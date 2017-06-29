دول الكاريبي والمأزق الفنزويلي تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 بعد الفشل الذي مني به هذا الأسبوع اجتماع منظمة الدول الأميركية فيما يتعلق بإدانة النظام في فنزويلا، بات السؤال هو: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من جزر البحر الكاريبي هزيمة قرار حظي بدعم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين و15 دولة كبرى أخرى في المنطقة؟ يبدو هذا غريباً، ولكنه هو بالضبط ما حدث يوم 19 يونيو أثناء الاجتماع الخاص لوزراء خارجية دول المنطقة، في «كانكون» بالمكسيك، لمناقشة مسألة الانتهاكات في فنزويلا. وخلال الاجتماع، صوتت 20 دولة لدعم قرار قوي من شأنه أن يطالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بوقف خطته لعقد جمعية تأسيسية لصياغة دستور على الطراز الكوبي. وهذا القرار أيضاً يطالب مادورو باحترام حقوق الجمعية الوطنية، وفيها أغلبية من المعارضة، والسماح لـ«مجموعة من الدول الصديقة» بالتوسط في الأزمة الفنزويلية، التي خلفت بالفعل 75 قتيلاً في الأسابيع الأخيرة. ومن بين أشد المدافعين عن نظام فنزويلا كانت جزر سانت فينسينت والجرينادين، وهي دولة تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لها 751 مليون دولار، أي أقل من القيمة المقدرة لفندق «فونتين بلو» في ميامي بيتش. ومن بين التفسيرات أن هذه الجزر وغيرها من الجزر الصغيرة في البحر الكاريبي، كانت قادرة على وأد القرار المدعوم من الولايات المتحدة؛ بسبب عدم تحمس واشنطن أو عدم مبالاتها. وهناك تفسير محتمل، وهو أن دول منطقة الكاريبي أخذت جانب النظام الفنزويلي لأنها تتلقى إعانات نفطية سخية من خطة البيتروكاريبي الفنزويلية، أو أنها مدينة له بمبالغ طائلة. بيد أن الإعانات النفطية لبرنامج البتروكاريبي، المقدمة إلى منطقة البحر الكاريبي، قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب الأزمة الفنزويلية، وكذلك أعباء ديون دول الكاريبي، وفقاً لآراء الخبراء. وفي هذا السياق قال لي «خورخي بينون»، رئيس مركز جامعة تكساس لقضايا الطاقة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، إن الولايات المتحدة تصدر حالياً كميات أكبر من النفط إلى دول منطقة البحر الكاريبي أكثر مما تصدره لها فنزويلا، وإن ديون العديد من دول الكاريبي لبرنامج البتروكاريبي إما قد تم سدادها أو الإعفاء من ذلك. وبسؤاله عن السبب في استمرار وقوف الكثير من دول الكاريبي إلى جانب النظام الفنزويلي، قال بينون: «لا أعلم. إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر عقلانية أو اقتصادية، نجد أن ذلك لا معنى له». وفي رأيي: إنه من المذهل ألا تستطيع الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد على وجه الأرض، تقديم حوافز اقتصادية للفوز على جزر منطقة البحر الكاريبي الصغيرة، التي تصوت بشكل روتيني تقريباً دعماً لفنزويلا. ومن المثير للسخرية كذلك أن نظام التصويت لمنظمة الدول الأميركية يسمح لحفنة من الجزر الصغيرة جداً بأن تسيطر على أجندة المنظمة. وبطبيعة الحال، فكل دولة يجب أن يكون لها الحق في التصويت، حتى إن كان هذا يعني أن جزيرة صغيرة في المحيط يمكن أن يكون لها نفس الثقل السياسي الذي تتمتع به الولايات المتحدة. غير أنه يجب أن يكون لمنظمة الدول الأميركية أيضاً مجلس أمن، مثل الأمم المتحدة، حيث يمكن لأكبر الدول إصدار قرارات تؤثر على المسائل الأكثر إلحاحاً في المنطقة. أندريس أوبنهايمر كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»