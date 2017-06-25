مسلسل الهزائم "الديمقراطية" تاريخ النشر: الإثنين 26 يونيو 2017 سلسلة الخسائر «الديمقراطية» المتواصلة منذ وقت طويل، تواصلت هذا الأسبوع أيضاً في إحدى الدوائر الجنوبية، التي كان دونالد ترامب قد فاز بأصواتها بالكاد في الخريف الماضي. خلال السنوات الثماني الماضية، كان الحزب «الديمقراطي» في حالة ركض مستمر، ولكن في الاتجاه الخطأ دائماً. فمنذ الفوز المذهل الذي حققه باراك أوباما عام 2008، تعرضت مسيرة «الديمقراطيين» التي حل بها الإنهاك لسلسلة من الهزائم السياسية المتتالية، نتج عنها فقدانهم لما يزيد على 1000 مقعد تشريعي، ومناصب حكام، في الولايات المختلفة، بحيث باتوا لا يسيطرون اليوم سوى على ثلت مقاعد الهيئات التشريعية في البلاد. وهذه الخسائر لم تقتصر على الولايات المؤيدة لـ«الجمهوريين»، أو الولايات المتأرجحة التي تهاوت فيها حظوظ «الديمقراطيين»، بل شملت ولايات عرفت تاريخياً بتأييدها القوي لـ«الديمقراطيين» كولاية كنتاكي، على سبيل المثال، ففي عام 2008 كان عدد المقاعد التي يحتلها ممثلو الولاية «الديمقراطيون» في مجلس النواب، يبلغ ضعف عدد مقاعد «الجمهوريين»، ولكن هذا التفوق تآكل تدريجياً بعد ذلك، بحيث بات «الجمهوريون»اليوم لا يبعدون عن تحقيق الأغلبية في المجلس- عن تلك الولاية- سوى بعدد محدود من المقاعد. وانتكاسة الحزب «الديمقراطي» الأخيرة، لم تؤد سوى لتفاقم التوترات الداخلية في صفوفه. ففي الوقت الراهن، ينادي البعض في الحزب بأقصاء«نانسي بيلوسي»( ديمقراطية- كاليفورنيا) زعيمة الأقلية «الديمقراطية» في مجلس النواب، في حين يرى البعض الآخر بأن التحدي الأكبر الذي سيواجه القادة «الديمقراطيين» في الفترة القادمة، يتمثل في كيفية إدارة الصراع الداخلي بين اليساريين المتعصبين، وبين القوى الأكثر اعتدالاً داخل الحزب، التي تأمل في إعادة بناء حلف «فرانكلين دي روزفلت» الذي كان مكوناً من حلفاء ذوي توجهات متنوعة، والذي سيطر على الكونجرس لمعظم سنوات القرن العشرين. وهدم الخيمة الكبيرة لهذا الحلف، لمصلحة حركة أكثر تناغماً أيديولوجياً سوف يكون بمثابة وصفة مؤكدة لكارثة سياسية. بدلاً من ذلك، يتعين على «الديمقراطيين»، إذا أرادوا تحقيق الفوز على المستوى الوطني، أن يفكروا على نحو محلي، وأن يتبنوا نهج التنوع الأيديولوجي الذي حقق لهم السيطرة، وأبقى «الجمهوريين» في العراء السياسي لمدة 40 عاماً متواصلة. من المعلوم أن «الجمهوريين» قد فقدوا السيطرة على الكونجرس عام 2006، عندما أصبحت رؤاهم غير متماشية مع كل«نيو إنجلاند» ومعظم «الغرب الأوسط». وفي الانتخابات، التي أجريت في ذلك العام، كان النائب رام إيمانويل (ديمقراطي - ألينوي)، وزعيم اللجنة الديمقراطية للحملات في الكونجرس، على درجة من الدهاء جعلته ينحي الأيديولوجيا جانباً، ويجند المرشحين المؤيدين لتعديل قوانين حمل وحيازة الأسلحة، والمناهضين للإجهاض لحصد المقاعد «الجمهورية»، التي كانت ستصبح بعيدة المنال لو لم يتبنى إيمانويل هذا النهج. اليوم نجد أن الوضع قد انعكس تماماً، حيث يركز العديد من القادة «الديمقراطيين»، والنشطاء على النقاء الأيديولوجي، أكثر من تركيزهم على استعادة النفوذ السياسي. والاستمرار في اتباع هذا النهج، لن يؤدي سوى للمزيد من الخسائر لـ«الديمقراطيين»، كما سيؤدي أيضاً للشيء الذي يخشونه أكثر من غيره وهو، حصول ترامب على المزيد من التأييد في الكونجرس. جو سكاربورو* ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ *عضو كونجرس «جمهوري» سابق عن ولاية فلوريدا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»