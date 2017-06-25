الشلل الرعاش وبكتيريا الأمعاء تاريخ النشر: الإثنين 26 يونيو 2017 يصيب الشلل الرعاش أو مرض «باركينسون» أكثر من سبعة ملايين شخص حول العالم، منهم مليون في الولايات المتحدة وحدها، مما يضعه في المرتبة الثانية على قائمة الأمراض العصبية التحللية، أو الانحلالية، وقبله مرض «الزهايمر» فقط، الذي يحتل المرتبة الأولى على تلك القائمة. وعلى رغم أن العديد من النظريات والتفسيرات قد طرحت حول عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالات الإصابة، أو عوامل الوقاية التي قد تقلل بدورها من احتمالات الإصابة، فإن جميع هذه النظريات والتفسيرات لم يثبت أي منها بشكل قطعي وبأدلة علمية ثابتة، ولذا يظل مرض «باركينسون» من الأمراض التي لا علاج لها، والتي عجز الطب الحديث حتى عن تفسير سببها. وهذا الوضع من شأنه أن يتغير، حسب نتائج دراسة نشرت نهاية الأسبوع الماضي في إحدى الدوريات العلمية المرموقة (Cell)، أجراها علماء «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا»، حيث أظهرت هذه الدراسة أن بكتيريا الجهاز الهضمي، أو بالأحرى أنواع البكتيريا القاطنة للأمعاء، وأعداد وكميات كل صنف منها، قد تكون ذا علاقة مباشرة ووطيدة باحتمالات الإصابة، فمن خلال الهندسة الوراثية، قام علماء المعهد بتخليق مجموعتين من الفئران متطابقتين وراثياً، كل منهما لدى أفرادها الاستعداد الوراثي للإصابة بالشلل الرعاش، ولكن المجموعة التي خلا جهازها الهضمي من البكتيريا، لم تصب بالمرض، على عكس المجموعة التي كانت أمعاؤها تحتوي على البكتيريا، بل إن المجموعة الخالي جهازها الهضمي من البكتيريا، ولم تصب بالمرض في البداية، أصيبت بالمرض عندما أضيفت بكتيريا إلى أمعائها لاحقاً. وتقع بكتيريا الأمعاء هذه ضمن «المجتمع الميكروبي» الذي يقطن خارج وداخل الجسم البشري، ويعرف بالميكروبيوم، فمن الحقائق الغريبة والمثيرة في عالم الطب -المكتشفة حديثاً نسبياً- أن عدد الميكروبات التي تقطن الأجزاء والأماكن المختلفة من الجسم البشري، يبلغ عشرة أضعاف عدد الخلايا البشرية نفسها، بمعنى أنه لكل مليار من الخلايا البشرية الموجودة في الجسم، هناك عشرة مليارات من الميكروبات، وبما أن الجسم البشري مكون من عشرات المليارات من الخلايا، يُقدر حينها أنه يحمل بين طياته تريليونات الميكروبات. وبخلاف التفوق العددي لهذا «المجتمع الميكروبي»، الذي يتراوح وزنه في بعض التقديرات ما بين 200 و1400 جرام، ينظر البعض إلى مليارات الميكروبات تلك على أنها عضو بشري جديد، يؤثر في العمليات الحيوية والفسيولوجية داخل الجسم. ويعتقد العلماء حالياً أن هذا الدور والتأثير للميكروبيوم يتأتى من خلال تأثيره على جهاز المناعة، وهو ما يمكن أن يوظف مثلاً في علاج الأمراض السرطانية، من خلال الأسلوب العلاجي المعروف بالعلاج المناعي (Immunotherapy)، بناء على كون العلاقة بين جهاز المناعة والأمراض السرطانية أصبحت تحتل موقعاً مركزياً في عالم الأبحاث الطبية الهادفة لفهم طبيعة هذه المجموعة من الأمراض، وتطوير علاج قادر على شفاء المصابين بها، ففي الوقت الذي تؤثر فيه الأمراض السرطانية على قدرة جهاز المناعة على القيام بوظيفته الأساسية في الدفاع عن الجسم، يعتبر أيضاً البحث والتعرف على الخلايا السرطانية في الجسم، والقضاء عليها قبل أن تنتشر، من الوظائف الأساسية لجهاز المناعة. وزيادة على الأمراض السرطانية أصبحت أيضاً بكتيريا الأمعاء تكتسي أهمية خاصة في أبحاث السكري من النوع الثاني، وبالتحديد فهم العلاقة أو الميكانيزيم الذي تؤدي من خلاله السمنة إلى الإصابة بالسكري، ودور الميكروبات الموجودة في الأمعاء في تفعيل هذا الميكانيزيم ذي العواقب الوخيمة. وعلى المنوال نفسه، يأمل علماء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بناء على نتائج دراستهم سابقة الذكر، أن يؤدي فهم طبيعة وجوانب العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وجهاز المناعة، وبين التلف الذي يحدث في المخ مع الإصابة بالشلل الرعاش، أن يفتح آفاقاً جديدة للعلاج، أو على الأقل تخفيف أعراض هذا المرض الذي يسم آخر سنوات العمر -وأحياناً لعقود- من حياة المصابين، بقدر هائل من الألم البدني ومن المعاناة النفسية.