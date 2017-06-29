عيدُ امرأة لم تُقهَرْ تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 «كُلُّ القلوب إلى الرسول تميلُ » عنوان مقالي المنشور هنا في 9 يناير 2014، وكان عن امرأة عرِف أبوها عندما سمعها تنشد للرسول أنها قبِلت بأن تجرى لها عملية زراعة قلب. ولم يكن «دليل المرشحين لزراعة القلب» في بريطانيا يعرف ما إذا كان القلب المزروع يدوم سنة أم سنتين، أو يبلغ الرقم القياسي العالمي آنذاك 31 سنة. وأرعبت والدها عبارة «أنا لا أُقهرْ» أرسلتها بالموبايل ما إن صحت من العملية الجراحية التي استغرقت خمس ساعات. والأبُ من جيل يعرف كيف يتدّبر الهزائم، وليس النصر، ويتعوذُ عندما يضحك من كل قلبه مردداً «إن شاء الله خيراً»!. وأصعب ما عانته الحزن الجارف على المرأة التي وهبتها قلبها، وقد حذّر منه الدليل الطبي. فانكبّت تخاطبها: «هذه رسالتي إليك يا ملاكي، يا واهبتي». هكذا استهلّت رسالتها التي نقلتها ممرضتها إلى ممرضة الواهبة، التي سلّمتها لأهل الواهبة. وتقضي التعليمات الطبية بألا يعرف الطرفان بعضهما البعض. «أنا أكتب هذا لكِ لأنكِ الشخص الذي ارتبطتُ به. وأعرف أن عمرك 39 سنة، وأنك امرأة. وأنا أتحدث إليك مباشرة لأن قلبك حي داخلي، وأيضاً لأني لا أعتقد بأن الموت هو النهاية، فالجسد يموت، لكن أعتقد أن أرواحنا تعيش وتبحر عبر الكون باحثة عن مسكن جديد». و«أبداننا بساتيننا، وإرادتُنا البستانية»، حسب الشاعر الإنجليزي شكسبير. وأينعت في المرأة التي لم تُقهر، بساتينُ بدنها، وعقلها، وقلبها، وإرادتها. وأجمل بساتينها طفلتها التي حذّرها من ولادتها الأطباء حتى قبل أن يقرروا حاجتها إلى زراعة قلب. وشرعت قبل العملية بتمارين «اليوغا» التي علمتها مهارات ساعدتها على أن تطمئن إلى نفسها في مواجهة المحنة الصحية الكبرى في حياتها. وأهم أهداف «اليوغا» تحقيق الشعور بالسعادة والهدوء والرضا عن النفس بوساطة تمارين بسيطة، أهمها ضبط عملية التنفس. والآن أصبحت «الفراشة» التي يقول عنها الشاعر الهندي طاغور «حياة الفراشة لا تُعدُّ بشهور بل بلحظات، وعندها ما يكفي من الوقت». ووقت المرأة التي لم تُقهر كافٍ للتحول من تلقي الاستشارات الصحية النفسية إلى الحصول على درجة جامعية في اختصاص الاستشارات الصحية النفسية. وقبيل العيد صادفتُها تغادر حانوت فواكه وخضروات يديره أكراد عراقيون في بلدتنا بضاحية جنوب لندن. كانت تعبر الشارع الرئيسي إلى سيارتها محتضنة بطيخة حمراء، أو كما يسميها العراقيون «ركية». وكنتُ أبحث عن موقع مناسب لصف دراجتي الهوائية، وأغفلتُ أن أعرض عليها المساعدة مثل «جنتلمان» مهذب. فاهتمامي انصّبَ على «الركية» التي تماثل في الحجم والشكل «ركية» سامراء المشهورة لدى العراقيين، فاشتريت واحدة. وفوجئتُ بعجزي عن رفع «الركية» التي وضعها البائع في كيس بلاستيك، وتصورت أن طرف الكيس عَلِق بقدمي، وعندما أدركتُ أن المشكلة وزن «الركية» الثقيل، سألتُ عامل الحانوت أن يساعدني على وضعها في حقيبة الدراجة، والتي لم أقوَ نفسياً على امتطائها، وقدتها بيدي وعبرت بها الشارع، وأنا أولول بصمت، كم مصاعب مثل «الركية» السامرائية لا يعرف ثقلها سوى الله حملتها نساؤنا، وعبرن بها شوارع الحياة في بلداننا العربية وبلدان العالم! -------------------------- *مستشار في العلوم والتكنولوجيا