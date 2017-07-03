السياسة الفرنسية الجديدة والتداعيات الممكنة تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 منذ أكثر من سنتين، كنت في صحيفة «الاتحاد» الغراء قد وصفت الحالة السياسية والاجتماعية في فرنسا بالكارثية، وتنبأت حينئذ بأوقات عجاف ستصيب الساسة الذين يعملون في المجال السياسي العام، كما أشرت مراراً إلى أن الدولة تعاني أزمة ثقة بين المواطن والدولة، واستشهدت بإحدى الأعداد لمجلة لوبوان الفرنسية ‏Le Point‭ ‬ حيث ‬عنونت : «‬كيف ‬تولد ‬الثورات، ‬هل ‬نحن ‬في ‬سنة ‬1789؟»‬؛ ‬وكما ‬هو ‬معلوم ‬فالثورة ‬الفرنسية ‬اندلعت ‬عام ‬1789 ‬في ‬مرحلة ‬من ‬الاضطرابات ‬الاجتماعية ‬والسياسية ‬أثرت ‬بشكل ‬بالغ ‬على ‬فرنسا ‬وعلى ‬كل ‬الدول ‬الأوروبية ‬انهار ‬خلالها النظام‭ ‬الملكي‭ ‬المطلق الذي ‬كان ‬قد ‬حكم ‬فرنسا ‬لعدة ‬قرون ‬في ‬غضون ‬ثلاث ‬سنوات. ‬وخضع ‬المجتمع ‬الفرنسي ‬لعملية ‬تحوّل ‬مع ‬إلغاء ‬الامتيازات ‬الإقطاعية ‬والأرستقراطية ‬والدينية ‬وبروز ‬الجماعات ‬السياسيّة ‬اليساريّة ‬الراديكالية، ‬إلى ‬جانب ‬بروز ‬دور ‬عموم ‬الجماهير ‬وفلاحي ‬الريف ‬في ‬تحديد ‬مصير ‬المجتمع. ‬كما ‬تم ‬خلالها ‬رفع ‬ما ‬عرف ‬باسم ‬مبادئ ‬التنوير، ‬وهي ‬المساواة ‬في ‬الحقوق ‬والمواطنة ‬والحرية ‬ومحو ‬الأفكار ‬السائدة ‬عن ‬التقاليد ‬والتسلسل ‬الهرمي ‬والطبقة ‬الأرستقراطية ‬والسلطتين ‬الملكية ‬والدينية. الدولة في تلك الفترة عاشت-كاليوم- مرحلة من انعدام الثقة. وكنت مع العديد من الاستراتيجيين نقول بأن الفاعلين السياسيين ليسوا في الحركية السياسية الصحيحة وهم غارقون جميعهم في مستنقع الدفاع الظرفي عن النفس مما سيولد مفاجآت قل نظيرها. سنة 2017 ستكون السنة التي سيغير فيها علماء السياسة تحاليلهم السوسيولوجية عن الأنظمة الرئاسية الديمقراطية وبالأخص الفرنسية منها، لأنه بين عشية وضحاها تمكن حزب لا يملك باعاً ولا تاريخاً من الوصول إلى عرش الإليزيه، وهذا لم نعهده إلا في الدول المتخلفة كأفريقيا جنوب الصحراء، حيث تنشئ الدولة حزباً إدارياً وتضع القوانين اللازمة وتجيش المصالح الإدارية والإنس والجن لكي يصل هذا الوافد الجديد إلى سدة الحكم. أما فرنسا فيتعلق الأمر بنظام سياسي ديمقراطي لم تحرك فيها أجهزة وزارة الداخلية ولا الأعيان ولا الأموال، وإنما خلق برنامج سياسي مبدع وحقيقي وحركة واعدة ترأسها شاب سياسي ذكي وهو الرئيس الحالي ماكرون، ليجد الفلاح ورجل الأعمال والمعلم والموظف بل واليساري واليميني ورجل الوسط مكاناً له في هذا البرنامج، ليصوت عليه ويوصل أصحابه إلى الإليزيه وإلى البرلمان بأغلبية كاسحة ومريحة. أما بالنسبة لأصحاب الحزب «اليميني» فقد شكلت اتهامات الفساد التي ‬وجهت ‬لمرشح ‬حزب «‬الجمهوريون» ‬فرانسوا ‬فيون، ‬ورفضه ‬الانسحاب ‬من ‬الانتخابات، ‬رغم ‬تراجعه ‬الشديد ‬في ‬استطلاعات ‬الرأي، ‬ضربة ‬قوية ‬للحزب ‬الذي ‬قاد ‬البلاد ‬في ‬معظم ‬فترات ‬الجمهورية ‬الخامسة. ‬ورغم ‬الدعم ‬الذي ‬تلقاه ‬من ‬كبار ‬أعضاء ‬حزبه، ‬بمن ‬فيهم ‬منافسوه ‬السابقون ‬وممثلو ‬التيار ‬الأكثر ‬اعتدالاً ‬مثل «‬آلان ‬جوبيه»، ‬فشل ‬«فيون» ‬في ‬الوصول ‬إلى ‬الدورة ‬الثانية ‬من ‬الانتخابات ‬الرئاسية. ومما زاد الطين بلة أن توالي هذه الأزمات الشاذة في تاريخ الأنظمة السياسية الغربية، أدى إلى ضربات قاسية أخرى تلقاها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية بشهر، واحد، إذ حصل «الجمهوريون» وحلفاؤهم على 135 مقعداً من أصل 577 في «الجمعية الوطنية» من البرلمان، في حين لم يتمكن «الحزب الاشتراكي» من الفوز بأكثر من 43 مقعداً بعد أن كان يملك الأكثرية في البرلمان السابق‭! ومن يتمعن كثيراً في هذه الوقائع، وكيف أن الانتخابات التشريعية التي نظمت مؤخراً أعطت فوزاً كاسحاً لحركة الرئيس «إيمانويل ماكرون‏»‭ ‬وحلفائها ‬الوسطيين ‬وعلى ‬رأسهم «‬الحركة ‬الديمقراطية»‬، ‬إذ ‬حصلوا ‬على ‬355 ‬مقعداً، ‬وهو ‬أمر ‬نادر ‬في ‬السياسة ‬الفرنسية، ‬سيتكهن ‬مثلي ‬أن ‬النزعات ‬القومية ‬المتطرفة ‬التي ‬بدأت ‬تجتاح ‬سياسياً ‬بعض ‬الدول ‬الغربية، ‬قد ‬لا ‬يزيد ‬تأثيرها ‬على ما ‬هو ‬عليه، ‬وستترك ‬المجال ‬في ‬المستقبل ‬لحركات ‬ستولد ‬من ‬جديد ‬على ‬شاكلة ‬حركة ‬«ماكرون».