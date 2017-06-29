شهادة جديدة على جودة الخدمات الإلكترونية تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم على صعيد ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال عام 2016 برصيد 63 نقطة، بحسب دراسة حديثة لمجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» (BCG) العالمية المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال والاستشارات الإدارية، وأفادت الدراسة بأن 71% من المستطلعة آراؤهم في الإمارات أكدوا أن الخدمات الإلكترونية الحكومية أفضل من الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مقابل 8% أعربوا عن قدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات الإلكترونية أفضل، وشملت الدراسة استطلاع رأي لنحو 13 ألف مستخدم في 21 دولة حول 25 خدمة إلكترونية. وتأتي هذا الدراسة لتبرهن على أن الإمارات نجحت في أن تلفت أنظار العالم إليها بعد أن أثبتت جدارتها في أن تكون واحدة من أهم دول المنطقة التي انفردت بقدرة تنافسية استثنائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويكمن السر في ذلك في الاستراتيجية الذكية التي تنتهجها، حين وضعت العلم والمعرفة القائمين على الإبداع والابتكار أساساً لها في المجالات كافة، في سبيل وصولها إلى الغاية الأساسية، وهي تحقيق التنمية المستدامة المستندة إلى اقتصاديات المعرفة، وعندما اعتمدت الإمارات الابتكار والإبداع نهجاً تسير عليه لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، لم يكن هذا من قبيل المصادفة أو التجربة غير المدروسة، وإنما نتج عن فكر استثنائي لقيادة حكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أدركت أن الزمن قد تغير، ومتطلبات العصر تحدثت، وأنه لا سبيل إلى التقدم والنمو سوى الإيمان بأن التكنولوجيا باتت هي النبض الحي لعصرنا هذا، ومن هذا المنطلق دأبت الدولة على تأسيس بنية تحتية تؤسس لطفرة استثنائية في تطور الخدمات التكنولوجية المقدمة بالدولة في مختلف صورها، وحرصت على استقدام أحدث الأساليب والطرق العلمية التي تحقق هدفها، وسارت –وما زالت تسير- بخطى متسارعة في سبيل مواكبة العصر التكنولوجي الذي نعيشه، وذلك بهدف تيسير الحياة على مواطنيها وسعياً لتحقيق أعلى درجات الرفاهية والسعادة لشعبها كما اعتدنا من هذه الدولة المميزة وحكومتها الرشيدة دوماً. لم يكن الهدف مجرد توفير الخدمات التكنولوجية، وإنما الهدف هو جودة توفيرها، ولذا تحرص الدولة بصفة مستمرة على بذل قصارى جهدها لتحسين وتطوير الخدمات التكنولوجية المقدمة مع المواظبة على قياس رضا العملاء عن الخدمات لضمان تحقيق الهدف الذي تنشده من وراء توفيرها حكومتنا الذكية، وفي هذا الإطار، تقدمت الإمارات 21 نقطة على صعيد رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لتتبوأ المركز الرابع عالمياً بعد تسجيلها 64 نقطة خلال عام 2016، مقارنة بنحو 43 نقطة خلال عام 2014، كما حلت الإمارات وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية في الترتيب الثاني عالمياً على صعيد اعتقاد المتعاملين بوجود تحسن في الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث أكد 92% من المستطلعة آراؤهم في الدولة أنهم لمسوا تحسناً في الخدمات الإلكترونية الحكومية في مختلف القطاعات الخدمية بالدولة، وتأتي نتائج دراسة «بوسطن كونسلتينج جروب» في الوقت الذي تقدمت فيه الإمارات 4 مراكز وقفزت من المرتبة 12 إلى المرتبة 8 عالمياً العام الماضي في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية حيث احتلت المركز الأول خليجياً وعربياً والثالث على مستوى آسيا. وأعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات» مؤخراً أنها تستهدف رفع ترتيب الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً خلال العام المقبل في التقييم الجديد لمؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية الذي يقيس مستوى نضوج الخدمات الإلكترونية الذكية. ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.