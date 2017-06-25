لا يستطيع أحد التشكيك في قوة ومتانة العلاقات بين شعوب مجلس التعاون الخليجي، والتي انعكست على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بينهم. ولكن منذ اندلاع الأزمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر من جانب والنظام الحاكم في قطر من جانب آخر، وأنا ألاحظ سؤالاً واحداً يتكرر من العديد من الإخوة مواطني الإمارات وهو: لماذا يا قطر؟!
لماذا يتآمر النظام الحاكم في قطر على الشقيق، ويعمل على بث بذور الفتنة والطائفية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؟ لماذا يترك نظام الدوحة مقاليده وسلطاته في يد الإرهابيين؟ لماذا يتم تسخير مقدرات الشعب القطري لدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في الوطن العربي؟ لماذا يدعم النظام القطري حركة «حماس» الإرهابية ضد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف به دوليا؟ لماذا قام النظام الحاكم في الدوحة بتأسيس شبكة إعلامية ضخمة هدفها الرئيس نشر الأكاذيب والإشاعات والأخبار المفبركة وتحريض المواطن العربي على عصيان ولي الأمر وقلب الحقائق والادعاء الباطل على ثورة الملايين في مصر ضد مؤامرة «الإخوان» ووصفها بالانقلاب؟ لماذا يقوم النظام الحاكم القطري بتوجيه جهاز استخباراته لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تبث الإهانات للرموز الوطنية في الإمارات والسعودية والبحرين، وتنشر الأكاذيب والافتراءات بهدف الإساءة لأولياء الأمور، وتحريض المواطن الخليجي ضدهم؟ لماذا يقوم النظام الحاكم في الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا بهدف تقسيم التراب الليبي والسيطرة على حقول النفط ؟ لماذا يسمح النظام الحاكم القطري بتواجد قيادات وأفراد الجماعات الإرهابية الدولية على أرضه وبين شعبه وهي تضم «الإخوان المسلمين» و«القاعدة» و«طالبان» و«داعش» و«النصرة» وغيرهم؟ لماذا يستضيف رموز الحكم في قطر عضوا سابقا في الكنيست الإسرائيلي يقوم برسم وتنفيذ سياسة إعلامية عدائية ضد أشقاء الشعب القطري؟ لماذا يتحالف نظام الحكم في الدوحة مع إيران ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والجميع يدرك السياسات الإرهابية التي يتبعها نظام الملالي ضد الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص؟ لماذا يدعم النظام القطري جماعة «حزب الله» الإرهابية ضد نظام الحكم في لبنان؟ لماذا تدعم الدوحة بالمال رجال الدين والجماعات الدينية المتطرفة التي تسيطر على العديد من المساجد في مختلف الدول الأوروبية وتقوم بنشر الأفكار المتطرفة بين الجاليات العربية في تلك الدول؟ لماذا يوجه نظام الحكم القطري عناصره العسكرية لتقوم بدور الجاسوس على جيوش التحالف في اليمن لصالح إيران وجماعة «الحوثي» الإرهابية؟ لماذا لم يحترم نظام الحكم في الدوحة تعهداته ووعوده والتزامه بمقررات تم التوافق عليها وقدمها لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014، مما نتج عنه سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر؟ لماذا تقوم الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية في شرق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتحريض على قلب نظام الحكم هناك؟ لماذا لم يبادر نظام الحكم القطري بالاعتذار عن كل ما بدر منه إزاء أشقائه من سياسات إرهابية؟ لماذا تُصر الدوحة على قلب الحقائق فيما يتعلق بقطع أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية معها وتدعي أن قطر «تحت الحصار» وواقع الأمر يؤكد أنها تتمتع بالسيادة الكاملة على أجوائها ومنافذها البحرية بل وتقوم باستيراد احتياجاتها من إيران وتركيا؟ لماذا يستمر نظام الحكم في قطر على المكابرة ولعب دور «الضحية» وتوجيه الاتهامات الباطلة للإمارات والسعودية والبحرين ومصر؟
جميع تلك الأسئلة تدور بخلد كل مواطن خليجي يضع مصلحة مجلس التعاون الخليجي نصب عينيه، ولكن الواقع يؤكد أن نظام الحكم في قطر ما زال يتهرب من الاستجابة لصوت العقل وتلبية أشقائه في مجلس التعاون الخليجي، والهدف واضح وهو استمرار دعم الإرهاب ضد الأشقاء.