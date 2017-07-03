إسعاد المواطنين أولوية القيادة الرشيدة تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 لقاء أخوي صادق آخر يكلل من جديد العلاقة المتفردة التي تربط بين صفوف قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولله الحمد، لنبرهن للعالم بأسره كما برهنّا دوماً منذ قيام الاتحاد المبارك وتأسيس الدولة، أن هذا «البيت الإماراتي المتوحد» سيبقى شامخاً بمتانة أركانه وبأواصر التلاحم والتعاضد التي عزّ نظيرها بين مختلف مكوناته. اللقاء المبهج لقلب كل إماراتي ومحب للإمارات الذي جمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من معالي الوزراء والمسؤولين، جاء، بما تخلله من أجواء عفوية جميلة تعكس عمق المحبة وعظيمها، ليخط صورة جديدة تضاف إلى قائمة لا حصر لها من الصور البليغة الشاهدة على أن الله -عزّ وجلّ- أنعم علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة استثنائية بكل المقاييس تمتلك من حميد الأخلاق ونبل الخصال أجلّها. ففي هذا اللقاء الذي يأتي وسط كل المشاغل الكثيرة والكبيرة للقيادة الرشيدة التي لا تكف عن مواصلة الليل بالنهار في إدارة شؤون البلاد، كان الوطن والمواطن، كما هما دوماً على رأس مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حيث تشاور سموّهما حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين، وأكد سموّهما أهمية توفير أعلى المستويات المعيشية لشعبنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ولمتتبع الملحمة الوحدوية العبقرية التي وضع أركانها مؤسس الدولة وباني نهضتها القائد الوالد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويستكملها اليوم بكل إخلاص وتميز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أن يدرك جلياً مدى التقارب العميق والمحبة الكبيرة والعلاقة الوثيقة التي تربط بين القيادة والشعب، وأن يعي كل الوعي أن خير الوطن، حاضراً ومستقبلاً، هو الشغل الشاغل لقيادتنا الرشيدة، وأن خير المواطن الإماراتي عبر الأجيال المتعاقبة، وتوفير الحياة الكريمة الزاخرة بأرقى المقومات والخدمات له، وأمنه وسعادته وتقدمه في المجالات كافة، هو محور اهتمام القيادة الرشيدة، بل هو الغاية الأسمى التي من أجلها قامت مسيرة الاتحاد وانطلقت مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة من أقصى الإمارات إلى أقصاها. ليس هذا وحسب، بل إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل الرؤى الطموحة المتقدة للقيادة الرشيدة، انفردت باستحداث منظومة رائدة تمزج بتناغم مذهل واتساق مبهر ما بين أدوات الإبداع والابتكار وثقافة السعادة والإيجابية على نحو نجح ليس فقط في تصدر الدولة مواقع متقدمة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة والعالم، بل أيضاً في تتويج شعب الإمارات واحداً من أسعد شعوب العالم على الإطلاق. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية