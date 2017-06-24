مبادرة «مستقبلنا» التي أطلقها صندوق الوطن مؤخراً تنطوي على أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تستهدف دعم التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وإنما أيضاً لأنها تطمح إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاقتصادات المتقدمة، من خلال العمل على تأسيس شركات إماراتية عالمية على غرار الشركات الكبرى كـ«جوجل»، و«تيسلا»، للانطلاق بالاقتصاد الإماراتي إلى آفاق أرحب وأوسع. وتجسد هذه المبادرة، وفقاً لمجلس إدارة صندوق الوطن، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وسيتم تنفيذها على مراحل متكاملة وتدريجية مدروسة بدقة تؤدي في نهاية المطاف لإيجاد جيل جديد من الشركات الإماراتية ذات التنافسية العالمية التي تدعم بناء اقتصاد المستقبل واستدامة النمو على جميع المستويات، وفي مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
مبادرة «مستقبلنا» بهذا المعنى تعبر عن تخطيط استراتيجي طموح بعيد المدى، يستهدف الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من الابتكار والإبداع، والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية، وخاصة أن هذه المبادرة تتحرك في مسارات عدة متوازية: أولها العمل على توفير البيئة المناسبة التي تحفز الابتكار وتسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة، من خلال دعم عشرين مشروعاً ابتكارياً ناشئاً في القطاعات الحيوية حتى عام 2020 من خلال مراكز الابتكار التي ستتبع الصندوق، وذلك لتعزيز فرص نمو مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الإجمالي. وثانيها التركيز على المشاريع والتقنيات غير المسبوقة في قطاعات عدة، بما فيها: قطاع التعليم، وقطاع البيئة والطاقة، وقطاع الصحة، وقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى قطاع الفضاء، وقطاع التكنولوجيا، وهي القطاعات التي باتت تعتمد بالأساس على اقتصاد المعرفة. وثالثها تحفيز قطاع الأبحاث التطبيقية لتوليد الأفكار، والمساهمة في زيادة براءات الاختراع في القطاعات الحيوية، ونشر ثقافة الأبحاث وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وستعمل المبادرة في هذا السياق على استقطاب الأفكار الخلاقة وتبنيها وتطويرها، وتقديم الإرشاد والتوجيه لها. ورابعها احتضان المشاريع المتميزة، حيث سيعمل صندوق الوطن بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين على تقديم برامج مبتكرة لتسويق هذه الأفكار والمشاريع، وكمرحلة أولى سيقوم الصندوق بإطلاق برامج تسهم في تعزيز المهارات من خلال 3 مراكز ابتكار، سيتم إطلاق أولها في عام 2018. وسيقوم صندوق الوطن بتوفير الخبرات اللازمة للمشاريع، والعمل على صقل مهارات القائمين على هذه المشاريع للتغلب على التحديات الأساسية، وذلك عبر برنامج يتضمن وضع خطط لتجاوزها وتحويلها إلى فرص تدعم نموها.
إن مبادرة «مستقبلنا»، بما تتضمنه من أهداف طموحة، سواء لجهة تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية لأبرز المشاريع الناشئة في العالم، أو لجهة الاستثمار في الثروة البشرية المواطنة، والإسهام في تأهيلها لتكون قادرة على إدارة الجيل الجديد من الشركات الإماراتية ذات التنافسية العالمية، أو لجهة تطوير دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مسيرة التنمية، تواكب الرؤى الاستراتيجية الطموحة للدولة، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021» التي تتضمن العديد من الأهداف الطموحة، لعل أبرزها تطوير الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، وذلك بما يسهم في الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لمضاهاة أفضل الاقتصادات العالمية. كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مارس 2017، والتي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً يتضمن وضع استراتيجية وطنية لضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
*عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.