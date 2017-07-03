قطر الشقاق.. وسياسة النفاق تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 إن حال التخبط والارتباك وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه قطر الآن هو نتيجة طبيعية لسلوكها وأفعالها خلال الفترة الماضية، والوضع المريب والمرتبك الذي يظهر فيه مسؤولوها بين الحين والآخر هو أيضاً نتيجة حتمية لتورطهم وقلة حيلتهم، وانكشاف أمرهم بضلوعهم في دعم وتمويل المجرمين والإرهابيين، لزعزعة استقرار الدول، فالتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية القطري يتضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بأن قطر ضمن قائمة الدول التي دعمت الإرهاب! وما يقوم به الوزير المتخبط في تصريحاته بين حين وآخر، يظهر أنه يمارس سياسة «عليّ وعلى أعدائي»، وكأنه يتصور أن بعض دول المنطقة تخشى مما يخرف هو أو يتلفظ به، حتى تتراجع عن قراراتها في قطع يد الإرهاب ومقاطعة صاحبها! وجاء الوزير المسكين وأثبت عليهم التهمة من حيث حاول القول إنه ليس قطر فقط من دعمت الإرهاب، وتلك المراوغة الساذجة لمحاولة تخفيف حدة الضغط الذي تتعرض له قطر، لم تجدِ نفعاً لأن دول المقاطعة لم تُقدم على هذه الخطوة دون أن تكون لديها الأدلة والبراهين الدامغة على تورط قطر في دعم الإرهاب، وتلطخ يديها بدماء الأبرياء والمدنيين في مختلف مناطق العالم العربي. لم تدرك قطر أن الحلم العربي على السفه القطري طيلة العقدين الماضيين، قد نفد واستنفد كل الصبر والتروي والتماس الأعذار، إلا أن الصبر بلغ مداه، وآن الأوان لوقف تلك المهزلة السياسية، وصد الخطر وكف الضرر، ووضع حد لكل أنواع السفه التي تمارسها قطر ضد جيرانها. ومن الواضح تماماً أن قطر لم تكن واعية لخطورة مشوارها المليء بـ«الأشواك»، الذي من الممكن أن يرتد عليها بشكل عكسي، وكما يقال في التعبيرات الشائعة «اتقِ شر الحليم إذا غضب». نعم الغضب العربي آتٍ وسيزلزل الشر القطري، ويشطب على أجندته الرامية لتقسيم الوطن العربي، ويمزق الخرائط القطرية التي وضعت لتبشر بحدود وأقاليم وتحالفات جديدة جميعها ضد الوطن العربي، كما أن التمويلات التي رصدت، والأموال التي أنفقت من قبل قطر على أجندة سياسية خبيثة ساعية لتهديد استقرار العرب ستكون نهايتها وخيمة على قطر نفسها قبل غيرها، و(لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله). لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتعامل بكل هذه الدرجة من التناقض والنفاق السياسي التي تنتهجها قطر، فمثل ما فتحت أراضيها للقاعدة الأميركية في «العديدة»، فتحت أيضاً أبواقها الإعلامية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي ضرب أبراج التجارة الأميركية، ودعمت زعماءه كابن لادن والظواهري وغيرهما من الإرهابيين. وسهولة وصول قناة «الجزيرة» لهم أمر لا معنى له سوى تواطئها معهم واشتراكها في جرمهم، وذلك التناقض الواضح الفاضح الذي تدمن عليه قطر ينكشف أيضاً في دورها في التحالف العربي، الذي يهدف إلى إعادة استقرار اليمن وإعادة شرعيته ودحر الإرهاب «الحوثي»، وفي نفس الوقت ثبت ضلوع القطريين في دعم التمرد في اليمن، والتلاعب من تحت الطاولة بالمواقف والأدوار ومد الحوثيين بالسلاح والعتاد لإطالة أمد الأزمة! وقد ظلوا يتبعون سياسة منافقة ذات وجهين! والسؤال هنا: كيف يمكن التعامل مع تلك السياسة التي تعلن أنها مع الشرعية، وفي الوقت نفسه تدعم الانقلابيين والإرهابيين؟ الحقيقة التناقض القطري تحول مع مرور الوقت إلى هوس مرَضي خطير جداً، إذ لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل بأن تكون مع الجهتين في آن واحد، ولذا كان لا بد هنا من الوضوح وفضح «النفاق القطري» الذي يسعى للشقاق، وهناك الكثير من الملفات الأخرى التي بيّنت مدى خبث المؤامرات القطرية على المنطقة وشعوبها بدءاً من دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا وتونس في الجهة الغربية من الوطن العربي إلى دعم المتمردين والإرهابيين في مملكة البحرين وتهديد استقرارها في سياسة صريحة وواضحة تخدم مصالح النظام الإيراني في المنطقة. وجاءت قضية المخطوفين القطريين في العراق والسيناريو الملفق الذي عملت عليه قطر وحبكت قصته ودامت مسرحية الاختطاف عاماً كاملاً، وكان في نهاية هذا «الفيلم» بتقديم نصف مليار دولار تدفع لمليشيات «الحشد الشعبي» الإرهابية لإثارة أزمة للمملكة العربية السعودية في الشمال!