الجدية ضد كوريا الشمالية! تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017 أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس، قائمة عقوبات ثانوية ضد كيانات صينية، متهمة بمساعدة البرنامجين النووي والصاروخي غير المشروعين لكوريا الشمالية، وهذا الإجراء يمثل منعطفاً حاداً في نهج إدارة ترامب للتعامل مع الصين، كما يمثل بداية جهد جديد، لا يمكن التنبؤ بما قد يؤدي إليه من نتائج، لاستخدام العصيّ بدلاً من الجزر في التعامل مع الرئيس الصيني «شي جين بينج». وقدّم مسؤولو إدارة ترامب العقوبات الجديدة بطريقة تبدو فيها وكأنها تركز على كوريا الشمالية في المقام الأول، وليس الصين. وأكد وزير الخزانة الأميركي «ستيفن منوتشين» هذه النقطة بوضوح، عندما قال في مؤتمر صحفي: «نحن لا نستهدف الصين إطلاقاً بهذه الإجراءات»، وأضاف: «نقدر عملهم، ونأمل أن يواصلوا العمل معنا». ذلك ما يقوله المسؤولون الأميركيون في العلن، أما وراء الكواليس فيقولون إن القرار الخاص بكشف النقاب عن العقوبات الأميركية الجديدة ضد الكيانات الصينية المخالفة، جاء بعد جهد حسن النية، للتعرف على الشركات الصينية التي تعتقد الولايات المتحدة أنها تقوض العقوبات الدولية المفروضة على نظام كيم جونج أون، والضغط على حكومة «شي» لاتخاذ إجراءات بشأنها. وقدمت الولايات المتحدة قائمة بتلك الشركات إلى الصين، ومنحت بكين مهلة ثلاثين يوماً للاستجابة، كما يقول المسؤولون الأميركيون، وكان الرد الذي قدمته بكين، عبارة عن تقرير بالإجراءات التي تقول الصين إنها تتخذها ضد كوريا الشمالية، وهو ما رآه المسؤولون الأميركيون غير كافٍ، وكان مقرراً أن تعلن وزارة الخزانة الأميركية بياناً يوم الخميس تقول فيه إنها ستمضي قدماً في عقوباتها ضد المنشآت الصينية المخالفة من دون تعاون الصين. وأعلنت «شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية» أن بنك «داندونج» الصيني يعمل كقناة للأنشطة الكورية غير المشروعة، وأن نشاطه الأساسي هو العمل في مجال غسيل الأموال، واقترحت قطع أي علاقة للبنك بالنظام المالي الأميركي. وفي إطار جهود مكافحة تطوير أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية، ومواجهة الانتهاكات المستمرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) بتحديد شخصين صينيين، وشركة صينية، كمخالفين لنظام العقوبات المفروضة على نظام بيونج يانج. وأثنى مشرعون وخبراء أميركيون على هذه الخطوة باعتبارها تمثل علامة على أن سياسة ترامب المعلنة سابقاً، وهي «سياسة أقصى ضغط» على بيونج يانج، قد بدأت تتبلور عملياً. وقال لي السيناتور «كوري جاردنر» (جمهوري- كولورادو)، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية مع شرق آسيا بمجلس الشيوخ: «إنها خطوة عظيمة، وهذا يبين أن سياسة أقصى ضغط لم تكن مجرد رطانة»، وأضاف: «وأنا أثنى على هذا القرار، لكن هناك عقوبات أخرى يجب فرضها». وكانت إدارة أوباما قد فرضت عقوبات، وأدانت الرئيس التنفيذي لشركة داندونج هونج شيانج للتنمية الصناعية، بتهمة تقويض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لكن الإجراءات المتخذة يوم الخميس الماضي تمثل أول جهد مباشر من إدارة ترامب لمواجهة المخالفات الصينية لتلك العقوبات. والهدف هو إقناع الرئيس «شي» بأن العمل مع الولايات المتحدة من أجل زيادة الضغط على كوريا الشمالية، يصب في مصلحة الصين أيضاً، كما يقول الخبراء. لكن الرئيس «شي» لم يظهر حتى الآن أي دلائل على أنه يتفق مع ذلك، وليس من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود المحدودة إلى تغيير حساباته الكلية. يقول بوني جليسر، الزميل الرفيع المستوى في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن الصين لم تتخذ الخطوة الأكثر أهمية حتى الآن، وهي الحيلولة بين الكوريين الشماليين وبين التعامل مع البنوك الصينية، وشركات الواجهة، التي تمكنهم من غسيل الأموال والاستمرار في أنشطتهم غير المشروعة». وهذه العقوبات رمزية بالأساس، كما يقول جليسر الذي يضيف أن إدارة ترامب غيرت مسارها، وتتجه الآن في مسار زيادة الضغط على الدول التي تسمح لمواطنيها ومشروعاتها بإجراء معاملات غير مشروعة مع الكوريين الشماليين. ورغم أن إدارة ترامب قد تعتقد أن مواجهة الصين بشأن كوريا الشمالية، قد تتم دون التأثير سلباً على باقي أجزاء العلاقات الصينية الأميركية، فإن هذا ليس هو ما سيحدث على الأرجح، لأن الموضوعات الخلافية الأخرى تزداد احتداماً، بما فيها تلك المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وتايون. وعندما سألت جاردنر عما إذا ما كانت إجراءات ترامب يمكن أن تنطوي على خطر مفاقمة التوتر في العلاقات الصينية الأميركية، رد علي قائلاً: «هذا خطر اعتبرته الصين مقبولاً على ما يبدو». جوش روجين* ------------------------- *كاتب أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية -------------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»