إسرائيل والأجيال الصاعدة تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 لا نحتاج إلى تنبؤات تقرأ لنا الطالع السياسي الذي سيكون عليه وضع إسرائيل في المنطقة العربية والدور الذي ستلعبه مستقبلاً، لاسيما بعد الأحداث السياسية التي شهدتها الأمة العربية والواقع المر الذي تمر به. فقبل سنوات أفصح وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر عن جانب من هذه المسألة، حين قال في حديث لمجلة «ديلي سكيب» الأميركية: إن إسرائيل سوف تدخل حرباً جديدة بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة العرب، ووقتها سيكون نصف الشرق الأوسط قد أصبح إسرائيلياً. كيسنجر لم يحدد نوع الحرب التي ستقودها إسرائيل ضد العرب؛ أهي حرب خشنة أم ناعمة؟ لكن من الواضح أنها حرب استخباراتية بالأساس، والأحداث التي وقعت في الوطن العربي خلال السنوات الماضية الأخيرة، وخاصة ما يسمى «الربيع العربي»، تؤكد ذلك بوضوح. فهذه الحرب هدفها الأساسي هو تفتيت الدول العربية وإثارة الشعوب ضد حكامها. وكان واضحاً منذ البداية أن الهدف هو دفع العرب كي يقتل بعضهم البعض في حروب وصراعات طويلة تصب أخيراً في مصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية وأهدافهما الاستراتيجية، مما سيمنح تل أبيب الوسائل الكافية كي تكون صاحبة الهيمنة في المنطقة. وحالياً تحاول إسرائيل التواصل مع الشباب العربي لتلويث فكره وتغيير نظرته لقضاياه العربية، وعلى رأسها «القضية الفلسطينية»، لإزالتها من ذهنه. وكذلك بالنسبة لقضية المقدسات الإسلامية، لاسيما المسجد الأقصى والقدس الشريف. وقد قطعت إسرائيل شوطاً كبيراً في تغيير نظرة الشباب عن طريق الإنترنت، وأسندت هذه المهمة إلى فريق عمل ذي كفاءة عالية يعنى بالتواصل مع الشباب العربي بوساطة الإنترنت، حيث يتم استهدافهم بالصور والنشرات والتعليقات والمعلومات المترجمة من العبرية إلى العربية حول التقدم الإسرائيلي في كثير من المجالات. هذا علاوة على تكثيف الحملات المضللة ضد العرب والإسلام، وذلك عبر بعض القنوات الفضائية العربية التي أصبحت مفتوحة لاستضافة المعلقين الإسرائيليين ولتمرير الدعاية الإسرائيلية دون رقابة تحمي عقل المواطن العربي من أخطار هذه التوجهات المسمومة. وقد أظهرت إحصائيات وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد متابعي الصفحة التي يديرها الفريق الرقمي تجاوز 910 آلاف متابع أكثرهم من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، أي من الأجيال الصاعدة. كما يتضح من الإحصائيات أن صفحة الخارجية الإسرائيلية على «الفيسبوك» تتعامل مع نحو 83 ألف متابع، وهم صحفيون ودبلوماسيون وقادة رأي عام، وأن مشاركة أمثال هؤلاء في التغريدات الإسرائيلية تعني بالنسبة لخارجية تل أبيب أن رسالتها تصل إلى عدد كبير من الأشخاص المؤثرين في الوطن العربي، لأن صفحات «الفيسبوك» تسمح لممثلي الخارجية الإسرائيلية بالتوجه مباشرة إلى القراء، الأمر الذي يسمح لإسرائيل بتجاوز الحكومات والتعامل مباشرة مع الشعوب والنخب المؤثرة فيها، وذلك من خلال الدبلوماسية الرقمية التي تنقل رسائلها حول مختلف الموضوعات الحساسة. لكن من أين أتت تلك الفكرة؟ «حسن كعبيه»، مسؤول وسائل الإعلام العربية في الخارجية الإسرائيلية، يقول: قبل 10 سنوات عملت في السفارة الإسرائيلية بمصر، وكنت أتجول بين المقاهي وأرى كل الشباب يجلسون وبحوزتهم الحواسيب النقالة، ويتصفحون الإنترنت، فأدركت أنها الطريقة التي يتواصل عبرها الشباب حالياً مع الإعلام.