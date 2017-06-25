قطر.. لماذا؟!

تاريخ النشر: الإثنين 26 يونيو 2017

لا يستطيع أحد التشكيك في قوة ومتانة العلاقات بين شعوب مجلس التعاون الخليجي، والتي انعكست على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بينهم. ولكن منذ اندلاع الأزمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر من جانب والنظام الحاكم في قطر من جانب آخر، وأنا ألاحظ سؤالاً واحداً يتكرر من العديد من الإخوة مواطني الإمارات وهو: لماذا يا قطر؟!

جميع تلك الأسئلة تدور بخلد كل مواطن خليجي يضع مصلحة مجلس التعاون الخليجي نصب عينيه، ولكن الواقع يؤكد أن نظام الحكم في قطر ما زال يتهرب من الاستجابة لصوت العقل وتلبية أشقائه في مجلس التعاون الخليجي، والهدف واضح وهو استمرار دعم الإرهاب ضد الأشقاء.

*باحث إماراتي