حركة قطار السلام تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 من الواضح أن الإدارة الأميركية معنية مبدئياً بإنجاز صفقة السلام التاريخية الكبرى التي أعلن عنها بنفسه الرئيس ترامب أثناء الانتخابات. الدليل على ذلك تعدد الزيارات وجولات المباحثات التي يقوم بها مبعوثه الخاص «جيسون جرينبلت» مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لقد اكتسبت الجولة الأخيرة أهمية خاصة، نتيجة لانضمام صهر الرئيس ومستشاره «جاريد كوشنر» إلى جرينبلت، وهو أمر يعني أن الرئيس مهتم بإلقاء ثقله السياسي في الموضوع. غير أنه من الواضح أيضاً من التسريبات التي تنشرها الصحف الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية، أن نتنياهو الذي لا يريد إغضاب ترامب قد بدأ في تطبيق أساليب الدهاء السياسي التي عرفناها عنه، ليتهرب من تنفيذ مقتضيات السلام، دون أن يوجه إليه اللوم أحدٌ. يتبين هذا من لجوئه إلى إقناع المبعوثين الأميركيين بأن قطار المفاوضات من أجل تحقيق السلام لا يمكن أن يتحرك إلا إذا نفذ الفلسطينيون شرطين، الأول هو امتناع السلطة عن تقديم أي رعاية مالية أو اجتماعيه لأسر الأسرى الفلسطينيين الذين قبضت عليهم إسرائيل بتهمة «الإرهاب». أما الشرط الثاني الذي يضعه نتنياهو ليوافق على تحريك قطار السلام فهو إلزام السلطة الفلسطينية بالتوقف عما يسميه «التحريض ضد إسرائيل». ونعلم أن ما يسميه نتنياهو «إرهاباً» و«تحريضاً» هما في الواقع أعمال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وهنا أعتقد أن على الديبلوماسية العربية أن تنشط في شرح الحقيقة البسيطة للإدارة الأميركية ومبعوثيها، وهي أن السبب الحقيقي وراء العنف واليأس لدى الفلسطينيين يتمثل في الاحتلال، وأن وضع نهاية للاحتلال تعني شيوع أجواء الأمل والجوار الحسن ومشاعر السلام عند الفلسطينيين. أقول هذا لأننا لاحظنا أن المبعوثين الأميركيين، جرينبلت وكوشنر، اقتنعا بالشرطين المذكورين بعد اجتماعهما بنتنياهو ووضعاهما أمام الرئيس عباس عندما انتقلا إلى رام الله وجعلا منهما مدخلا للمباحثات، ما دفع بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى القول بأن المبعوثين كانا منحازين لمطالب نتنياهو. إن المهمة التي كانت محددة للمبعوثين من جانب الرئيس الأميركي، وهي استطلاع وجهات نظر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني حول قضايا الصراع الرئيسية، أي الحدود والقدس والاستيطان والأمن والمياه، ليتسنى له بلورة مبادرته للسلام. غير أن نتنياهو بدهائه أدخل المبعوثين في شباك مسألتين فرعيتين وجعل منهما قضيتين رئيسيتين ليستهلك الوقت والطاقة، وكانت النتيجة أن الرئيس الفلسطيني لم يسمع من المبعوثين حديثاً عن مسار السلام أو كيفية التقدم فيه أو عن احتمال عقد القمة التي تضم الطرفين برعاية الرئيس ترامب، وأنه واجه تركيزاً على مطلب وقف المعاشات لعائلات الأسرى، وتأكيداً من جانب المبعوثين على أن استجابته لهذا المطلب ستبرهن على رغبة الفلسطينيين في إقامة سلام حقيقي. تقول التسريبات أيضاً، إن عباس رد على المطلبين بإيضاح أن المعاشات تدخل في باب المسؤولية الاجتماعية للسلطة، ما جعل المبعوثين يسحبان طلب وقف معاشات جميع الأسرى ويقلصان الطلب لينطبق على ستمئة أسير فقط متهمين بعمليات كبيرة. لقد حاول عباس لفت نظر المبعوثين إلى قضية رئيسية هي قضية نهب الأرض الفلسطينية، فسأل جرينبلت وكوشنر عن موقف الإدارة من قرار إسرائيل بإنشاء مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية، لكنه لم يتلق إجابة من المبعوثين. لقد بينت التسريبات الإسرائيلية شعور المفاوضين الفلسطينيين بالإحباط من إمكانية الحصول على انطلاق حقيقي لقطار السلام، ونيتهم طرح مطالبهم على الإدارة في زيارة يقوم بها وفد فلسطيني إلى واشنطن.