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السياسة الفرنسية الجديدة والتداعيات الممكنة
تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017
منذ أكثر من سنتين، كنت في صحيفة «الاتحاد» الغراء قد وصفت الحالة السياسية والاجتماعية في فرنسا بالكارثية، وتنبأت حينئذ بأوقات عجاف ستصيب الساسة الذين يعملون في المجال السياسي العام، كما أشرت مراراً إلى أن الدولة تعاني أزمة ثقة بين المواطن والدولة، واستشهدت بإحدى الأعداد لمجلة لوبوان الفرنسية Le Point حيث عنونت : «كيف تولد الثورات، هل نحن في سنة 1789؟»؛ وكما هو معلوم فالثورة الفرنسية اندلعت عام 1789 في مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية أثرت بشكل بالغ على فرنسا وعلى كل الدول الأوروبية انهار خلالها النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات. وخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية وبروز الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية، إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير، وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية.
الدولة في تلك الفترة عاشت-كاليوم- مرحلة من انعدام الثقة. وكنت مع العديد من الاستراتيجيين نقول بأن الفاعلين السياسيين ليسوا في الحركية السياسية الصحيحة وهم غارقون جميعهم في مستنقع الدفاع الظرفي عن النفس مما سيولد مفاجآت قل نظيرها. سنة 2017 ستكون السنة التي سيغير فيها علماء السياسة تحاليلهم السوسيولوجية عن الأنظمة الرئاسية الديمقراطية وبالأخص الفرنسية منها، لأنه بين عشية وضحاها تمكن حزب لا يملك باعاً ولا تاريخاً من الوصول إلى عرش الإليزيه، وهذا لم نعهده إلا في الدول المتخلفة كأفريقيا جنوب الصحراء، حيث تنشئ الدولة حزباً إدارياً وتضع القوانين اللازمة وتجيش المصالح الإدارية والإنس والجن لكي يصل هذا الوافد الجديد إلى سدة الحكم. أما فرنسا فيتعلق الأمر بنظام سياسي ديمقراطي لم تحرك فيها أجهزة وزارة الداخلية ولا الأعيان ولا الأموال، وإنما خلق برنامج سياسي مبدع وحقيقي وحركة واعدة ترأسها شاب سياسي ذكي وهو الرئيس الحالي ماكرون، ليجد الفلاح ورجل الأعمال والمعلم والموظف بل واليساري واليميني ورجل الوسط مكاناً له في هذا البرنامج، ليصوت عليه ويوصل أصحابه إلى الإليزيه وإلى البرلمان بأغلبية كاسحة ومريحة.
طيلة تدريسي في الجامعة للأنظمة السياسية في الدول الغربية، لم أجد بلداً مثل فرنسا يقع فيه هذا الزلزال الذي أصاب مكوناته السياسية التاريخية، حيث إن عمر بعضها يتعدى القرن.. فالحزب «الاشتراكي» تلقى ضربات موجعة خلال الانتخابات الرئاسية تمثلت بشكل أساسي بامتناع كثيرين من كبار أعضاء الحزب، مثل «فالس» ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية في حينه «جان مارك إيرولت» ووزير الدفاع السابق الذي أصبح بعد الانتخابات وزيراً للخارجية «جان إيف لودريان»، عن دعم مرشح الحزب «بونوا هامون»، الأمر الذي تبعه خروج تاريخي للمرشح الاشتراكي من الدورة الأولى للانتخابات بعد حصوله على 6.36% فقط من أصوات الناخبين.
أما بالنسبة لأصحاب الحزب «اليميني» فقد شكلت اتهامات الفساد التي وجهت لمرشح حزب «الجمهوريون» فرانسوا فيون، ورفضه الانسحاب من الانتخابات، رغم تراجعه الشديد في استطلاعات الرأي، ضربة قوية للحزب الذي قاد البلاد في معظم فترات الجمهورية الخامسة. ورغم الدعم الذي تلقاه من كبار أعضاء حزبه، بمن فيهم منافسوه السابقون وممثلو التيار الأكثر اعتدالاً مثل «آلان جوبيه»، فشل «فيون» في الوصول إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ومما زاد الطين بلة أن توالي هذه الأزمات الشاذة في تاريخ الأنظمة السياسية الغربية، أدى إلى ضربات قاسية أخرى تلقاها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية بشهر، واحد، إذ حصل «الجمهوريون» وحلفاؤهم على 135 مقعداً من أصل 577 في «الجمعية الوطنية» من البرلمان، في حين لم يتمكن «الحزب الاشتراكي» من الفوز بأكثر من 43 مقعداً بعد أن كان يملك الأكثرية في البرلمان السابق!
ومن يتمعن كثيراً في هذه الوقائع، وكيف أن الانتخابات التشريعية التي نظمت مؤخراً أعطت فوزاً كاسحاً لحركة الرئيس «إيمانويل ماكرون» وحلفائها الوسطيين وعلى رأسهم «الحركة الديمقراطية»، إذ حصلوا على 355 مقعداً، وهو أمر نادر في السياسة الفرنسية، سيتكهن مثلي أن النزعات القومية المتطرفة التي بدأت تجتاح سياسياً بعض الدول الغربية، قد لا يزيد تأثيرها على ما هو عليه، وستترك المجال في المستقبل لحركات ستولد من جديد على شاكلة حركة «ماكرون».