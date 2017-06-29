تتويج دولي بفضل الجهود الوطنية لدعم الثقافة والإبداع تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 لم يكن اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) مدينةَ الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وليد المصادفة، كما لم يكن هذا الاختيار مفاجئاً لأغلب المتابعين لمسيرة المدينة في مجال دعم ونشر الثقافة، إذ تميزت خلال العقود الأخيرة بتعدد نشاطاتها الثقافية بما في ذلك احتضانها للعديد من الندوات الفكرية والورشات الإبداعية، فاستطاعت بذلك أن تكون منارة للعطاء الإنساني والتفرد المعرفي في شتى مجالاته، وهو ما مكّنها من نيل لقب عاصمة الثقافة العربية لعام 1998 وعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014 وعاصمة السياحة العربية 2015. وإذا كانت مدينتا دبي وأبوظبي قد شقتا طريقهما بسرعة كبيرة في مجال المدنية والتحضر وتطور الخدمات العصرية، فإن مدينة الشارقة قد تميزت بقدرتها على الإبداع في مجال الفنون والثقافة والفكر، فخلقت لنفسها خصوصية ثقافية موازية لما تشهده بقية المدن الإماراتية من تطور في شتى المجالات، وهو ما منح الحياة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة خاصية التنوع والقدرة على تلبية مختلف الاحتياجات الروحية والمادية للإنسان. إن المكانة التي باتت تحتلها مدينة الشارقة اليوم جاءت نتيجة لجهود دؤوبة واستراتيجية بعيدة المدى أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، طوال العقود الأربعة الماضية، عندما أراد سموه أن تكون الشارقة رمزاً للهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي والإسلامي، فشجع الفكر ورعى النشاطات الثقافية، وحفز الإبداع، وزود المكتبة الإماراتية والعربية بالعديد من المؤلفات التي تتناول التاريخ والثقافة والفكر في منطقة الخليج ودولة الإمارات. حتى بات الكتاب بفضل جهوده سبيل المجتمع للارتقاء والنهوض والحوار، وجسراً للعبور إلى مختلف دول العالم. وقد لخصت الشيخة بدور القاسمي رئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين، رئيس اللجنة المنظمة لملف «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، ذلك بقولها إن تكريم الشارقة يعد تكريماً للثقافة العربية أمام دول العالم، لأن الشارقة نجحت في التحول إلى محرك معرفي يقود حزمة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي تتجسد في قول صاحب السمو حاكم الشارقة إن «الثقافة رسالة للارتقاء بالذات وتهذيب النفس والسمو بالإنسان إلى مدارج الرقي والتسامح والتآخي بين البشر. والتعليم هو المفتاح الرئيسي للولوج في آفاق التطور والتقدم». كما أن المتتبع لسلسلة النشاطات الثقافية التي تشهدها الشارقة على مدار العام يدرك محورية الثقافة في أهدافها، حيث تستضيف كل عام ما يربو على 1500 ناشر من مختلف دول العالم في إطار فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتستقطب أكثر من مليوني زائر لهذه الفعالية، وتشرف على تنظيم مهرجان الشارقة القرائي للطفل بهدف تعزيز القراءة والمعرفة لدى الأطفال بطرق مبتكرة وتفاعلية. هذا فضلاً عن العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية الأخرى مثل مبادرة «ثقافة بلا حدود» ومبادرة «كتابي الأول». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية