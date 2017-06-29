انكماش الريف الأميركي تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 ينظر الأميركيون الذين يسكنون المناطق الريفية والبلدات الصغيرة إلى العالم بطريقة مختلفة عن رؤية سكان المدن والضواحي، وفقاً لاستطلاع أجرته «مؤسسة عائلة قيصر» ونشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي. وأظهر الاستطلاع أن الاختلافات الكبرى في هذه المواقف تتعلق إما بالقِيَم التي يتمسك بها الطرفان، أو بطريقة فهمها. وقال 4 من كل 10 من سكان الأرياف من الذين جرى استطلاع آرائهم أن القيم التي يتمسكون بها «تختلف كثيراً» عن تلك التي يتمسك بها سكان المدن والضواحي، مقابل 2 بالمئة فقط من سكان الحواضر يؤيدون هذا الرأي. إلا أن هناك أيضاً بعض الخلفيات الاقتصادية الواضحة لهذا الاختلاف، حيث كشف الاستطلاع أيضاً عن أن 30 بالمئة فقط من مناصب العمل المتاحة لسكان الأرياف الأميركية، يمكن أن توصف بأنها ممتازة أو جيدة بالمقارنة مع 50 بالمئة من المناصب المتوفرة في المدن و45 بالمئة في الضواحي. ومنذ عام 2010، بدأ عدد سكان الأرياف الأميركية بالتناقص لأول مرة. علماً بأن كل بلدة يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة هي بلدة ريفية. وتشير الإحصائيات إلى أن «البلدات» التي تقع بعيداً عن المناطق الحضريّة (المدن وضواحيها) وفقاً لذلك التعريف، تشكل 14% فقط من المجموع الكلي لعدد سكان الولايات المتحدة. وفي الماضي القريب كانت المناطق الريفية تضمّ ربع عدد السكان. وبما أن تصنيف المناطق الحضرية (التي تنطبق عليها خصائص المدن والضواحي) يتغيّر كل 10 سنوات، فإن العديد من «البلدات الجديدة» أصبحت تضاف إليها. وهذا يعني أن المناطق التي كانت توصف بأنها غير حضريّة (أو ريفيّة) تمكنت من الاستفادة من نموّها الاقتصادي السريع، وأن شيئاً ما غير مسبوق يحدث في الريف الأميركي. وأشارت إحصائيات أخرى إلى أن 1350 بلدة (غير حضرية) شهدت تراجعاً في عدد سكانها منذ عام 2010 وحتى عام 2016. وكانت الهجرة إلى المدن والبلدات الأخرى وراء هذا التناقص. ويظهر من الإحصائيات القديمة أن نسبة المهاجرين من الأرياف إلى المدن كانت في خمسينيات وستينيات وثمانينيات القرن الماضي أعلى بكثير مما هي عليه الآن. *مدير التحرير السابق لمجلة: «هارفارد بيزنس ريفيو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»