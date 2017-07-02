بوتين ودفاعات «الناتو» تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017 أعلن «ينس ستولتنبرج» الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء الماضي، أن أعضاء الحلف باستثناء الولايات المتحدة سيعززون إنفاقهم الدفاعي هذا العام في مضمار السعي لمواجهة العدوان الروسي ومواجهة التهديدات الإرهابية من الشرق الأوسط. وصرح ستولتنبرج للصحفيين قائلاً «كي نحافظ على أمن بلداننا يتعين علينا مواصلة العمل لزيادة الإنفاق الدفاعي كي يكون لدينا تقاسم أكثر عدلاً للأعباء في تحالفنا. غيرنا الحركة بالفعل. الاتجاه صاعد ونعتزم مواصلة هذا». «ستولتنبرج» أكد أن أعضاء «الناتو» باستثناء الولايات المتحدة سيعززون بشكل جماعي الإنفاق على الدفاع بنسبة 4.3% في عام 2017 بزيادة تبلغ 12 مليار دولار عن مستويات عام 2016. والواقع أن واشنطن، وهي أكبر المساهمين في الإنفاق على الدفاع في الحلف بفارق كبير، ظلت تطالب لسنوات الحلفاء أن يدفعوا قسطاً عادلاً. لكن ترامب أبرز بشدة هذا المطلب وشكا بشدة من الحلفاء «المدينين» للولايات المتحدة وطالبهم بسداد ما عليهم. بل إن ترامب أشار إلى أن واشنطن لن تهرع إلى مساعدة الحلفاء الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع وهي التصريحات التي أشعلت التوترات مع العواصم الأوروبية. وفي الوقت الحالي لا يلبي التزامات الحلف في إنفاق 2% على الأقل من الإنتاج المحلي الإجمالي على الدفاع إلا خمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا واستونيا واليونان من بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 29 دولة. ويتوقع أن تبلغ رومانيا النصاب هذا العام على أن تتبعها لاتفيا وليتوانيا العام المقبل. *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيور سيرفس»