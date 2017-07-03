التعددية الثقافية.. وتحديات العولمة تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017 التعددية مسار متطور باستمرار، وأشرنا إلى أن العولمة تعد إحدى عقباته الكأداء، بفعل نزعتها الهيمنية، غير أن دورنا لا ينبغي أن يقف عند حدود التشخيص والاكتفاء بلعن الظلام، لأن المسؤولية الأخلاقية تفرض علينا البحث عن نقط النور التي يمكن أن ترسم آفاقاً أفضل. وحتى لا ننضم إلى جوقة العازفين على وتر التيئيس، فإننا نعتقد أن نقط الضوء هذه ليست بالقليلة، وأن استثمارها يحتاج إلى إرادات خيرة وعقول نيرة، إذ العولمة نفسها يمكن أن تتحول إلى فاعل إيجابي في إقرار التعددية، ذلك أن هناك تحولات دراماتيكية على مستوى العولمة ينبغي أن نمعن النظر فيها، ونستفيد منها في تدبير الاختلافات الثقافية وإقرار سياسات ناجحة للتعددية، منها أن موجة اللاجئين نحو أوروبا لا يفهم منها فقط الهروب من ويلات الحرب، وإنما أيضاً السعي نحو الانخراط في العولمة بطريقة ما، فلولا الاقتناع بالشعارات التي روجت حول الغرب وقيمه التي جاءت بها رياح العولمة لما كانت موجات اللجوء صوب الدول الغربية وإنما نحو بقاع أخرى أقرب جغرافيا إلى البلدان التي فر منها اللاجئون. وفي مقابل ذلك، تتنكر معظم هذه الدول لشعاراتها ويتهرب معظمها من الالتزام ب«الكوتة الأوروبية»، التي فرضت عليها. وهذا ما يمكن اعتباره نمطاً من أنماط الخروج من العولمة والتهرب من استحقاقاتها. فمن كان يتخوف منها صار يسعى إلى الانخراط فيها، ومن كان يبشر بها صار يعمل على الهروب من استحقاقاتها، وهذا ضرب من الخروج منها. وهذا مصير ينبغي العمل على تجنبه من خلال الوعي بأن التعددية ليست مسألةَ مهادَنة و«شراء» للسلم الاجتماعي، وإنما هي مسألة ترتبط بسؤال الوجود (نكون أو لا نكون)، إذ إن أخلاق الاعتراف وسياسات التعددية الناجعة والناجحة وحدها الكفيلة بتحويل الاختلافات الثقافية إلى مصدر غنى وإثراء للإنسانية وثقافاتها ومستقبلها. د. محمد بشاري* *أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي