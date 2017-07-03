توعية مستمرة بمخاطر الجرائم الإلكترونية تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017 لا تألو الجهات والمؤسسات كافة المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، جهداً في اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حماية الدولة ومؤسساتها وأفرادها من خطر جرائم الاحتيال الإلكتروني بمختلف صورها وعمليات التخريب والتجسس على المؤسسات من خلال ما يعرف بـ «الهاكرز»، ولاسيما مع الانتشار الكبير لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بوابة عبور ضخمة يستغلها منفذو هذا النوع من الجرائم التي باتت شكلاً خطيراً من أشكال الإرهاب الذي يهدد دول العالم، حيث إنه يستهدف تدمير اقتصادات الدول وبنيتها التحتية المعلوماتية وأمنها القومي. وقد استطاعت الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني بفضل الإجراءات المهمة التي اتخذتها، إيماناً منها بخطورة هذه القضية التي تشكل تحدياً لا يستهان به. وفي سياق الجهود الرامية إلى توعية أفراد المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، حذرت شرطة أبوظبي مؤخراً من أشخاص يقيمون في الخارج، يبتزون ضحاياهم بعد استدراجهم وتصويرهم بأفعال غير لائقة عبر حسابات مزيفة، تحاكي حسابات حقيقية لأسماء شخصيات وهمية، وذلك بعد أن رصدت شرطة أبوظبي حالات محدودة لأشخاص (ذكور وإناث) كانوا أهدافاً سهلة لهؤلاء الأشخاص، لابتزازهم مالياً بعد استدراجهم في محادثات غير أخلاقية بغرض سلب أموالهم. ودعت شرطة أبوظبي متصفحي الإنترنت ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الطلبات الخادعة لمساعدة الآخرين، محذرة من استغلال أسماء تلك الشخصيات لاكتساب ثقة الضحايا للاحتيال عليهم واستنزاف مدخراتهم بعمليات ابتزاز مدروسة، كما حثت شرطة أبوظبي الضحايا على الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة. في الوقت ذاته تقوم شرطة أبوظبي بتتبع مقاطع الفيديو في حال نشرها الجناة على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتم مخاطبة الجهات المعنية لحذفها فوراً، وبموازاة ذلك يتم تعقب الحسابات التي يتم استخدامها لإغلاقها بعد إثبات أنها مزيفة وغير آمنة. ولم تقتصر جهود شرطة أبوظبي على الرسائل التحذيرية وحسب، بل خصصت قسم الجريمة المنظمة لاستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وفي السياق ذاته أطلقت شرطة أبوظبي مؤخراً حملة توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتحذير من مخاطر التعامل مع التسول الإلكتروني؛ بهدف تعزيز الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور، وهي جهود تشير إلى المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في التعامل الفعال مع التحديات الجديدة التي تنطوي على تهديد لأمن المجتمع واستقراره. ـ ـ ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.