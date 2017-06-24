الروح الرياضية.. والروح الوطنية

تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017

جميل أن يتحمس إنسان بل وشعب كامل للرياضة، ولرياضة ما، ككرة القدم مثلاً، وتصبح أخبارها وأخبار أنديتها ونجومها، مكاسبها وخسائرها، على كل لسان في مصر. وأجمل من ذلك أن يتحزب الناس للأندية أكثر من تحزبهم للأحزاب السياسية فيتحول الشعب من كتلة خاملة كسولة إلى شعب نشط. وتجمع الكرة الشباب للعب والرجال والنساء والمسنين للمشاهدة. يتجمعون في المنازل أمام شاشات التلفزيون، وفي المقاهي وفي الأندية. ويصبح نجوم الكرة مثل نجوم الفن. لهم صور معلقة على الحوائط والأبواب. وتطبع على الملابس والأوراق. تشتد المنافسة بينهم ويتزايد تشجيع المناصرين لهم. يشكو الشباب ولا يشكى منهم. يتساوى في المشاهدة الرجال والنساء دون اصطفاف كل فريق في جانب. والقدرة على حشد الشباب للكرة أكثر من قدرة الأحزاب على حشدهم.

وقد يتحول النجم من محلي إلى إقليمي إلى عالمي. فيزداد فخراً واعتزازاً مطالباً بزيادة في الأجر. ويداعبه الناس بالدلع في اسمه. وتتبارى الأسر في تسمية أطفالها المولودين الجدد بأسماء اللاعبين حتى ينالوا شهرتهم.

فإذا ما اشتهر اللاعب عالمياً بدأ يعرض نفسه للبيع لمن يدفع أكثر. وانهالت العروض بالملايين عليه كي يترك وطنه وناديه ويلعب باسم نادٍ آخر. ويبيع النجم الدولي خدماته بالملايين، ليس فقط من نادٍ إلى آخر بل من بلد إلى بلد.

ويكون الشاب من صغره كروياً يوازي الحركة الوطنية. وقد تستولي الرياضة عليه دون الالتفات للأولويات الوطنية والاجتماعية. والمعركة الحقيقية هي المعركة الاجتماعية للتنمية والاستقلال الوطني. المعركة على الأرض بين الماء والزرع أو بين الجبل والنهر لاستخراج الحديد وشق الترع. وفي هذه الجماهير الحاشدة والانفعالات الزائدة قد تروج المخدرات وتجارة جميع أنواع المهربات. إذ يلاحظ أن المشاهدين لمباريات الكرة هم القاعدة الشعبية. تجد فيها بديلاً عن الأوبرا والمسرح.

إن الكرة مثل الاقتصاد لا يسمى وطنياً إلا إذا اعتمد على نفسه. فالكرة المصرية في حاجة إلى طلعت حرب جديد يمصّرها. ويجعل الشعب يفخر بها. والاستفادة بالخبرات الأجنبية مرحلة تنتهي بالاعتماد على الخبرة الوطنية، حيث يكون الفريق فخوراً بانتصاره. ويكون الشعب فخوراً بفريقه.

وقد تتحول المنافسة بين لاعبي الفريقين إلى شجار. فإذا كان اللعب في الشارع يتحول الشجار إلى تقاتل وإصابات فتنقلب الرياضة إلى ضدها في أهدافها. وتشغل الاهتمامات الوطنية أكثر من أي مشاريع للتنمية أو التعليم. ويشكو الناس من ضياع الوقت فيما لا يفيد.

إن هذا ليس نقداً للكرة ولاعبيها بل هو تنبيه إلى مدى حضورها في الوعي الوطني، وحتى تتساوى في الاهتمامات مع غيرها من الرياضات التي يحتاجها الوطن لتقوية الأجساد مثل السباحة والمصارعة والرماية طبقا لقول عمر رضي الله عنه «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل» حتى يظل المواطن يقظاً حارساً لوطنه في لقاء العدو إذا ما هاجمه من الخارج. فالدفاع لا يحتاج فقط إلى حداثة السلاح بل يحتاج أيضاً إلى قوة الأبدان.

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* أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة