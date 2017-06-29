«ماتيس».. وسياسة أميركا الخارجية تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 «كل شيء تحت السيطرة: ماتيس هو المسؤول» هذه العبارات، أو عبارات أخرى تحمل نفس المعنى، هي ما دأب مسؤولو الأمن القومي الأميركيون على قوله لحلفائهم الأوروبيين في الآونة الأخيرة، كي يوصلوا لهم رسالة مفادها: لا تقلقوا، لن تكون هناك أية مفاجآت، فوزير الدفاع هو الذي يتخذ القرارات المهمة. هناك رسالة أخرى تتردد في واشنطن حالياً. ففي هذا الشهر أخبر الجنرال «جيم ماتيس»، إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي، أن الرئيس قد منحه سلطة اتخاذ القرارات العسكرية المتعلقة بالعمليات البرية في أفغانستان، بما في ذلك قرارات نشر القوات. وقال «ماتيس» بعبارات واضحة للجنة:«سأكون مسؤولاً عن تحديد الالتزام العسكري الأميركي». وما قاله «ماتيس» لم يكن مفاجأة لأحد، فقد بات معروفاً للكافة الآن، أن الرئيس لا يقرأ الإيجازات العسكرية المعقدة، وبالتالي فإن قراره بتسليم المهمة في هذا الشأن لوزير دفاعه، لا يخلو من منطق. ومع العديد من الأزمات التي تلوح في الأفق، يبدو الوقت الحالي مناسباً لوضع المسؤولية في أيدي خبراء عسكريين أكفاء، لو أن الأمر كان على هذا النحو بالفعل.. لأن الحقيقة هي أنه لم يكن كذلك في أي وقت. على النقيض من ذلك، نرى أن عبارة «ماتيس هو المسؤول عن الأمور» ليست سوى وصفة لأزمة. ولا يرجع هذا إلى أن «ماتيس» يعاني من عيوب، أو أن الخبراء الذين يعهد إليهم بالمسؤولية غير أكفاء، لأن الحقيقة هي أن «ماتيس» موظف عمومي جدير بالاحترام والتقدير، وأن الخبراء يمثلون مكوناً جوهرياً من مكونات الحكومة الجيدة. أما فشل الإدارة الحالية في توظيفهم بالشكل السليم، وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية، فسوف يجري تذكره ذات يوم، باعتباره واحداً من أكثر أنواع الفشل كارثية. ولكن السياسة الخارجية الأميركية، التي يديرها التكنوقراط العسكريون تعاني من نفس العيوب الخطيرة، التي تعاني منها الحكومات التي يديرها التكنوقراط الاقتصاديون، الذين يجري الاستعانة بهم أحيانا في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية. فالسياسة الخارجية، شأنها في ذلك شأن السياسة الاقتصادية، يمكن أن تنجح في حالة واحدة فقط، وهي أن تحظى بدعم سياسي. فالقرارات الصعبة ستحظى بقبول لدى الجمهور، إذا ما كانت تتمتع بشرعية سياسية فقط. والقرارات العسكرية، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية مدروسة بعناية، وموافق عليها من قبل الكونجرس، وكانت محلاً لسجال علني، وجرت مناقشتها ليس فقط في البنتاجون، وإنما أيضاً في وزارة الخارجية، وغيرها من المؤسسات التي يخدم فيها خبراء، أعددناهم خصيصاً لهذا الغرض. من المقبول بالطبع، أن يُعهد للبنتاجون باتخاذ القرارات بشأن مستويات القوات في أفغانستان، لأن مثل هذا القرارات تكتيكية، وليست استراتيجية. ولكن إذا قررنا إرسال المزيد من الجنود إلى كابول، فمن الذي سيضطلع بمهمة شرح الغرض الأوسع نطاقاً لهذه الحرب؟ من الذي سيخبر الشعب الأميركي أن مثل هذه القرارات تخدم المصالح الأميركية في المدى الطويل؟ وإذا مات الجنود في أفغانستان، فمن الذي سيشرح لعائلاتهم أن تضحياتهم لها ما يبررها؟ هذه كلها مهام ليس من صميم اختصاص وزير الدفاع مهما كانت درجة كفاءته، وإنما هي مهام يجب أن يضطلع بها المسؤولون المنتخبون- رجالا كانوا أم نساء- الذين جرى اختيارهم من خلال عملية ديمقراطية سياسية، لهذا الغرض على وجه التحديد. والسياسة العسكرية التي يديرها البنتاجون فقط، تؤدي إلى الارتباك أيضاً. وقد يشعر حلفاء الولايات المتحدة بالارتياح، عندما يسمعون عروض البنتاجون الهادئة لحمايتهم. ولكن إذا ما كان حلفاء أميركا يستمعون للبنتاجون، فإن أعداء أميركا يراقبون البيت الأبيض، ويتخذون قراراتهم بناء على سلوك الرئيس وليس بناء على سلوك وزير دفاعه. ولا شك أن روسيا قد لاحظت معاملة ترامب لأوروبا، وهجومه على السويد وألمانيا. ولاشك أن كوريا الشمالية قد سمعت مطالبته كوريا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال. والفجوة بين آراء البنتاجون العالمية، وآراء البيت الأبيض المماثلة واسعة، لدرجة باتت معها خطرة للغاية: فهي قد تهدئ الحلفاء لدرجة التواكل، في الوقت ذاته الذي تغري فيه الأعداء بالمغامرة. في نهاية المقال، أكرر القول إنني احترم «ماتيس»، وأشعر بالسعادة لأنه هناك. ولكن ذلك لا يجب أن يدفعنا للتظاهر، بأن قيادته يمكن أن تكون بديلاً عن الاستراتيجية، والأهداف التكتيكية، والتفكير الرشيد، في السياسة الخارجية الأميركية. آن ابلباوم* *محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»