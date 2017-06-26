إعادة التفاوض على «نافتا» تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017 كل من يأمل في التوصل لقرار سريع لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، سيصاب بخيبة أمل. وفي حديثه إلى مجلس الشيوخ صباح يوم الأربعاء الماضي، لم يلتزم المفوض التجاري الأميركي «روبرت ليثايزر» بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية التجارية مع كندا والمكسيك بحلول نهاية هذا العام. وقال إن جلسات استماع علنية ستعقد على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من السابع والعشرين من شهر يونيو لمناقشة التغييرات المحتملة في الاتفاقية. وأضاف أنه يتوقع أن تنطلق المحادثات في السادس عشر من شهر أغسطس. وحتى الآن، تلقى المكتب التجاري الفيدرالي أكثر من 12 ألف تعليق على إعادة التفاوض. وقال «ليثايزر» أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ: «رأيت تقارير تشير إلى أن لدينا موعداً نهائياً. وإنني أؤكد للجنة أننا ليس لدينا موعداً نهائياً». واستطرد «الموعد النهائي الوحيد الذي لدينا هو أننا سنحصل على اتفاق جيد، اتفاق تحويلي ذو مستوى عالٍ جداً». جدير بالذكر، أن الرئيس دونالد ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه عندما سيتولى السلطة سيغادر الاتفاق الذي وصفه بأنه رهيب وقاتل لفرص العمل. بيد أنه لم يفعل، وفي شهر مايو، قال للكونجرس إنه بدلاً من ذلك سيعيد التفاوض بشأنه. وفي خطاب إلى البيت الأبيض، أكد المسؤولون التنفيذيون في 32 شركة كبرى على مزايا اتفاقية «النافتا»، وحثوا الرئيس على تحديد نطاق أي تغييرات. وأضافوا «إننا نشجع الإدارة على المضي قدماً بسرعة». وقالوا إن «هذه الحالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الشروط التجارية الأميركية مع كندا والمكسيك، ستحد النمو الاقتصادي، وربما تتسبب في ردود فعل سياسية تقوض المصدرين في الولايات المتحدة». وبشكل عام، فإن «الجمهوريين» لا يريدون إحداث أي تغييرات جذرية في القانون. وعلى الرغم من ذلك، فإن النقابات العمالية وبعض «الديمقراطيين»، ينظرون إلى الاتفاقية باعتبارها فرصة لتحقيق التوازن في العجز التجاري مع المكسيك. كما تعتقد بعض منظمات الأعمال أن الاتفاق بحاجة إلى تطوير لكي يعالج مسائل تتعلق بالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي. كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»