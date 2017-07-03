قلة النوم وتدهور الوظائف العقلية تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017 ندرك جميعاً طبيعة الشعور الذي يصاحب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، إلا أن الطب الحديث لا يدرك إلا القليل عن تأثير قلة النوم على الوظائف العقلية، وعلى الذاكرة، وعلى قدرتنا على التركيز والتعلم. وهذا الثقب الأسود من المنظور العلمي -إن صح التعبير- يسعى مجموعة من العلماء بجامعة «ويسترن» بمدينة «أونتاريو» الكندية لسد فراغه، من خلال دراسة هي الأكبر من نوعها على صعيد دراسة تأثير قلة النوم على المخ. وتنص الحكمة السائدة حالياً، على أن الجسم البشري يحتاج إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، حتى يتمكن من الاستمرار في أداء مهامه العقلية بشكل جيد، ولكي يستطيع الحفاظ على وظائفه الحيوية ضمن نطاقها الطبيعي. ولكن يبدو أن جزءاً كبيراً من أفراد العديد من الشعوب والمجتمعات لا يحظى بهذا القدر من الراحة حالياً، ضمن شكل من أشكال فقر أو عوز النوم المزمن، وهو ما تنتج عنه تكلفة اقتصادية باهظة تقدر بمئات المليارات، وربما حتى التريليونات. وهذه الحقيقة أكدها تقرير صدر في ديسمبر عام 2016 عن الفرع الأوروبي لبيت الخبرة والمؤسسة البحثية «راند أوروبا»، حيث قدر أن قلة أو عوز النوم تكلف الاقتصاد الأميركي وحده نحو 1.2 مليون يوم عمل سنوياً، وبقيمة فاقد في الإنتاجية تبلغ 411 مليار دولار، أو ما يعادل 2.28 في المئة من مجمل الناتج الاقتصادي الوطني. وعلى المنوال نفسه، تكلف أيضاً قلة النوم الاقتصاد الياباني نحو 600 ألف يوم عمل سنوياً، وبقيمة فاقد في الإنتاجية تبلغ 138 مليار دولار، أو ما يعادل 2.92 في المئة من مجمل الناتج الاقتصادي الوطني الياباني. والمفارقة أنه على رغم ضخامة الاختراقات التي حققها الطب الحديث في مجالات مختلفة مثل زراعة الأعضاء وأطفال الأنابيب وأبحاث الخلايا الجذعية أو خلايا المنشأ، لا يزال طب القرن الحادي والعشرين عاجزاً عن فهم طبيعة النوم، وماهيته، ووظيفته بالتحديد. فالتعريفات المتاحة حالياً للنوم لا تزيد على كونها تعريفات توصيفية، أكثر منها إدراكية وتفسيرية. وأحد هذه التعريفات ينص على أن النوم هو حالة طبيعية متكررة من التعطل النسبي للنشاطين الحسي والحركي تتميز بدرجة جزئية أو كاملة من اللاشعور، والتوقف شبه التام لجميع العضلات الإرادية. وتختلف حالة النوم عن حالة الاستيقاظ من دون حركة، أو الاسترخاء، بانخفاض القدرة على الاستجابة للمنبهات الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية الخروج من النوم، أو الاستيقاظ، والعودة للحالة الطبيعية بيسر وسهولة، مقارنة بحالة الغيبوبة مثلاً. وفي الوقت الذي قد يعتاد فيه الكثيرون منا على استقطاع بعض من ساعات نومهم كل ليلة، على أن يسترجعوا ما فقدوه في عطلة نهاية الأسبوع، من خلال النوم لساعات طويلة لتعويض الفارق، فإن هذه العادة، أو النمط الحياتي فيما يتعلق بالنوم، يحذر الأطباء من أن لها تأثيرات سلبية على الصحة، وخصوصاً بالنسبة للمراهقين، حيث قد تتفاقم هذه التأثيرات لتصل إلى درجة العواقب الصحية الوخيمة، مثل إصابتهم بالسمنة، واتصافهم بالعصبية والشعور بالإجهاد والقرف المستمرين، وهو ما ينعكس أيضاً على حياتهم الاجتماعية، فيجعلهم منبوذين من قبل أقرانهم، ومعزولين اجتماعياً إلى حد كبير. وتؤثر قلة النوم أيضاً على قوة وفعالية الذاكرة، حيث يتسبب الأرق وقلة النوم في فقدان الحيوية والنشاط خلال ساعات النهار، وضعف القدرة على التركيز في اليوم التالي، مع تدهور ملحوظ في العلاقات الاجتماعية، وخصوصاً العلاقات الزوجية، حسب تقرير صدر عن إحدى المنظمات البريطانية الخيرية العاملة في مجال الصحة النفسية، وقد دعا التقرير الذي يقع في 42 صفحة إلى ضرورة التعامل مع قلة النوم، كقضية صحية رئيسية تحمل في طياتها تأثيرات سلبية على صحة الأفراد، وعلى الصحة العامة أيضاً بناء على الدراسات السابقة التي أظهرت وجود علاقة بين قلة النوم وبين الاكتئاب وأمراض القلب. وهو ما يعني أن فترة النوم ليست وقتاً ضائعاً من الحياة، كما يصورها بعض الشعراء والكتاب، بل هي في الحقيقة فترة ضرورية وأساسية لاستمرار الحياة نفسها، وبشكل يسمح للكائن الحي بتأدية وظائفه الحيوية والعقلية والنفسية والاجتماعية على أكمل وجه.