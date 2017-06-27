العروبة في زمن الضياع و«التضييع»! تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 كتب المفكر العربي كلوفيس مقصود في كتابه «العروبة في زمن الضياع» الصادر في الشارقة عام 2001، صفحة 11 ما يلي: «يبدو أنه مكتوب على أمتنا العربية ألا تتمتع بمساحة من الراحة كي تعيد بناء كيانها.. فما إن لاح للأمة العربية أفق التحرر وبريق النهضة، وذلك في الأربعينيات والخمسينيات حيث تخلّصت من المنظور التقليدي للاستعمار الذي رافقتها منذ سقوط الدولة العباسية، حتى انشغلت في صراع مرير ومرهق مع الصهيونية العالمية ومسانديها في الغرب نتيجة خلق الكيان الصهيوني في قلبها وما تبعه من تشريد لشعب فلسطين وتعطيل لمحاولات البناء.. لتتعدى اغتصاب أرض وتشريد شعب إلى قضية قومية هددت وما زالت تهدد الوجود العربي بحد ذاته». إن ذلك الذي كتبه الدكتور كلوفيس مقصود ربما يحتاج إضافة صغيرة، ولكن ذات دلالة تاريخية متممة وحاسمة. أما هذه الإضافة فتأتي على النحو التالي: العروبة في زمن الضياع والتضييع، أما مصدر هذه الإضافة فيتحدد من أن غزو النظام العراقي لدولة الكويت في التسعينيات منذ القرن المنصرم أولاً يسهم مع غيره في خلخلة العالم العربي وفي بداية تعطيل الكثير من المؤسسات الخاصة بالبلدان العربية المعنية، كما في الحدث الخطير والمأساوي الذي تمثل في الحرب الفظيعة والتي لا تزال مشتعلة في سوريا، كما في مناطق عربية أخرى منذ عام 2011 ثانياً، مع إضافة التبعات والنتائج التدميرية التي أنتجتها وظهرت في نتائج قلّ مثيلها فيما سبق من الصراعات والحروب التي نشأت هنا وهناك في العالم العربي. ونود أن نشير إلى أن كل البلدان والبقع العربية تعيش هواجس خطيرة تظهر بقوة بسبب ظهور النتائج المأساوية في كثير من تلك البلدان، وذلك على صعيد النتائج المترتبة على انتشار الإرهاب الديني والسياسي في معظم الأوساط العربية، ومن ضمنها في أوساط الفقراء والمغتربين خصوصاً ضمن الطبقات الاجتماعية الدنيا والوسطى الفقيرة والمُفقرة وما يتعلق بها من مشاكل اقتصادية وتربوية، مع ما لا يحصى من الهموم والمخاوف التي تنتشر هنا، كما ينتشر مرض الكوليرا الآن في اليمن التعيس. نعم، لم يعد العنوان الذي وضعه الدكتور كلوفيس مقصود لكتابه حول العروبة، التي تعيش الآن ربما أكثر مراحلها بؤساً، كافياً لتفسير ما يحدث، فنحن أمام سقوط لو أبُقي على ما هو عليه، لنشأت ظروف وأسباب لإدخال مرحلتنا المعيشية إلى نفق، لا خروج منه إلا بدفع الأثمان الضرورية، من هنا، وفي ضوء التغييرات التي ستواجهنا تفكيكاً وتخلفاً وخروجاً عن سكة النهوض والتقدم، يمكن التأكيد بأن العالم العربي يحتاج في مرحلتنا إلى فواصل جديدة «حقيقية وليست مفتعلة»، للوقوف في وجه ما لا يحصى من التحديات بكل مصادرها والتي تمارس وظائف إن هي إلا مزيد من المُعيقات الزائفة.