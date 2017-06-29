عن أيِّ خطابٍ ديني نتحدَّث؟! تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 بلغت درجة التدافع في المطالبة بتجديد الخطاب الديني ـ من غير أهل الاختصاص ـ مستوى لم يعد مقبولاً، لأنه حوَّل المقصد إلى حالة استهلاك على مستوى إنتاج الخطاب نفسه، وكأي موجة عاتية في بحر لجي يخاف من تتقاذفهم أن يضيعوا فيها مع ضياع المجداف والملاح، يركب كثير من القريبين والبعيدين من ذلك الخطاب وعبر مواقع مختلفة، في سعي منهم هو أقرب للتسليم بصدقية وصواب كل ما يطرح على الساحات العربية، وتلك ليست فقط مشكلة مجتمعية، تُطوِّع الفكر الديني للموقف السياسي ولكنها ـ بالأخص ـ إشكالية معرفية، لأنها لم تقدم إجابات لأسئلة في الصدور، من أهمها: عن أيِّ خطاب ديني نتحدَّث؟ ولأن الخطاب الديني متعدد، وحمَّال أوجه، وهو اليوم في بعض أطروحاته، وتصورات أصحابه ـ بما في ذلك بعض الرسميين ـ مدخل للفتنة والإرهاب والكراهية، وأيضاً للتنازل والاستسلام والخضوع والضياع، فإنَّه لا يعد مرجعيَّة للتغيير، ولا يمكن أن يشمل التجديد كل مجالاته (دعوي، خيري، تنموي، تعبوي، تحريضي، إلخ)، ولا جميع فرقه وجماعاته (شرعية، معارضة، مرفوضة، إرهابية، تكفيرية.. إلخ)، ولا حتى دوره خارج ديار الإسلام (تعايشي، جهادي، تعاوني، ثأري.. إلخ). ولذلك علينا البحث بجديَّة عن منطلق للتغيير بعيداً عن اختصار التجديد في حياتنا العربية في تفعيل الخطاب الديني، ليس فقط لأن أهل الاختصاص يرون في ذلك تطويعاً للدين، وإن لم يعلنوا ذلك في العلن.. أستند هنا لحواري مع عدد من الدعاة والأئمة في بعض الدول العربية، بما في ذلك قادة من مؤسسات دينية فاعلة تتخوّف من الدعوة الرسمية لتجديد الخطاب الديني، وترى فيها محاولة سياسية لتكريس تصورات لبرامج بعينها، ونلك المخاوف تحول دون تحقيق الهدف من التجديد، وهو سينتهي إلى واحد من اثنين، إما الفشل الكامل، وإما تجديد بـ«ذي عوج»، وفي الحالتين خسارة لنا جميعاً، وذلك ما تريده قوى الشر في الداخل والخارج. وتفادياً للفشل، فإن السعي لتجديد الخطاب في كل مجالات حياتنا العربية المتأزمة في الوقت الراهن، بدايته ونهايته السياسة، وهذا يعني تجدد أنظمة الحكم، بما يتطابق مع أساليب العصر، لجهة تحقيق الديمقراطية، وتنمية الإحساس بالانتماء للأمة، وتعميق روح المواطنة دون أن ندفعها لتكون نقيضاً للقومي أو العالمي، وتطبيق المنجز البشري للعدالة والحرية وحقوق الإنسان، عندها سيتغير الخطاب الديني حتماً، لأنه سيرهق صَعُوداً إذا لم يلحق بالخطاب السياسي، الصانع للحدث، أي أنه يتحوَّل إلى رد فعل، أمَّا الآن ونحن نميل إلى جحافله وجماعته المتصارعة دعماً أو إقصاء، رفضاً أو قبولاً، فلا نعوِّل على التجديد، لأننا ـ باختصار لا نعرف عن أي خطاب ديني نتحدث؟ وحتى لو عرفنا، فإن وجوده مرهون بغياب سياسة واضحة، إذا تحققت، تغيَّرت حياتُنا كلها. ـــــــــــــــــــــ خالد عمر بن ققه* (*) كاتب وصحفي جزائري