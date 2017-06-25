الاستثمار في إعداد القيادات الشابة تاريخ النشر: الإثنين 26 يونيو 2017 ضمن رؤيتها التنموية المستقبلية، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً استثنائياً بإعداد القيادات الشابة في مختلف المجالات، وتحرص على توفير البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدراتهم، حتى يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني. في هذا السياق أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات، مؤخراً، استحداث فئة برنامج شباب الإمارات، التي أطلقها بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، في إطار حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لقيادة مستقبل الإمارات في مختلف المجالات، وفق رؤية مستقبلية طموحة. البرنامج الجديد - كما أكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء- يمثل نموذجاً مطوراً لتجربة الحكومة في بناء الكفاءات والكوادر الوطنية وتطوير مواهبهم القيادية في العمل الحكومي، كما يجسد أيضاً رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تنظر إلى الشباب باعتبارهم ثروة الإمارات الأغلى، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم يمثل أولوية وطنية، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة التي تؤمن بأن الشباب هم سر نهضتها وصناع مستقبلها والقادرون على تحقيق أعلى المراتب، ليكونوا نموذجاً يحتذى به لشباب العالم أجمع. برنامج شباب الإمارات الجديد لا ينفصل عن المبادرات الأخرى التي أطلقها «برنامج قيادات حكومة الإمارات»، وتستهدف الاستثمار في بناء القيادات الشابة، لعل أبرزها فئة «القيادات المبدعة»، التي تستهدف الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة جاذبة للإبداع ودعم الكوادر الوطنية المبدعة ومساعدتها على تطوير مهاراتها لتسهم في تعزيز العمل الحكومي ودفع مسيرة التطور نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، وذلك إيماناً منها بأهمية الدور المنشود لهذه الفئة ضمن الهيكل العام للحكومة الاتحادية، وحرصاً على إكساب الكوادر القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات وعلى مستوياتها كافة، الخبرات النوعية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل وبما يتواكب مع أهداف استراتيجية حكومة الإمارات نحو تعزيز الأداء الحكومي في المجالات كافة. لا شك في أن بناء القيادات الشابة المواطنة في مختلف المجالات، يعتبر واحداً من أهم التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من قناعتها بأن هذا هو أفضل استثمار للمستقبل، لأن القيادات الشابة لا تشكل وحسب القاطرة التي تقود مسيرة التنمية والتطور، وإنما أيضاً تقوم بدور جوهري في ترجمة طموحات الدولة في مرحلة ما بعد النفط، والمساهمة بفاعلية في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الدول المتقدمة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تنشد فيها التفوق والريادة، وتحتاج إلى القيادات الشابة التي تمتلك القدرة على تولي مواقع المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني. في الوقت ذاته، فإن الاستثمار في بناء وإعداد القيادات الشابة يضمن التدفق المستمر للقيادات إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية بمختلف مستوياتها الوظيفية، وهذا أمر يساعد هذه المؤسسات على القيام بدورها وتحقيق أهدافها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها لأفراد المجتمع في مختلف المجالات. ـ ــ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.