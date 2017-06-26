حرص متواصل على تعزيز الاستقرار الأسري تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017 تحرص القيادة الرشيدة على توفير الإسكان العصري للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، وتسهيل الحصول عليه، وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة لهم؛ لأنه يرتبط بالاستقرار الأسري والمجتمعي. في هذا السياق، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤخراً، بصرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت ألفاً و250 مستفيداً من إمارة أبوظبي، بقيمة مليارين و403 ملايين درهم. وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها في مختلف مناطق الإمارة. كما اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 652 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 417 مليون درهم، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مبادراتها الرامية إلى توفير مستلزمات المسكن الكريم للمواطنين في إمارات الدولة كافة، سواء من خلال العمل على إنشاء مبانٍ سكنية للمواطنين، أو من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية في العديد من المناطق، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاعَي الماء والكهرباء، وذلك بهدف توفير إسكان عصري مناسب للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، بل إن الخطة الوطنية لوزارة الأشغال العامة تستهدف التحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها المجمعات السكنية المتكاملة، والتي تتناسب مع البيئات المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر للمواطنين الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. لا شك في أن الإسكان يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لأنه يرتبط باستقرار هذا المجتمع ويعد معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوفر لأبنائه، وهذا ما يفسر الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة الرشيدة في الإمارات بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وبما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز إسهامهم في مسيرة البناء والتنمية، وهذا الاهتمام يترجم في العديد من الإجراءات، سواء من خلال منح الأراضي أو تقديم القروض الميسرة أو تنويع مستويات ونماذج السكن بما يتناسب مع الظروف المتباينة لهم، وكذلك في تعدد الجهات، الاتحادية والمحلية، التي يتركز نشاطها الأساسي في مجال تقديم خدمات الإسكان إلى المواطنين وأهمها: وزارة الأشغال العامة، برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهو مؤسسة حكومية اتحادية تسعى إلى توفير السكن المناسب للأسرة الإماراتية المستحقة عبر إتاحة العديد من الخيارات ومظاهر المساعدة: مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي، هيئة قروض المساكن في أبوظبي، برنامج الشيخ سعود للإسكان في رأس الخيمة، اللجنة الدائمة للمساكن الحكومية في الشارقة، وغيرها. وفي الوقت ذاته، فإن العديد من المؤسسات الخيرية تخصص جانباً من أنشطتها لمجال الإسكان، سواء في تنفيذ برامج صيانة المساكن، خاصة للأسر المواطنة من أصحاب الدخول المحدودة في مختلف إمارات الدولة، أو في تقديم المساعدات المادية والعينية لبعض فئات المجتمع ومساعدتهم في تجهيز مساكنهم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية