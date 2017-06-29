دموع في الخليج وأخرى لدى الغرب تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 ماذا نقول عن شاب يطالب والده بالإنفاق عليه إلى أن يقدر على الكسب، باعتبار أن الأب ملزمٌ بذلك بحسب القيم الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه يريد إحضار صديقة له لتعيش معه في البيت، باعتبار أن القيم الغربية تسمح بذلك؟ وماذا نقول عنه إذا كان يروّج بين أهله بأن سبب خلافه مع والده هو مسألة الإنفاق، ما يعني عدم التزام والده بالقيم الإسلامية، ويروّج بين أصدقائه الغربيين بأن سبب خلافه مع والده هو مسألة الفتاة، ما يعني عدم قبول والده بالقيم الغربية؟! لنأخذ الإعلام القطري كمثال على السلوك الملتوي للدوحة، فهذا الإعلام متمثلاً في قنوات وصحف ومواقع إلكترونية، وعلى رأسها قناة «الجزيرة»، يزعم أنه يعمل بالطريقة الغربية، من حيث خلق القضايا والإفصاح عن المعلومة وتشكيل الرأي وتوجيه الرأي العام، لكنه لا يعمل بهذه الطريقة إلا على الجيران، كأنما ليس هناك قطر، بل يتعدى ذلك إلى التحريض وإثارة الشارع والتبرير للإرهاب، فإذا ضغطت الدول المتضررة على قطر للكفّ عن الأذى الإعلامي الذي تسبّبه لها، باعتبار أن هذه النوعية من الإعلام غير مقبولة بين الأشقاء، ذهبت تتباكى أمام الغربيين على الحرية والرأي والرأي الآخر! ولا تنتهي اللعبة القطرية عند هذا الحد، فبعد نحو عقدين من تحرش الإعلام القطري بدول المنطقة، وبعد نحو عقدين من صبر تلك الدول على الأذى القطري، لعل من يديرون الأمور في الدوحة يعودون إلى صوابهم، لم يكن ثمة بدٌ من اتخاذ سلوك المواجهة الإعلامية مع قطر، فما كان من قطر إلا التباكي على روح الأخوة والجيرة، في محاولة مكشوفة لاستدرار عطف الشارع الخليجي، وبطبيعة الحال، دموع التماسيح هذه لا تذرفها قطر في الغرب، وإنما هي مخصصة للشعوب الخليجية. تستطيع قطر أن تتخذ السياسات التي تحقق لها أهدافها، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وفي المقابل، يحق للدول المتضررة أن تعزل قطر بالطريقة التي تحقق لها أمنها واستقرارها والتعايش بين أفراد مجتمعاتها، أما سياسة «أنا سأحرق لك بيتك وعليك أن تراعي أواصر الإخوة»، فهي سياسة غير مقبولة، خصوصاً أن الدول المتضررة استنفدت مع قطر كل الطرق الودية والأخوية طوال 20 عاماً لثني قطر عن هذا السلوك الذي لا يمت للأخوّة بأية صلة. -------------- *كاتب إماراتي