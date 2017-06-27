جدل حول مبعوث أفغانستان

تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017

في خطوة مفاجئة، تتجه وزارة الخارجية الأميركية نحو التخلص من منصب مبعوث خاص إلى أفغانستان وباكستان. الخطوة أتت من دون سابق إشعار وكانت مفاجئة حتى بالنسبة للدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية، غير أنه حتى إذا كانت الجهود الرامية إلى إلغاء هذا المنصب خرقاء، إلا أنها قد تكون خطوة ذكية لأنها تساهم في التخلص من المناصب الزائدة بالوزارة التي تعوق التنسيق الفعال بخصوص جنوب ووسط آسيا.

وكان أوباما شرع في الإلغاء التدريجي لـ«مكتب الممثل الخاص إلى أفغانستان وباكستان» ببطء عندما قلّص الوجودَ العسكري الأميركي في المنطقة، غير أنه كان من المقرر أن يكون عملية بطيئة ومتأنية، ولكن يبدو الآن أن عكس ذلك تماماً هو الذي يحدث. ووزارة الخارجية الأميركية منكبة على دراسة هذه الخطوة بالفعل، ولكنه قال إنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأنها بعد، ويذكر هنا أن المتحدث باسم الوزارة لم يجب فوراً على طلب الإدلاء بتعليق في الموضوع.

ولكن التخلص من منصب الممثل الخاص يمكن أن يكون ناجحاً إذا اشتغل مكتب جنوب ووسط آسيا بكامل طاقته، والحال أن قيادة هذا المكتب ما زالت شاغرة، بعد خمسة أشهر على تشكيل إدارة ترامب.

روبيي جرايمر

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»