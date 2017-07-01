الأنشطة الصيفية ودورها في تنمية مهارات ووعي الطلبة تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017 تنطوي الأنشطة الصيفية بما تتضمنه من برامج متنوعة منهجية ولامنهجية على أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطلبة والأسرة والمجتمع على حد سواء، فهي فرصة مهمة لاستغلال الوقت في تنمية مهارات أبنائنا الطلبة في مختلف المجالات ووفقاً لاهتماماتهم ورغباتهم، واكتشاف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. وهي تساعد في الوقت نفسه في حمايتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة التي تعمل الجماعات المتطرفة ليل نهار على بثها والترويج لها، وضد العادات والتقاليد التي لا تنسجم وقيم مجتمعنا الإماراتي العربي المسلم المحافظ، وخاصة في ظل موجة العولمة غير المسبوقة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع، ولاسيما بين الشباب. ولهذا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال المؤسسات والهيئات المختلفة والمعنية تولي الطلبة اهتماماً كبيراً، ليس فقط خلال العام الدراسي الذي يحظى باهتمام ورعاية متواصلة وعلى أعلى المستويات من أجل رفع مستوى طلبتنا وتمكينهم من تحقيق التحصيل الدراسي المطلوب، ولكن أيضاً خلال العطل وأوقات الفراغ، حيث هناك حرص على تقديم كل ما ينفع النشء ويسهم في تحقيق طموحه وتطوير قدراته ومهاراته بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته ومجتمعه وأمته. وفي هذا السياق يأتي برنامج «صيفنا مميز 2017» الذي أعلنه مؤخراً مجلس أبوظبي للتعليم، حيث سيقام في الفترة من 2 إلى 20 يوليو المقبل، ويستهدف هذا البرنامج الطموح والمميز والذي يعد بالفعل أحد مراكز الجذب الحيوية للنشاط الصيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، طلبة مدارس إمارة أبوظبي وأولياء أمورهم، وذلك بهدف دعم وتطوير مواهب الطلبة من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على المجتمع، وممارسة سلسلة من الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والثقافية والتراثية، وإظهار الدور التطوعي للطالب بما يوائم رؤية الدولة في مشروعات عام الخير. ويشمل البرنامج هذا العام ستة محاور رئيسة تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات قيادية واجتماعية وقيم تربوية وتراثية، مثل: المحور الفني، والوطني، والابتكاري، والتطوعي، والتعليمي، والترفيهي والتنافسي، ويتميز البرنامج هذا العام بإضافة أنشطة وفعاليات جديدة، كما يتيح للطلبة أيضاً الفرصة لتحديد رغباتهم العلمية والرياضية والإبداعية، مع التركيز على العمل الجماعي بهدف تعزيز روح التعاون بين الطلبة وأولياء أمورهم في أثناء فترة البرنامج. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.