الأنشطة الصيفية ودورها في تنمية مهارات ووعي الطلبة
تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017
تنطوي الأنشطة الصيفية بما تتضمنه من برامج متنوعة منهجية ولامنهجية على أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطلبة والأسرة والمجتمع على حد سواء، فهي فرصة مهمة لاستغلال الوقت في تنمية مهارات أبنائنا الطلبة في مختلف المجالات ووفقاً لاهتماماتهم ورغباتهم، واكتشاف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وهي تساعد في الوقت نفسه في حمايتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة التي تعمل الجماعات المتطرفة ليل نهار على بثها والترويج لها، وضد العادات والتقاليد التي لا تنسجم وقيم مجتمعنا الإماراتي العربي المسلم المحافظ، وخاصة في ظل موجة العولمة غير المسبوقة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع، ولاسيما بين الشباب. ولهذا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال المؤسسات والهيئات المختلفة والمعنية تولي الطلبة اهتماماً كبيراً، ليس فقط خلال العام الدراسي الذي يحظى باهتمام ورعاية متواصلة وعلى أعلى المستويات من أجل رفع مستوى طلبتنا وتمكينهم من تحقيق التحصيل الدراسي المطلوب، ولكن أيضاً خلال العطل وأوقات الفراغ، حيث هناك حرص على تقديم كل ما ينفع النشء ويسهم في تحقيق طموحه وتطوير قدراته ومهاراته بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته ومجتمعه وأمته. وفي هذا السياق يأتي برنامج «صيفنا مميز 2017» الذي أعلنه مؤخراً مجلس أبوظبي للتعليم، حيث سيقام في الفترة من 2 إلى 20 يوليو المقبل، ويستهدف هذا البرنامج الطموح والمميز والذي يعد بالفعل أحد مراكز الجذب الحيوية للنشاط الصيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، طلبة مدارس إمارة أبوظبي وأولياء أمورهم، وذلك بهدف دعم وتطوير مواهب الطلبة من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على المجتمع، وممارسة سلسلة من الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والثقافية والتراثية، وإظهار الدور التطوعي للطالب بما يوائم رؤية الدولة في مشروعات عام الخير. ويشمل البرنامج هذا العام ستة محاور رئيسة تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات قيادية واجتماعية وقيم تربوية وتراثية، مثل: المحور الفني، والوطني، والابتكاري، والتطوعي، والتعليمي، والترفيهي والتنافسي، ويتميز البرنامج هذا العام بإضافة أنشطة وفعاليات جديدة، كما يتيح للطلبة أيضاً الفرصة لتحديد رغباتهم العلمية والرياضية والإبداعية، مع التركيز على العمل الجماعي بهدف تعزيز روح التعاون بين الطلبة وأولياء أمورهم في أثناء فترة البرنامج.
إن الأنشطة الصيفية التي تحرص المؤسسات المختلفة في الإمارات على تنظيمها بشكل منتظم وتعمل على تطويرها باستمرار لها مردودات إيجابية كثيرة، فهي أولاً، تشكل نافذة مهمة ليستمتع الشباب بأوقاتهم بعد عام من الدراسة والجهد الكبير الذي بذلوه في تحصيل العمل والمعرفة. وثانياً، لها دور فعال في تنمية مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم وتوجيهها الوجهة الصحيحة وترشيد طاقاتهم حتى لا تتجه إلى أعمال لا تعود عليهم بالنفع. وثالثاً، تسهم مثل هذه الأنشطة أيضاً من دون شك في تقديم حلول للظواهر السلبية التي تشهدها بعض المدارس، كالعنف بين الطلبة، والتسرب الدراسي، ومن ثم فهي تسهم في تقويم وضبط سلوكيات الطلبة، التي تؤثر في العملية التعليمية كلها. ورابعاً، تسهم هذه البرامج كذلك بشكل كبير في تحصين الطلبة ضد الأفكار المتطرفة والهدامة، من خلال العمل على تعزيز الوعي لديهم بخطورة تأثير الجماعات المتطرفة على أمن المجتمعات واستقرارها، وهي في المحصلة تمثل بيئة مناسبة تعزز منظومة القيم الإيجابية لدى الطلاب، ومن أهمها: الانتماء إلى الوطن، والتضحية، والعمل التطوعي، والتعاون، وغيرها من القيم الإيجابية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة ومتسامحة، وتكوين جيل مميز مخلص ومعتز بهويته الوطنية، وقادر على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية التي يشهدها وطنه، وتحقيق أهداف رؤية «الإمارات2021».
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.