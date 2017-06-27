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جدل حول مبعوث أفغانستان
تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017
في خطوة مفاجئة، تتجه وزارة الخارجية الأميركية نحو التخلص من منصب مبعوث خاص إلى أفغانستان وباكستان. الخطوة أتت من دون سابق إشعار وكانت مفاجئة حتى بالنسبة للدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية، غير أنه حتى إذا كانت الجهود الرامية إلى إلغاء هذا المنصب خرقاء، إلا أنها قد تكون خطوة ذكية لأنها تساهم في التخلص من المناصب الزائدة بالوزارة التي تعوق التنسيق الفعال بخصوص جنوب ووسط آسيا.
وكان أوباما شرع في الإلغاء التدريجي لـ«مكتب الممثل الخاص إلى أفغانستان وباكستان» ببطء عندما قلّص الوجودَ العسكري الأميركي في المنطقة، غير أنه كان من المقرر أن يكون عملية بطيئة ومتأنية، ولكن يبدو الآن أن عكس ذلك تماماً هو الذي يحدث. ووزارة الخارجية الأميركية منكبة على دراسة هذه الخطوة بالفعل، ولكنه قال إنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأنها بعد، ويذكر هنا أن المتحدث باسم الوزارة لم يجب فوراً على طلب الإدلاء بتعليق في الموضوع.
حصافة أو جنون فكرة التخلص من هذا المنصب، موضع نقاش محتدم بين الخبراء حالياً. وبعضهم يرى أن مثل هكذا قرار قد يقلّص اهتمام الإدارة بالمنطقة في الوقت الذي تبحث فيه إمكانية تعزيز وجود قواتها في أفغانستان، حيث تقاتل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو منذ 16 عاماً، غير أن خبراء آخرين يرون القرار خطوة جيدة، تساهم في تنسيق السياسات بين المكاتب التي لديها مسؤوليات زائدة ومتداخلة في وزارة الخارجية، حيث تقول أليسا آيريس، نائبة مساعد وزير الخارجية السابقة لجنوب آسيا (إن منصب الممثل الخاص إلى أفغانستان وباكستان «خلق (بنية) موازية» لـ«مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا»، الذي يشرف أيضاً على أفغانستان وباكستان، كما أفرغ المكتبَ من موارده نتيجة نقل الدبلوماسيين المخضرمين إلى مكتب الممثل الخاص إلى أفغانستان وباكستان، ما أحدث ثقباً كبيراً وسط المكتب».
ولكن التخلص من منصب الممثل الخاص يمكن أن يكون ناجحاً إذا اشتغل مكتب جنوب ووسط آسيا بكامل طاقته، والحال أن قيادة هذا المكتب ما زالت شاغرة، بعد خمسة أشهر على تشكيل إدارة ترامب.
روبيي جرايمر
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»