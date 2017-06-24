مبادرة «مستقبلنا» تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 مبادرة «مستقبلنا» التي أطلقها صندوق الوطن مؤخراً تنطوي على أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تستهدف دعم التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وإنما أيضاً لأنها تطمح إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاقتصادات المتقدمة، من خلال العمل على تأسيس شركات إماراتية عالمية على غرار الشركات الكبرى كـ«جوجل»، و«تيسلا»، للانطلاق بالاقتصاد الإماراتي إلى آفاق أرحب وأوسع. وتجسد هذه المبادرة، وفقاً لمجلس إدارة صندوق الوطن، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وسيتم تنفيذها على مراحل متكاملة وتدريجية مدروسة بدقة تؤدي في نهاية المطاف لإيجاد جيل جديد من الشركات الإماراتية ذات التنافسية العالمية التي تدعم بناء اقتصاد المستقبل واستدامة النمو على جميع المستويات، وفي مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. إن مبادرة «مستقبلنا»، بما تتضمنه من أهداف طموحة، سواء لجهة تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية لأبرز المشاريع الناشئة في العالم، أو لجهة الاستثمار في الثروة البشرية المواطنة، والإسهام في تأهيلها لتكون قادرة على إدارة الجيل الجديد من الشركات الإماراتية ذات التنافسية العالمية، أو لجهة تطوير دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مسيرة التنمية، تواكب الرؤى الاستراتيجية الطموحة للدولة، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021» التي تتضمن العديد من الأهداف الطموحة، لعل أبرزها تطوير الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، وذلك بما يسهم في الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لمضاهاة أفضل الاقتصادات العالمية. كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مارس 2017، والتي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً يتضمن وضع استراتيجية وطنية لضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني. *عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.