقة في التخلص تدريجياً من حدة ووتيرة سيطرة وهيمنة القوى الكبرى عليها من خلال إجراءات ومواقف سيادية مؤثرة على الساحة الدولية، رأت هذه القوى أنه لا بد من وضع حد لذلك من خلال جعل دولة مثل قطر الشقيقة ممراً، سالكاً لعودة حجم وتأثير تدخل وسطوة تلك القوى في المنطقة، وضمان مصالحها واستنزاف الثروات وإعادة توزيع أدوار بين شرطي أصبح ضابطاً للخليج، ومحتسب أصبح مكتسباً، وأداور متعددة هي لب وجوهر المداهمات السياسية التي تعكس مدى خطورة الموقف القطري، والذي يجعل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي يبدو وكأنه نزهة ! فالترهيب والرعب والفوضى الخلاقة حقبة سياسية انتهت تاريخياً بولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبدأت حقبة من خلالها يتم الحصول على أفضل الصفقات بأفضل الأسعار الممكنة، ويتحكم في أسواق السياسة العالمية ما بين جذر ومد وتصعيد وتهدئة والتلاعب بالوعود والألفاظ والمصطلحات، وفي المقابل يلهث الإمام الصفوي والسلطان التركي، وبينما يحلم السلطان أردوغان بتعيين والٍ تركي للحجاز والوصول للأراضي المقدسة في قلب الجزيرة العربية قبل إيران ستسعى إيران لتصعيد وتيرة لغة التهديدات ومناوشات عسكرية لعسكرة الصراع في الخليج العربي، وتحريك الفئة المغرر بها من الجالية الشيعية وخلاياها النائمة لنشر الفوضى لتتفرغ لفرض سيطرتها على العراق وسوريا، ولكن ستكمن المفاجئة في تحركات الحلف الخفي بين تركيا وروسيا وإسرائيل. وستحاول إيران جاهدة تفكيك الخليج العربي والسيطرة عليه مع إضعاف الدول العربية الكبرى وإدخالها في دوامة من الأزمات التي لا تتوقف، وخاصة أن الإرهاب أصبح سلاح الدول الأول بعد أن كان يبدو لوهلة من الزمن مجرد فعل فردي لجماعات خارجة عن القانون تمتهن الخراب والدمار الموجه تحت عباءة النقاء والتطهير الديني. والسيناريو برمته لربما يجعلنا نعيد النظر في دراسة عمق مخاطر التداعيات المحتملة ومن هو المستفيد الأكبر؟ وهل هي قضية وجود للشعوب الخليجية والعربية أم مجرد أزمة عابرة؟ وما هي أقل الأضرار الممكن تقبلها لجميع الأطراف؟ وهل هناك طرق مرنة تأخذنا نحو تسوية شاملة توقف بوادر الصراع العالمي القادم؟