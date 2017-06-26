ما وراء الأكمة هو الأهم تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017 في العام 1980 بثت شبكة (سي. بي. اس) الأميركية الحلقة الأخيرة للمسلسل الشعبي ذائع الصيت (دالاس). في تلك الحلقة، أُطلقت النار على الشخصية الرئيسة (جي آر)، ولم يكشف عن هوية القاتل، لإبقاء الجمهور على حماسه وفضوله المرتفعين، ارتأت القناة التلفزيونية أن مشهد إطلاق النار هو اللحظة الدرامية المناسبة لتوقف المسلسل بسبب إجازة الصيف، بعدها يستأنف بث بقية الحلقات ويجري فيها الكشف عن هوية قاتل (جي آر). انشغل العالم بالإجابة عن من فعلها - who done it؟ وما هي أبعاد المشكلة؟ في أميركا وحدها بلغ عدد مشاهدي المسلسل 83 مليون شخص. لقد كان هذا المسلسل من الجودة الدرامية والتشويق والإبهار ما جعل نصف العالم ينشغل به، إلى حد أن البرلمان التركي في دورته الصيفية في العام ذاته، رفع جلسة تشريعية وأجلها لموعد آخر، ليفسح لأعضائه في المجال الوصول إلى منازلهم ومشاهدة الحلقة الأخيرة التي (لا تفوّت). في دراسات موثقة، أفرج عنها لاحقاً لتنشر في عدد من الصحف الأميركية، تبين أن ذلك الصيف أُريد له أن يكون صيفاً غير عادي بكل المقاييس. ترى، ماذا حدث في العام 1980؟ لنلقي نظرة سريعة للتعرف على جردة مسلسل (دالاس). وبينما نصف العالم مشغول بمقتل شخصيّة خيالية هو (جي آر) في المسلسل المذكور، كانت جماعات ومناطق عديدة في العالم تخرج عن السيطرة فيما يتعلق بشؤون الحياة الحقيقية، نجملها كالتالي: السفارة الأميركية بموظفيها محاصرة في طهران من قبل الطلبة الإيرانيين. جيمي كارتر يأمر بمقاطعة الألعاب الأولمبية بموسكو في صيف ذلك العام. السفارة الإيرانية تحاصر في لندن. نليسون مانديلا في جنوب أفريقيا يصدر بياناً بتوقيعه من سجنه مهّد للإفراج عنه. نقابة اتحاد العمال (عمال الموانئ - حركة تضامن) في بولندا تنتزع الاعتراف بها من الحكومة التي ستسقط بعد فترة قصيرة. الأهم أن الجمهور الأميركي صوت للنجم السينمائي رونالد ريجان ليفوز على الرئيس جيمي كارتر، ويشق طريقه (81.1989) إلى البيت الأبيض، لتبدأ في الشرق الأوسط مناوشات مسلحة بين إيران والعراق وتفضي إلى حرب تدوم 8 سنوات. كما قام «الإخوان المسلمين» في سوريا بمحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد في دمشق. في القاهرة، يتوفى شاه إيران رضا بهلوي بعد معاناتين المرض والترحال. في تركيا، يقوم كنعان أفرين بانقلاب عسكري، وتكون أحداث أفغانستان هي الأكثر طغياناً على العالم كحدث سياسي بارز. تعج بين حين وآخر بعض القنوات الفضائية في العالم العربي بمسلسلات دراميّة وفنية تبرز فجأة (كالفطر) من دون مقدمات، لينشغل بها العالم، خصوصاً الشباب العربي، ولا تدري من يموّلها ومن يديرها ومن يشرف عليها، لينكشف لنا وبعد فوات الأوان، أنها مصممة للإلهاء والابتعاد إما عن أهداف اجتماعية كبيرة، وإما عن قيم أخلاقية وإنسانية، وإما عن قضايا وطنية وقومية ملحة وغاية في الأهمية. كيف يمكن الارتقاء بمستوى الرؤية لدى الفرد ليجنب نفسه مثل هذه المهاوي، ويدرك مراميها؟ هذا هو السؤال. إن مسلسل (دالاس) موجود ويتكرر في أكثر من شكل وصورة. كل عام وجميع شعوبنا العربية والإسلامية بألف خير، وشعوب العالم كافة بأمن وسلام.