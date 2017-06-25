سعادة بلا حدود تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017 في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في نهجها الحكيم الرائد الساعي إلى مواجهة التحديات وتجاوزها على النحو الأسلم والأمثل، بل وتحويلها إلى فرص تغنم منها المسيرة التنموية المستدامة المذهلة التي تشهدها الدولة في جميع الميادين، فإن الإمارات تواصل تعزيز موقعها الملهم إقليمياً وعالمياً كنقطة مضيئة تبرز وسط كل الظلام والمشكلات التي تحدق بالمنطقة، لتبث بإنجازاتها القياسية، وسياساتها الابتكارية الإبداعية السبّاقة، وقيمها الأصيلة الراسخة من سلام وخير وعطاء، الأمل في نفوس شعوب المعمورة أجمع، بأن ثمّة مستقبلاً أفضل ينتظر عالمنا إذا ما توحدت الهمم والجهود بغية بلوغه. ولمتتبع التجربة الإماراتية الرائدة في مجال السعادة والإيجابية تحديداً، أن يعي تمام الوعي أن ترسيخ نهج السعادة والإيجابية بات دون أدنى شك أولوية استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بما خطته من خطوات سباقة على هذا الطريق، حيث تفوقت الإمارات على كثير من الدول المتقدمة في مجال الاهتمام بالمواطن وتحقيق الرفاهية له بمستواها الأقصى. كما تبنت حكومة الإمارات خطوات رائدة ومبادرات مشهودة في هذا المضمار كان أبرزها انفراد الإمارات بتخصيص وزارة للسعادة، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. وقد جاءت مبادرة «سعادة بلا حدود» التي أطلقها رؤساء تنفيذيون للسعادة والإيجابية مؤخراً، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة ونهج حياة في مجتمع الإمارات، لتواكب منظومة السعادة والإيجابية التي تتبناها الإمارات قيادة وحكومة وشعباً. وضمن هذا السياق، جاء تأكيد معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، أن مبادرة «سعادة بلا حدود» تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات في دعم وبناء الكفاءات والمواهب الوطنية وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بالتعليم والتدريب وإشراكها في البرامج لتكتسب العلم والخبرة وعناصر القوة اللازمة لقيادة مسيرة العمل وإطلاق المبادرات وتحقيق الإنجازات والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، موضحةً معاليها أن إطلاق هذه المبادرة يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية وتحقيقه أهدافه، ونجاحه بتزويدهم بالمهارات والخبرات، ويبرز أهمية دورهم الذي يتعدى مؤسساتهم إلى المجتمع، مبينةً أن مبادرة «سعادة بلا حدود» مؤشر إلى النجاح، حيث تعتبر أولى ثمار البرنامج. واللافت للنظر في هذه المبادرة الجديدة ليس فقط كونها تسعى لنشر ثقافة السعادة والإيجابية في المجتمع كله، بل كونها كذلك تتقاطع مع توجهات الدولة في نشر ثقافة التطوع وقيم العطاء، لاسيما في «عام الخير» الذي كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أطلقه مع بداية العام الجاري 2017، حيث تقوم فكرة «سعادة بلا حدود» على تخصيص جزء من وقت الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية لتقديم خدمات استشارية مجانية للمؤسسات الحكومية والخاصة، يوظفون من خلالها الخبرات والتجارب التي اكتسبوها في البرنامج التدريبي العلمي الشامل الذي نفذه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، في مساعدة هذه الجهات على تهيئة بيئات عمل سعيدة وإيجابية، وإطلاق مبادرات وبرامج عملية تعزز سعادة موظفيها ومتعامليها والمجتمع بشكل عام. وضمن هذا الإطار، جاء تأكيد معالي عهود بنت خلفان الرومي أن هذه المبادرة تجسد الدور المهم الذي يؤديه الرؤساء التنفيذيون للسعادة والإيجابية، من خلال العطاء بالوقت لخدمة الناس ما يسهم في نشر السعادة ويدعم توجهات ومبادرات «عام الخير». ـ ــــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.