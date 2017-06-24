نيبال بين الهند والصين تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 تعرضت دولة نيبال الواقعة في منطقة جبال الهمالايا والمجاورة للهند لعدد من الاضطرابات السياسية منذ إلغاء الملكية قبل ما يقرب من عقد من الزمن. وهذه البلاد الحبيسة يتولى أمرها رئيس وزراء جديد كل عام تقريباً وفي وقت مبكر من هذا العام، عقدت البلاد انتخابات فاز بها حزب «المؤتمر» النيبالي ورئيس هذا الحزب وهو «شير بهادور ديوبا» أصبح رئيس الوزراء الحادي عشر للبلاد. أما هذه المرة فهو مدعوم من الحزب الشيوعي النيبالي (المركز الماوي) الذي يتزعمه سلفه في المنصب «براتشاندا» الذي استقال بعد انهيار تحالف سابق مع جماعات أخرى أصغر. وبدأ رئيس الوزراء الجديد بالفعل يواجه تحديات في الإشراف على الانتخابات المحلية. وتأجلت مراراً بالفعل انتخابات نيبال المحلية التي تعقد للمرة الأولى في 20 عاماً. وأول مرحلة من الانتخابات عقدت بنجاح في مايو هذا العام في ثلاث مقاطعات لكن تهديدات جماعة «مادهيسي» النيبالية ذات الأصول الهندية أدت إلى تأجيل الانتخابات في المقاطعات الأربع المتبقية. والانتخابات المحلية يتبعها انتخابات قومية تعقد في يناير 2018 حين ينتهي التفويض للبرلمان الحالي. وبالإضافة إلى الإشراف على هذه الانتخابات، تقع على عاتق «ديوبا» مهمة تولي أمر إدارة نيبال التي شهدت عدم استقرار سياسي وتناحراً بين الأحزاب السياسية المختلفة وجماعة «مادهيسي» التي تطالب بتمثيل سياسي أكبر. والدستور الذي تم إعداده في عام 2015 رفضته جماعة مادهيسي لم يتم العمل به بشكل كامل بعد. واندلعت احتجاجات في منطقة السهول الدنيا في نيبال التي تتاخم الهند ويهيمن عليها جماعة «المادهيسيين» بسبب استيائهم الشديد من عدم تمثيلهم بشكل ملائم في الدستور الجديد. وعرقلوا طريق التجارة بين الهند ونيبال، وأوقفوا كل الإمدادات القادمة من الهند مما تسبب في أزمة وقود وغذاء. ورئيس الوزراء الجديد يقود حالياً بلداً منقسماً بشدة. وتأمل الهند أن يتزعم «ديوبا» الجهود لإصلاح الدستور للوفاء بمطالب «المادهيسيين» الذين يتمتعون بعلاقات ثقافية قوية بالهند. ويواجه البلد الحبيس تحديات في توازن العلاقات مع جاريه العملاقين الهند والصين. فلطالما مارست الهند نفوذاً كبيراً في نيبال، لكن الصين في الآونة الأخيرة تجتذب البلد الصغير. ونيبال تمثل بالفعل منطقة أرض عازلة بين الهند والصين، ونتيجة لهذا يتمتع شعب نيبال بالكثير من المزايا. فالحدود بين نيبال والهند مفتوحة، ومواطنيهما لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول لزيارة أي من البلدين. والهند أيضاً تعتبر العمود الفقري لكل الإمدادات الأساسية التي تتضمن الغذاء والوقود والدواء إلى نيبال عبر الطريق البري. وقد جعل رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» منذ أن جاء إلى السلطة من تحسين العلاقات مع نيبال من أولوياته في السياسة الخارجية، خاصة مع ما يراه من توسع النفوذ الصيني. وقدم «مودي» خط ائتمان مالي بقيمة مليار دولار في أول زياره له إلى نيبال عام 2014، ثم لاحقاً في عام 2016 قدم لنيبال إمكانية استخدام ميناء ثانٍ للتجارة. وكانت نيبال تستخدم ميناء «كلكتا» البحري، والآن أصبح بمقدورها الوصول إلى ميناء بحري آخر في جنوب الهند. ومازالت هناك قطاعات في نيبال دأبت على اتهام الهند بمعاملة العلاقات الثنائية بعقلية «أن لها اليد العليا في الأمر». وعلى الجانب الآخر، شهدت علاقات نيبال بالصين انتعاشاً في عهد رئيس الوزراء النيبالي السابق «براتشاندا». فلم يؤيد رئيس الوزراء السابق المبادرة الصينية المعروفة باسم «حزام واحد وطريق واحد» بقوة فحسب، لكنه مضي قدماً في برنامج يُعطي الصين 16 مقاطعة تحتاجها للتنمية كجزء من برنامجها للقضاء على الفقر. ووقع البلدان اتفاق نقل جديد بين بكين و«كاتماندو» يتوقع أن يعزز النفوذ الصيني في الجوار الهندي. والاتفاق قد يسمح لنيبال بالدخول إلى مواني صينية في مقابل التوسع في شبكة الاتصال البرية، واستكشاف مد خطوط سكك حديدية. وفي الوقت الحالي، هناك ما يزيد على 98% من تجارة نيبال التي تذهب إلى بلد ثالث يمر عبر الهند، لكن اتفاق النقل مع الصين يستهدف إعطاء نيبال طريق تجارة بديل. ورغم تقارب نيبال مع الصين فإن البلد الصغير لا يستطيع الاستغناء عن الهند التي مازالت تمارس نفوذاً كبيراً، ولعبت دور الوساطة في السلطة في الماضي. والواقع أن العلاقات تتحسن بين البلدين ببطء على مدار الشهرين الماضيين، يتعين على نيبال أن تؤكد على أنها لا تتدهور في غمرة سعيها للتقارب مع الصين. ومن الواضح أن رئيس الوزراء النيبالي الجديد لديه كثير من التحديات، والوقت وحده هو ما سيكشف إذا ما كانت أحدث ولايات رئيس الوزراء الجديد ناجحة أم ستنتهي نهاية غير جيدة مثل ولاياته السابقة لرئاسة الوزارة. د.ذِكْر الرحمن *رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي