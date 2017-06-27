اللحظة الليبرالية العربية تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 ما يعرفه العالم العربي اليوم من هزات عنيفة، من مظاهرها تفاقم الفتن الأهلية وحالة التطرف الديني المتصاعدة، يحيل إلى منعرج واحد هو دخول المنطقة اللحظة الليبرالية بمصاعبها ومخاضها العنيف. قبل سنوات انفجرت أحداث ما سمي بالربيع العربي وكانت في مجملها نتاج أزمات اجتماعية حادة عصفت بالعديد من الدول التي لم تستطع إدارة الملفات الإصلاحية المطلوبة، فأفضت التحولات المفاجئة إلى تقويض مقومات الاستقرار والأمن في هذه البلدان، في الوقت الذي أدت طبيعة الأوضاع الانتقالية السريعة إلى إجهاض المسار الليبرالي باستيلاء جماعات الإسلام السياسي على السلطة، وما تلا ذلك من تدمير شامل للهياكل المؤسسية، للدولة ثم لبنية الدولة ذاتها. في البلدان التي شهدت مسارات إصلاحية متدرجة سياسياً وتنموياً واجتماعياً، وهي في جلها بلدان محافظة، تقف المجموعات الراديكالية المصنفة في خانة الإرهاب ضد الخيارات التحديثية باسم محاربة الليبرالية منظوراً إليها في شكل اختزالي زائف في «العلمنة اللادينية» و«التغريب القسري». وهكذا أصبحت الليبرالية في قاموس الأدبيات الإخوانية في الخليج العربي مثلا تعني معاداة الدين والمؤسسة الدينية، رغم أن هذا المفهوم لا يعني في المجال التداولي المحلي أكثر من مطلب التحديث والانفتاح والبناء المؤسسي للدولة ومحاربة الغلو والتطرف. ما تتجاهله بعض الأوساط الغربية المتعاطفة مع الجماعات السياسية الراديكالية هو أن الحالة الليبرالية، كما تبين التجربة الأوروبية نفسها، لابد أن تسبقها لحظة بناء الدولة الوطنية القوية التي هي الدرع الذي يحول دون أن تتحول التعددية السياسية إلى مجرد واجهة للصراع الأهلي (الديني والقبلي والطائفي)، وبدونها لا معنى حتى للذاتية الفردية الحرة التي هي مرتكز المنظور الليبرالي ما دامت ستغرق وتستلب في الولاءات والهويات الاجتماعية العضوية التي تكرس الاستبداد والتفاوت والانغلاق. وإذا كانت مختلف المدارس الليبرالية تتفق في مبادئ ثلاثة هي الحرية الفردية والتسامح ودولة القانون، فإنها تتوزع إلى تقليدين متمايزين هما: الليبرالية السلبية المتمحورة حول الفرد والليبرالية الإيجابية المتمحورة حول الدولة. التقليد الأول يتحدد وفق مطلب حماية الفرد من قبضة الدولة وتحكمها، والتقليد الثاني يرى الدولة شرطاً للممارسة الإيجابية للحرية. الليبرالية بالمفهوم الأول مجرد مبدأ مثالي تؤكده مدونة حقوق الإنسان، وهي بالمفهوم الثاني تجربة مجتمعية لها معوّقاتها وشروطها وقيودها، وهي بحاجة دوماً إلى «وسائط مؤسسية غير مكتملة» حسب عبارة الفيلسوف «بول ريكور». اللحظة الليبرالية في العالم العربي تحتاج باعتقادنا إلى شروط ثلاثة ضرورية: هياكل مؤسسية مركزية تمنح الدولة مناعتها وحصانتها من حيث دورها التحكيمي والإجرائي، إصلاح ثقافي عميق لتبيئة النظم الليبرالية في النسيج العقدي والقيمي للمجتمع العربي الإسلامي، وتحديث اقتصادي واجتماعي جذري لتهيئة الأرضيّة الملائمة للتعددية السياسية. لا يعني الأمر هنا الرجوع لمنطق «الاستبداد العادل» الذي بنت عليه الأحكام العسكرية الاستثنائية «شرعيتها»، ولا لمنطق «الثورات الاجتماعية» التي تبنتها الأحزاب والتنظيمات اليسارية العربية في معاداتها لليبرالية ورهانها على التحول الراديكالي، بل بخيار ليبرالي شامل ومكتمل يسمح بتجنيب البلدان العربية صدمة التغيير العنيف وخطر «الاستبداد الانتخابي» الناتج عن هيمنة الجماعات الراديكالية عن طريق المسطرة الإجرائية الانتخابية. آخر مرة قابلت المفكر الكويتي الراحل «أحمد الربعي» قبيل رحيله، قال لي في لقاء مؤثر في أبوظبي إنه قضى جل حياته السياسية مدافعاً عن الليبرالية الديمقراطية التي لا تقصي طرفاً سياسياً ولا أيديولوجياً، وقد أدرك مع التجربة العملية أن المفهومين في حالة انفصام موضوعي مرحلي في العالم العربي، وقد فُرض علينا أن نختار ما بين ليبرالية تحد مرحلياً من التعددية أو تعددية بلا سقف تفضي إلى إلغاء الحرية. لقد كان الربعي يتحدث قبل انفجار أحداث «الربيع العربي» التي أثبتت في ما بعد بعد نظره وعمق استشكاله.