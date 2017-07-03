عندما تلتقي «أميركا أولاً» بـ«الهند أولاً» تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 في 2008، همس رئيسُ الوزراء الهندي وقتئذ مانموهان سنج للرئيس الأميركي جورج بوش بكلمات إطراء بالكاد تُسمع خلال اجتماعهما، ما أثار حالة من عدم التصديق اتخذت شكل قهقهات بين الصحفيين الهنود الحاضرين في المكتب البيضاوي. وقد كنتُ من بين الصحفيين الحاضرين، وأصبتُ بالذهول عندما رأيت سنج، الرجل المعروف بقلة كلامه، يطلق العنان لمبالغة غير معهودة فيه. «إن الشعب الهندي يحبكم كثيراً»، هكذا قال لبوش، الذي لم يكن وقتئذ محبوباً كثيراً في بلده. غير أنه كانت ثمة أسباب وجيهة للمشاعر التي عبّر عنها سنج: ذلك أن بوش وفى بالوعد الذي كان قطعه على نفسه بخصوص عقد اتفاق نووي خاص بالهند، منهياً سنوات من التمييز من قبل نظام حظر الانتشار النووي العالمي. وقبل اجتماعهما هذا الأسبوع، رحّب ترامب برئيس الوزراء «ناريندرا مودي» باعتباره «صديقاً حقيقياً». وبدروه، شكر «مودي» ترامب على «الترحيب الشخصي الحار» عبر تويتر. ولكن في ما عدا هذا التبادل البروتوكولي والدبلوماسي، ربما لم يستطع «مودي» التعبير عن أي مشاعر مبالغ فيها باسم الهنود، على غرار ما فعله «سنج». والواقع أنه لفترة قصيرة من الوقت، كان أنصار «مودي» يحتفون بما يبدو أنها أوجه شبه بين الزعيمين: فمودي وترامب كلاهما مناهضان للنفاق الليبرالي، ومعاديان للإعلام التقليدي، وصارمان تجاه من يدافعون عن المجموعات الإسلامية؛ كما أن كليهما تحركّه «اصنع في الهند» أو «أميركا أولاً». أما اليوم، فقد تخلى أتباع «مودي» عن أي تلميحات إلى وجود قواسم مشتركة وباتوا ينظرون إلى ترامب بتسلية أو استياء أو إعجاب بشأن ما قد يفعله (أو يلغيه) في المرة المقبلة. وعلاوة على ذلك، يمكن القول إن ترامب نجح في إثارة قلق الهند منذ بعض الوقت؛ حيث دشن تحولاً مذهلاً في الموقف بخصوص الصين، وغازل الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، وشجّع الحمائية بخصوص التأشيرات للعمالة المهرة الهندية، وصوّر الهند باعتبارها مستفيدة مارقة من اتفاق تغير المناخ، وزاد من التوتر بخصوص الفائض التجاري للهند مع الولايات المتحدة. وهناك بعض المنغصات والمواضيع الخلافية بين البلدين باتت في حكم القضايا الميؤوس منها، ومثال ذلك حمائية ترامب الاقتصادية بخصوص تأشيرات العمل من الصنف «إتش 1 بي» للمهنيين الهنود المهرة. فترامب لن يتراجع عن وعوده بإعادة الوظائف، والهند لن تبذل مالا نهاية له من الجهد على ذلك. وبخصوص الصين، بدا في البداية أن ترامب سيتّبع سياسة هجومية بنفس جديد مع بكين عندما طعن في سياسة «صين واحدة» عبر الاعتراف بتايوان ككيان منفصل. كما هدد وزيرُ خارجيته بحظر في بحر جنوب الصين. وبعد ذلك، جاء القلق الترامبي الشهير على تويتر من الصين. ولكن بشكل فجائي أيضاً، تغير موقف ترامب من الصين، وشمل هذا التغير في الموقف حضورَ الولايات المتحدة اجتماع «مبادرة حزام واحد، طريق واحد» في بكين، الذي قاطعته الهند، التي تعارض اجتياز «الممر الاقتصادي الصين – باكستان» لأرض تعتبرها نيودلهي ذات سيادة. وإدراكاً منها أنه في عهد ترامب لا يمكنها المجازفة بالقيام بافتراضات بشأن الولايات المتحدة، مضت حكومة «مودي» في طريق التنويع الاستراتيجي لعلاقاتها الدبلوماسية وسعت لتوطيد علاقاتها مع ألمانيا وفرنسا واليابان. والحق أن الليونة التي أظهرها ترامب لبكين، إضافة إلى تدليل الصين لإسلام آباد، يثيران أيضاً الشكوك بشأن ما يمكن أن تتوقعه الهند من الولايات المتحدة بخصوص الحديث حول الإرهاب. فسياسة ترامب الصارمة بخصوص عنف «داعش» والمجموعات المتطرفة تُعتبر غير ذي أهمية كبيرة بالنسبة للهند إذا لم تترجم إلى ضغط عقابي على باكستان، ولم تشمل مجموعات متطرفة ربما لم يسمع عنها ترامب أبداً في التقارير التي تقدم له. ولعل التطور الأهم بالنسبة لاجتماع مودي- ترامب هو شراء 22 طائرة من دون طيار من طراز «جارديان» للبحرية الهندية، صفقة تجاوزت قيمتها ملياري دولار، وتُعد الأولى من نوعها لبلد من خارج حلف «الناتو». كما وقّع عملاق صناعة الدفاع الأميركي «لوكهيد مارتن» اتفاقاً مع مجموعة «طاطا» الهندية لإنتاج مقاتلات «إف 16 بلوك 70» في الهند أيضاً. ولكن الهند ليست من البلدان المؤمنة بدبلوماسية دفتر الشيكات. وفي هذا السياق، يقول أحد المسؤولين الهنود: «إننا لسنا حليفاً عادياً، ولسنا دولة تابعة، ولا نعتمد على الولايات المتحدة في توفير مظلة أمنية، ولا نغش مثل الصين. إن هذه العلاقة موجودة بسبب قيمتنا الحقيقية». باركا دات كاتبة وصحفية هندية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»