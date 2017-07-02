الانفصام الروحي تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017 عندما تقرأ في أدبيات علم النفس تجد أن فصام الشخصية شيزوفرينيا schizophrenia يعرف على أنه «اضطراب عقلي شديد ومزمن، يؤثر على سلوك وتفكير المصاب و إدراكه». وتعد الأوهام من أهم أعراض انفصام الشخصية حيث يتخيل الإنسان أنه شخص آخر وقد يتصرف وفق هذه الشخصية، كما أنه يتخيل أن هناك من يتحكم فيه ويرى أشياء غريبة، أما الهلاوس فتمثل السمة الثانية لهذا المرض، فيسمع الإنسان أصواتاً تخاطبه رغم أنها أصوات صادرة منه إلا أنه يربطها بالخارج، إضافة لذلك يميل المصابون بانفصام الشخصية إلى الانسحاب الاجتماعي حيث يعزلون أنفسهم عن المجتمع، ويميلون إلى الصمت، إضافة إلى اضطراب الفكر وفقدان الإرادة. كتبت هذا المقال لأن بعض المنحرفين دينياً يعانون من الانفصام الروحي، فعندما يبتعد بك الدين عن الواقع كي تعيش حالة قريبة من الانفصام عن الواقع، تبدأ وفق هذه المنظومة تتصرف بغرابة، وتلفظ كلمات غير مفهومة، بل وقد يقودك الأمر إلى تصرفات غير منطقية. الإسلام الذي نعرفه يحثنا على العيش بسلام مع الناس من حولنا، سواء منهم المؤمنون بديننا أو الكافرون به، بيد أن الجماعات التكفيرية وفِي خلواتها الفكرية ربت أنصارها على نوع من الانفصام، الفكري الروحي، الذي يجعلهم يتصرفون وفق عقلية مزدوجة، فهم يتكلمون مع الناس بكلمات مقبولة في المجتمع، بيد أنهم يرمزون خلالها إلى أشياء لها دلالات عندهم لا يفهمها غيرهم. فإذا كانت الهلاوس من صفات المرض النفسي المعروف بانفصام الشخصية، فإن بعض أنصار الجماعات التكفيرية يعاني من الهلوسة الفكرية فهو يسمع أصواتاً تخاطبه سراً، وقد تأمره بأشياء غريبة، هل سمعتم عن أناس يزعمون أنهم يوحى إليهم، أو أن الرب سبحانه وتعالى يأمرهم بأشياء، السبب في ذلك هو الانفصام الروحي كما أسميه، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون في بعض الأوقات كأنهم أناس لا نعرفهم، ويقومون بأمور غير منطقية لكنها مبررة من وجهة نظرهم، وإلا كيف نفسر تخطيط البعض لاستهداف أقدس البقع على الأرض عندنا كمسلمين، هل تتذكرون الخلية التي تم ضبطها ولله الحمد في العشر الأواخر من رمضان، والتي كانت تستهدف المسجد الحرام بمكة المكرمة.. تصرف لن تجد له منطقاً مقبولاً عند كل مسلم، لكنه أمر مشروع عند من يعاني من أزمة الانفصام الروحي، حيث إنه مستعد للقيام بالأعمال المستهجنة في مجتمعه كقتل والده أو والدته.. أرجو ألا يفهم من مقالي أني أبرر تصرفاتهم، أو أبحث عن أعذار قد تبرئهم، فهم مجرمون يستحقون أقسى أنواع العقاب الذي تنص عليه شرائعنا، لكنني أحاول أن أقرب لكم خطورة هذه الجماعات، ومستوى التطرف الذي قد يصل إليه منسوبها، بلا شك أن الفرد لن يصل إلى هذا المستوى من الخنوع والخضوع للتوجيهات المنكرة التي قد تصدر إليه من قادته في التنظيم، وهو فاقد للإرادة، لكنه تقبل فكرهم وسلك نهجهم رغبة منه. لقد عاصرهم فترة من الزمن مكنتهم من برمجته كما يشاؤن وشحن أدمغتهم بما يريدون.. وهذا هو الفرق الجوهري بين المرض النفسي والخلل الفكري. فالمرض النفسي خلل غير إرادي نتاج عوامل متعددة تلعب الوراثة دوراً فيه، إضافة لتعاطي بعض العقاقير، أو المرور بمشاكل نفسية حادة لم يتمكن الإنسان من التكيف معها. أما الانفصام الروحي فهو خلل فكري مقصود، حيث يتربى الإنسان وفق منهج يعزله عن مجتمعه في محاضن سرية تبدأ غالباً في مرحلة المراهقة المبكرة، يتخرج الإنسان من تلك المحاضن بأجندة تجعله يعيش شخصيتين متناقضتين، بينهما صراع يقوده الأمر إلى تصرفات غير مشروعة.