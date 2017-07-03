انخراط ترامب السري تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017 بينما تنشغل واشنطن بتغريدات الرئيس دونالد ترامب، تعمد الإدارة الحالية إلى زيادة وتصعيد انخراط الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط بشكل سري. والانخراط العسكري المتزايد تسارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تعتزم الإدارة إرسال 4 آلاف جندي إلى أفغانستان، إضافة إلى 400 جندي إلى سوريا. وقبل ذلك، كان الرئيس قد أطلق 23 صاروخ كروز على قاعدة جوية سورية ردّاً على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين. وخلال الأسابيع الأخيرة، قصفت القوات الأميركية أيضاً مليشيات مدعومة من قبل إيران كانت تتقدم في جنوب سوريا، كما أسقطت طائرةً سوريةً كانت تحلق في المجال الجوي السوري. ورداً على ذلك، أوقفت روسيا تنسيقها العسكري مع القوات الأميركية، الذي كان يستهدف تجنب وقوع اصطدامات جوية، وأعلنت أن الطائرات الأميركية التي تحلق غرب نهر الفرات ستصبح أهدافاً. وبينما تبلغ المعركة ضد تنظيم «داعش» مرحلتها النهائية، يبدو البنتاجون مصمماً على الإبقاء على وجود أميركي في سوريا بهدف منع نظام الأسد من استعادة السيطرة على البلاد. والخلاصة هي أننا متجهون نحو مزيد من الانخراط في صراعات ولكن من دون دعم شعبي، وبدون استراتيجية محكمة، وبدون هدف واضح. والحال أن الأميركيين ضاقوا ذرعاً بالحروب التي لا نهاية لها. وعليه، فالجواب في هذه الحالة هو خوض الحروب في صمت: استبدال الجنود بالتكنولوجيا من أجل تقليل الإصابات في صفوفنا. بيد أن المطلوب الآن ليس «شيكاً على بياض»، وإنما جلسات استماع عمومية توضّح للشعب الأميركي الواقعَ الذي ما انفك يزداد صعوبة. إننا لسنا في حاجة لكونجرس يدعم ويوافق على كل قرارات الإدارة بشكل أوتوماتيكي، بل نحتاج لشخص يتحلى بالشجاعة السياسية لينهض، على غرار ما فعل السيناتور الديمقراطي جاي. ويليام فولبرايت في 1966، ويدعو لعقد جلسات استماع كشفت الأخطاء التي ارتُكبت بفيتنام وطرق وضع حد للحرب. فأين هو المعادل الجمهوري لفولبرايت الآن، قبل فوات الأوان؟ --------------- كاترينا فاندن هوفيل* رئيسة تحرير مجلة «ذا نايشن» الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست» و«بلومبيرج نيوز سيرفس»