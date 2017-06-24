المخدرات.. «فضيحة قومية» تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 لأكثر من 100 عام انخفض معدل الوفيات وسط الأميركيين، لكن الآن وبسبب المخدرات ترتفع معدلات الوفيات مرة أخرى. والجرعات الزائدة من المخدرات تتصدر أسباب الوفيات وسط الأميركيين من بلغ عمرهم أقل من خمسين عاماً. وصرحت الدكتورة «لينا وين» مفوضة الصحة في بلتيمور قائلة: «لا شك في أن هناك وباءً وهذه حالة طوارئ قومية في الصحة العامة. عدد الأشخاص الذين يتعاطون جرعات زائدة يتصاعد بشدة، ولم يعد لدينا مؤشر على أننا وصلنا الذروة». لكن جهودنا لمعالجة هذه الآفة مثيرة للشفقة. ويجب أن نشعر أننا أمام فضيحة قومية، حيث لا يتلقى العلاج إلا 10% فقط من الأميركيين الذي يعانون من مشكلة تعاطي المخدرات. وهذا يعكس إصرارنا الفاشل على معالجة مشكلة المخدرات باعتبارها مشكلة جنائية وليست أزمة صحة عامة. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً هذا الشهر ذكر أن أكثر من 59 ألف أميركي ماتوا عام 2016 من جرعات مخدرات زائدة، في أكبر قفزة سنوية في مثل هذا النوع من الوفيات يسجلها التاريخ الأميركي. وأحد الأسباب تتمثل في انتشار «فينتانيل» وهي مادة أفيونية صناعية رخيصة وفعالة مما أدى إلى تناول جرعات زائدة. وهذا بالإضافة إلى أننا كأمة ما زلنا مرتبطين بمسكنات الألم. والعام الماضي سجل 236 مليون وصفة طبيب بها مواد مخدرة في الولايات المتحدة، وهذا يعني زجاجة من المواد الأفيونية لكل أميركي راشد. ورغم كل هذه المخاطر، هناك أسباب تشكك في سعي الإدارة الأميركية الحالية لمواجهة المشكلة. أولاً، «الجمهوريون» في الكونجرس عازمون فيما يبدو على إلغاء برنامج «أوباماكير» الذي يوفر العلاج من الإدمان وعلى تقليص برنامج «ميدكآيد». وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن خطة الحزب «الجمهوري» في مجلس النواب ستتمخض عن 23 مليون أميركي آخرين لا يتمتعون بتأمين في عقد من الزمن، ولذا يصبحون أقل قدرة على العلاج من آثار المخدرات. والعناصر الأكثر فنية من خطة الحزب «الجمهوري» ستتمخض عن تقليص في العلاج. وثانياً، قلل «توم برايس» وزير الصحة والخدمات الإنسانية الشهر الماضي فيما يبدو من قيمة العلاج الطبي لإدمان المخدرات. ووزير العدل جيف سيشنز مازال يعتقد فيما يبدو أنه يمكننا حل المشكلة عن طريق السجون. نيكولاس كريستوف* *كاتب أميركي حاصل على جائزة بوليتزر مرتين. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»