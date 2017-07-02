تقاطع طهران-الدوحة في جولات ظريف تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017 لم تستوعب طهران والدوحة، ولم تستسيغا قمة الرياض في 5 يونيو2017، والتوافق الذي شهده قادة وممثلو 55 دولة عربية وإسلامية. الدوحة وهي حاضرة وحائرة، قد استدركت بعدها أن عليها وقف نشاطها وفك ارتباطها وتمويلها لأطراف وأفراد مصنفة «إرهابية». هذه المطالب ستجعل قطر تمتثل للإجراءات المتفق عليها لمحاربة الإرهاب، ذلك ما يقلص دورها وأذرعها التي مدتها لسنوات. وفي هذا السياق تشترك مع إيران في هذه الهموم الإرهابية وكيفية التعايش معها. من هنا، شعرت الدوحة، أن حجمها ودورها سينكمشان، وبالدرجة نفسها، شعرت طهران أن دورها الإقليمي الذي اتسع في عهد الرئيس أوباما، سوف يتقلص في العراق كما في سوريا ومنطقة الخليج وتباعاً اليمن. لم تفكر إيران في أن تراهن على حصانها الخاسر، لتزج به في الخلافات الخليجية، بقيام وزير خارجيتها ظريف في جولات خارجية لمساعدة قطر في استمرارها في عدم الرضوخ لمطالب الدول الأربع المقاطعة: السعودية الإمارات والبحرين ومصر. جولة ظريف خيار غير موفق، وضرره أكبر من نفعه. من جهة أن إيران لا يعتد بشهادتها، وأخرى أن إيران متهمة كرأس للإرهاب وحاضنته. سمع ظريف، ردود أفعال غير سارّة من الدول التي زارها، ففي البلدان المغاربية الثلاثة «الجزائر وموريتانيا وتونس»، أكدت على أهمية تجاوز الخلافات الخليجية القائمة في أسرع وقت ممكن، ومساندة مساعي أمير دولة الكويت، لإعادة روح التضامن والوئام داخل البيت الخليجي. بدأت جولة وزير خارجية إيران بالجزائر، ظناً أن لإيران علاقات مميزة معها، فلم تجد ما توقعته، فقد أغلقت الجزائر الباب أمام إعلانها دعم قطر في أزمتها مع محيطها العربي والإقليمي، والتزمت بموقفها المحايد للأزمة، واكتفت بالدعوة للحوار بين الأشقاء لحل الخلافات، فيما السيد مساهل وزير الخارجية، تحدث عن الخلافات العربية، قائلاً إن «الخلافات قائمة دوماً في العالم العربي، وأحد نماذجها، الأزمة السورية»، وازداد فشل جولة «ظريف» في ثني موريتانيا عن قرار قطع العلاقات مع قطر، داعمة بذلك موقف دول المقاطعة، على الرغم من أن ظريف نقل رسالة خاصة من الرئيس روحاني للرئيس الموريتاني، وتعهد بتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك. ولم تختلف زيارة ظريف لتونس، فطغت على المباحثات محاولة استمالة تونس لجانب قطر في الأزمة بتقديم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عدداً من المقترحات، لتقوية الشراكة الاقتصادية والسياسية، وخلال اللقاء جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، موقف بلاده من الأزمة، معرباً عن ثقة تونس في قدرة الأشقاء بالمنطقة على تجاوز التوتر، والتقى ظريف الرئيس التونسي، إذ تم التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة، ومساندة مساعي أمير دولة الكويت. إجمالاً يمكن القول: إن جولات جواد ظريف قد مُنيت بالخيبة كـ«برق خِلبْ» لا يتبعه مطر، وتُعدْ فاشلة بمفهوم الدبلوماسية. أحمد الحوسني* *سفير سابق