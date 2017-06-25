منطلق وطني لا ديني تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017 يلاحظ المراقب السياسي حرص القادة والحكام الغربيين، سواء أكانوا ملوكاً أم رؤساء دول أو رؤساء وزارات أم مسؤولين كباراً في دولهم، على حضور موائد الإفطار الرمضانية التي يقيمها مسؤولو وأُسر الجاليات الإسلامية في الغرب.. وهي مبادرات إنسانية طيبة الهدف منها التواصل مع هذه الجاليات في بلدانهم والتعرف عن قرب عن مشاكلها ومشاركتها في هذه المناسبة الدينية. هنالك أسباب كثيرة تدفع القادة الغربيين في الدول الديمقراطية الغربية لمشاركة الأقليات الدينية في احتفالاتها، من أهم هذه الأسباب أن كل فرد أو جماعة أو جالية دينية في الغرب يحظون بأهمية خاصة لدى النخبة الغربية، لأن هؤلاء الأفراد أو الجماعات هم مواطنون لديهم حقوق وعليهم واجبات ويملكون حق الترشيح والانتخاب، والأمر طبيعي أن تحرص الأحزاب السياسية وقادتها على التواصل مع جماهيرهم أو ناخبيهم من الجاليات المختلفة، ومنها الجاليات العربية والإسلامية. ومعلوم أن الجاليات العربية والإسلامية في الغرب تتزايد أعدادها بسرعة كبيرة، حيث يوجد في فرنسا أكثر من 6 ملايين عربي ومسلم.. كما أن ألمانيا استقبلت خلال العام الماضي نحو مليون مهاجر عربي، فروا من الأوضاع المضطربة في بلادهم بسبب حروب أهلية وطائفية بغيضة. هؤلاء العرب والمسلمون مواطنون، ولهم حقوق وعليهم واجبات، وتحرص الدول الديمقراطية العلمانية على إشراكهم في الانتخابات العامة. فهي دول متحضرة لا تمارس العزل ولا توجد لديها أية عنصرية بحق أي فرد أو فئة، وإن حصلت بعض المشاكل الفردية نتيجة قيام بعض الإرهابيين، من عناصر «داعش» أو «القاعدة»، بتفجيرات وقتل أبرياء هنا وهناك في أوروبا، فإن الدولة قادرة على وضع حد للتطرف والإرهاب من خلال إقصاء الإرهابيين وإبعادهم عن المجتمع. ومن المفارقات الغريبة أن المهاجرين العرب والمسلمين إلى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر، كانوا قلة، وقد انصهروا في المجتمع الجديد وأصبحوا مواطنين صالحين في محيطهم، لكن المهاجرين الجدد من الشباب العربي والمسلم الهاربين من الإرهاب والحروب في بلدانهم، يجدون الآن صعوبة في الانصهار وقبول مجتمعهم الجديد. وهؤلاء الشباب يغلب عليهم الانتماء الديني المتزمت، لذلك أصبحت عملية انصهارهم في المجتمعات الغربية بطيئة وصعبة، وإن كانت هناك أعداد متزايدة من المهاجرين الجدد الذين انخرطوا في الأحزاب والحركات السياسية الغربية ورشحوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية، وقد فاز بعضهم مؤخراً في الانتخابات الأخيرة التي عرفتها فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية. والسؤال المطروح حالياً هو: ما الدرس المستفاد من التجربة الأوروبية لدولنا العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص؟ لعل الدرس الأهم هو أن التعدد الثقافي والديني والقومي والعرقي يثمل سمة رئيسية للدول الديمقراطية لأنه عنصر قوة. فالتنوع يخلق المنافسة والولاء والعطاء في تنمية البلد وازدهاره، لذلك يحرص الساسة الغربيون على حماية وحدتهم الوطنية ورفض سياسة الإقصاء لأي حالة لديهم.. ما يحدث اليوم من حروب طائفية في الوطن العربي هو تبني سياسة العزلة والإقصاء وإهمال مفهوم المواطنة.