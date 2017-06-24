زيارة خافتة تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 التقى الرئيس الأوكراني «بيترو بوروشينكو» مع نائب الرئيس الأميركي «مايك بنس» ثم حظي بعد ذلك بلقاء «غير رسمي» مع الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي. الزيارة القصيرة بدا أنها تمثل خروجاً عن عادة درج عليها البيت الأبيض في عهد ترامب، وتتميز عادة بعقد لقاءات وجهاً لوجه مع رؤساء البلدان، كباراً وصغاراً، متبوعةً بمؤتمر صحفي مشترك – ولا تشمل بكل تأكيد لقاء شبه عرضي وغير رسمي مع رؤساء دول أجانب. غير أن «بوروشينكو» وصل إلى واشنطن ولم يشأ أن يكون لقاؤه مع المغتربين الأوكرانيين تحت أضواء كثيرة. بوروشينكو استُقبل من قبل بنس، وبعد ذلك توجه الاثنان إلى المكتب البيضاوي من أجل لقاء «غير رسمي» مع ترامب ومستشار الأمن القومي إتش. آر. ماكماستر. والمرجح أن يُنظر إلى هذه المعاملة التي لقيها الزعيم الأوكراني في أوكرانيا، وبلدان أخرى في أوروبا، كنوع من المؤشر على موقف البيت الأبيض تجاه كييف والتدخل العسكري الروسي هناك، الذي مازال جامداً منذ أن بدأت الحرب في 2014. غير أنه من جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى أنه خلال إدارة أوباما، كان نائب الرئيس «جو بايدن»، هو الشخص المكلف الاتصالات مع كييف، وكان لديه نفوذ كبير على الحكومة الأوكرانية، حيث كان يضغط عليها من أجل بذل جهود أكبر في محاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد. وبهذا المعنى، فإنه من الطبيعي أن يكون «بنس» هو المكلف ببوروشينكو وموقف الإدارة الأميركية من أوكرانيا، كما يقول «ماثيو روجانسكي»، مدير «معهد كينان» التابع لمركز ويلسون في واشنطن. ويقول «روجانسكي»: «هذا لا يعكس خفضاً للاهتمام مقارنة بالمرحلة السابقة. وأنا أفهم التصور الشائع وأن الأوكرانيين يبحثون عن تطمينات، ولكن التطمينات لا تتعلق باللقاء، وإنما بالسياسات». إيميلي تامكين* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»