الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017 ماكرون يسعى للزعامة الأوروبية.. وتراجع للعلاقات الأميركية الصينية ليبراسيون وأخيراً، تساءلت الصحيفة من سيدفع التكاليف المادية لتمويل هذه القوات المشتركة، وخاصة أن الدول الأفريقية الخمس تعتبر من أفقر بلدان العالم، وهنا أكدت أن فرنسا وبقية الأطراف الغربية والدولية الأخرى لابد أن تستمر في تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي للشركاء الأفارقة. ولاشك أن قوة الساحل الجديدة هذه إن نجحت ستتيح مخرجاً مشرفاً لفرنسا من التزامها تجاه مالي ودول غرب أفريقيا، كما ستكون أيضاً حلاً إقليمياً أكثر قابلية للاستدامة لضمان القضاء على خطر الإرهاب في تلك المناطق الصحراوية الفقيرة من القارة السمراء. لوموند نشرت صحيفة لوموند افتتاحية تحت عنوان: «دونالد ترامب، رئيس أميركي في باريس»، خصصتها للحديث عن الدلالات العميقة التي يحملها خبر الإعلان عن قبول الرئيس الأميركي دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور احتفالات باريس باليوم الوطني، في 14 يوليو الجاري. وركزت الصحيفة بشكل خاص على الأبعاد البراغماتية الكامنة في دعوة ماكرون لترامب أصلاً، على رغم كثرة نقاط الاختلاف والخلاف بين الزعيمين في مقاربتيهما لكثير من الملفات الدولية الكبرى. وهذه الدعوة لترامب سبقتها أيضاً زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقصر فرساي، وهو ما يؤشر إلى رغبة قوية لدى ماكرون لتحقيق هدفين مهمين: إعادة بناء وتقوية علاقات فرنسا مع كل من واشنطن وموسكو معاً وتجاوز الجفوة التي كانت متوقعة منذ البداية بينه هو كرئيس وزعيمي الدولتين العظميين من جهة، وتقديم نفسه أيضاً كزعيم لأوروبا كلها وكطرف فاعل باسمها على المسرح الدولي، من جهة أخرى. وليس خلواً من المعنى أيضاً قبول ترامب دعوة ماكرون على رغم عدم تلبيته دعوة بريطانية بسبب الأجواء العدائية ضده من طرف بعض القوى السياسية في لندن، ومن عمدتها أيضاً. وكذلك في ألمانيا تعمل السلطات هناك الآن على إعداد استجابة ملائمة لمواجهة التظاهرات التي تعد لها بعض القوى السياسية الألمانية المناهضة لترامب المتوقع مجيئه إلى مدينة هامبورغ للمشاركة في قمة مجموعة «العشرين» خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري. وليست بريطانيا وألمانيا فقط هما البلدان الأوروبيان الوحيدان اللذان يواجه فيهما ترامب نوعاً من المناهضة والمواقف السلبية، بل إن استطلاع رأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث أظهر تراجعاً كبيراً لشعبية الرئيس الأميركي في صفوف الأوروبيين بشكل عام، باستثناء بولندا التي سيزورها في يوم 6 يوليو. وقالت لوموند إن ما يسعى إليه ماكرون هو تجاوز نقاط الخلاف مع ترامب، وخاصة حول ثلاثة ملفات ضاغطة هي الأزمة السورية، وسبل مواجهة تحدي الإرهاب، واتفاقية باريس حول تغير المناخ. ومن الواضح أن هذه النقطة الأخيرة هي أكثر ما يتباعد موقفا البلدين تجاهه، وخاصة بعد قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وقد عبر ماكرون حينها عن انتقاد صريح لهذا القرار، رافعاً شعاراً فيه سخرية مبطنة «لنجعل كوكبنا عظيماً» مرة أخرى، في إحالة إلى شعار ترامب الشهير «لنجعل أميركا أمة عظيمة»! على أن زيارة بوتين لافتتاح معرض مرتبط بتاريخ روسيا في قصر فرساي، يختلف أيضاً عن حضور ترامب للعرض العسكري الفرنسي التقليدي في ذكرى 14 يوليو، ذلك أن ماكرون مهتم بشكل خاص بإبراز أوجه قوة فرنسا العسكرية، وقد أشار إلى ذلك استقلاله عربة عسكرية في يوم تنصيبه رئيساً، بكل ما في ذلك من تعبير عن مدى تعلقه برموز القوة الفرنسية. وستكون هذه مناسبة لتذكير الرئيس الأميركي بأن فرنسا دولة نووية، وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولذا فهي شريك وحليف مهم للولايات المتحدة. وفي المجمل، فقد حان الوقت، تقول الصحيفة، لكي تتجاوز الدولتان نقاط الخلاف بينهما، وماكرون يدرك تماماً استحالة فعل شيء لوقف النزيف السوري، وصد خطر الإرهاب، ومواجهة تحديات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، من دون الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم. كما يتعذر على ماكرون أيضاً بلوغ هدفه بتكريس نفسه في صدارة الزعامة الأوروبية على المسرح الدولي دون إعادة التأكيد من جديد على عمق التحالف والشراكة بين فرنسا والولايات المتحدة. ومن هنا فإن زيارة ترامب تستجيب لهذا الهدف، بقدر ما تستجيب أيضاً لتحسين صورة ترامب نفسه في فرنسا وأوروبا، وإظهار مدى حرصه على دعم وتقوية الشراكة التاريخية بين جانبي الأطلسي. لوفيغارو اعتبرت صحيفة لوفيغارو في مقال بعنوان: «دونالد ترامب يغير نبرته في مواجهة الصين»، أن الرئيس الأميركي بدأ في الفترة الأخيرة يتبنى مواقف أكثر حزماً وأقل مجاملة للصين، حيث قرر بيع أسلحة لجزيرة تايوان، كما فرض أيضاً عقوبات على أحد البنوك الصينية. وبعد شهر عسل في العلاقات بين واشنطن وبكين، إثر دخول ترامب البيت الأبيض ولقائه نظيره الصيني الرئيس شي جينبينغ، يبدو أن الرئيس الأميركي أخذ يفقد صبره أخيراً على ما يعتبره عدم فاعلية في السياسة الصينية إزاء استفزازات وتحديات كوريا الشمالية. ومع هذا نقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من الالتزام بسياسة «الصين الواحدة»، التي تنص على أن تايوان جزء من الصين، وهو مبدأ سياسي مهم للغاية بالنسبة لبكين. والآن في انتظار لقاء ترامب وجينبينغ، في قمة مجموعة العشرين، بعد أسبوع، يمثل عقد التسليح الجديد بشكل خاص مصدر احتقان، وتصعيد ملفت في العلاقات بين الطرفين، من وجهة نظر بكين، وهو ما يتوقع أيضاً أن تكون له تداعيات مستقبلية سلبية محسوسة. إعداد: حسن ولد المختار