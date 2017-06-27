المساعدات الإنسانية.. أزمة منسية تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 استأثرت رئاسة دونالد ترامب بالقدر الأكبر من الاهتمام على حساب مواضيع أخرى هي في أمس الحاجة إلى من يهتم بها، من إصلاح نظام الرعاية الصحية إلى التوسيع التدريجي للتدخل الأميركي في سوريا، ومع ذلك من الصادم أن القليل من الاهتمام فقط يتجه إلى ما تقول الأمم المتحدة إنها أسوأ أزمة إنسانية منذ 1945، ونقصد بذلك الخطر المتمثل في أن نحو 20 مليون شخص في أربعة بلدان سيعانون من المجاعة خلال الأشهر المقبلة، وأن مئات الآلاف من الأطفال سيموتون جوعاً. لم يسبق لكم أن سمعتم بهذا؟ تلك هي المشكلة، فوفق مسؤولي إغاثة خواص وتابعين للأمم المتحدة، فإن جهود توفير ما يكفي من المواد الغذائية لوقف الأزمات المتزامنة في جنوب السودان والصومال واليمن ونيجيريا باتت تعاني من النقص بشكل مأساوي، وذلك لأسباب منها التمويل غير الكافي من الحكومات والمانحين الخواص، فمن أصل الـ4.9 مليار دولار التي كانت مطلوبة في فبراير من قبل «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة من أجل الاحتياجات الآنية في تلك البلدان، فإن 39 في المئة فقط تم التبرع بها حتى الآن. هذا النقص في الموارد يمكن أن يعزى إلى «تعب» المانحين أو إلى مجرد حجم الاحتياجات، ولكن جزئياً يتعلق الأمر بمجرد غياب الوعي، حيث تقول كارولين مايلز، رئيسة ومديرة منظمة «أنقذوا الأطفال»: (يبدو أننا لا نستطيع الحصول ولفت انتباه أي أحد إلى ما يجري). وبغض النظر عن موقف إدارة ترامب المناوئ للمساعدات الخارجية، إلا أن الولايات المتحدة ليست المشكلة هنا، فبحلول أوائل يونيو، تعهدت واشنطن بقرابة 1.2 مليار دولار من المساعدات للبلدان الأربعة، بما في ذلك 329 مليون دولار إضافية أعلن عنها في 24 مايو، وهناك المزيد في المقبل من الأسابيع بفضل تحالف بين الحزبين الرئيسيين في الكونجرس، يتزعمه السيناتور «الجمهوري» لينزي جراهام، الذي اقترح 990 مليون دولار لجهود الإغاثة في ميزانية هذه السنة. ولكن مسؤولي المساعدات يقولون إن الحصول على المال من واشنطن عملية بطيئة بسبب فشل الإدارة الجديدة في ملء مناصب أساسية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وخلال السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر، تقترح ميزانية ترامب خفضاً جذرياً يبلغ مليار دولار من المساعدات الغذائية، ولكن جراهام ومشرّعين كباراً آخرين أكدوا أن ذلك لن يحدث. ويقول بيسلي: (على الرغم من كل الفوضى الموجودة، إلا أن «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» ما زالوا يتعاونون من أجل الأطفال الجوعى). جاكسون ديل محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس