الأزمة الكورية.. وتعليم الحصان الغناء! تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 بعض القصص تحتاج من المرء أن يجربها، كي يستوعب مغزاها بشكل كامل، وقصة كوريا الشمالية واحدة من هذه القصص. لقد وصلت إلى سيئول مساء 28 مايو الماضي، وفيما كنت منهمكاً في ارتداء ملابسي استعداداً لتناول الإفطار في مطعم الفندق صباح اليوم التالي، سمعت فجأة صوت جرس تنبيه بقرب إذاعة خبر مهم، يرن من هاتفي النقال. كان الخبر هو أن كوريا الشمالية قد أطلقت تواً صاروخاً باليستياً قصير المدى، سقط في البحر قبالة ساحلها الشرقي. انتظرت انطلاق صافرات الإنذار التي تنبه النزلاء للتوجه إلى ملجأ الفندق، ولكن لم يحدث شيء. كان الشعور العام السائد هو شعور بعدم الاهتمام لأن ما حدث في رأي الجميع، تقريباً، لم يكن سوى اختبار جديد للصواريخ تجريه كوريا الشمالية. وبعد يومين قضيتهما في إجراء مناقشات من هذا النوع، أدركت أن أميركا هي الطرف الغريب في هذه الدراما.. لماذا؟ لأن الصين وكوريا الجنوبية لديهما شيء مشترك، وهو أن أكثر شيء تخشيانه ليس أن تقوم كوريا الشمالية بتدميرهما معاً، وإنما تدميرها لنفسها اقتصادياً والانهيار تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها، أو تدميرها من قبل أميركا. ولن يكون من قبيل المبالغة القول في هذا السياق، إن واشنطن تخشى كوريا الشمالية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، كما تخشى الصين وكوريا الجنوبية ضربة أميركية من طرف واحد على كوريا الشمالية أكثر من أي وقت مضى أيضاً. ولعل هذا هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال منظومة صواريخ مضادة للصواريخ يطلق عليها «منظومة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية في منطقة العمليات»، واسمها المختصر «ثاد»، وهي منظومة يؤجل الرئيس الكوري الجنوبي الجديد نشرها بالكامل، خوفاً من استفزاز كوريا الشمالية، أو إغضاب الصين، التي لا تحب وجود منظومة صواريخ أميركية مضادة للطائرات بالقرب من حدودها. معلوم أن كوريا الشمالية تحصل على 95 في المئة من احتياجاتها النفطية من الصين، وأن الصين يمكن أن تخنق الاقتصاد الكوري الشمالي إذا ما أرادت ذلك، ولكنها لا تريد. وعلى ما يبدو أن كل ما تهتم به الصين في الوقت الراهن هو الاكتفاء بإبقاء واشنطن بعيداً، وليس خنق بيونج يانج مالياً من خلال إجراءات اقتصادية، يمكن أن تسفر عن سقوط النظام، وإنهاء برنامجه النووي تماماً. وماذا عن الدبلوماسية؟ في الوقت الراهن لا تظهر كوريا الشمالية أي استعداد لمقايضة ترسانتها النووية بضمانات تفيد أن الولايات المتحدة لن تسعى لتغيير النظام فيها، كما أن الرئيس ترامب غير مستعد أيضاً لتقديم مثل هذه الضمانات إلا بعد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل. وخلاصة القول، إن الصين وكوريا الجنوبية لا تجرؤان على تجويع كوريا الشمالية خوفاً من انهيارها. ولا تجرؤان على إطلاق النار عليها خوفاً من أن ترد عليهما النار بالمثل. وهم -ومعهم الأميركيون- لا يجرؤون على التفاوض مع الرئيس «كيم»، خوفاً من أن ينتهي بهم الأمر إلى مباركة أسلحته النووية، ولأنهم لا يثقون أيضاً بأنه سيلتزم بأي اتفاق يتم التوصل إليه معه. كما أنهم لا يجرؤون أيضاً على تجاهله لأنه يزداد قوة على الدوام. والأمر برمته يذكرني بقصة خرافية من القرون الوسطى، عن مجرم جرى إحضاره للمثول أمام الملك لمناشدته كي يعفو عنه. وقد فعل المجرم ذلك ببراعة، عندما وعد بأنه إذا ما أبقى الملك على حياته لعام واحد فقط فإنه سيستطيع أن يعلم حصان الملك الأثير الغناء! وعندما عاد المجرم إلى زنزانته سخر منه رفيقه وقال له إنه لن يكون في مقدوره أبداً أن يعلم حصان الملك الغناء حتى لو ظل يفعل ذلك طيلة عمره. ولكن المجرم رد عليه بقوله: «لا يهم. ما زال أمامي عام. وخلال هذا العام يمكن للكثير من الأشياء أن تحدث: فإما أن يموت الملك، أو يموت الحصان، أو حتى أموت أنا.. ومن يدري فربما يستطيع الحصان أن يغني أيضاً». وهذه باختصار هي سياستنا نحو كوريا الشمالية: انتظار حدوث شيء يمكن أن ينهي هذه المشكلة العصية على الحل.. أي انتظار أن يغني الحصان! ----------------- * كاتب ومحلل سياسي أميركي حاصل على جائزة بوليتزر ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»