الفاتيكان والمسلمون في رمضان تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 كعادته في شهر رمضان وجه الفاتيكان- ومن خلال المجلس البابوي للحوار بين الأديان- رسالة للعالم الإسلامي، كنوع من أنواع الوصل والتواصل بين أتباع الأديان. تعد الرسالة هذه من بين الأنشطة العديدة للمجلس الذي يسعى لتعزيز الحوار مع المسلمين، ولنشر الرسالة بشكل أوسع يتلقى المجلس الإرشاد والنصح من الشعوب الكاثوليكية المنتشرة حول العالم، ومن ممثلي قداسة البابا الموجودين في دول العالم كافة تقريباً. هل من أهمية لمثل هذه الرسالة السنوية؟ طرح المجلس البابوي للحوار بين الأديان هذا العام في رسالة التهنئة برمضان وعيد الفطر موضوعاً إنسانياً عاماً مشتركاً، وهو أحوال المناخ حول الكرة الأرضية والتغيرات التي تُجرى عليه. الرسالة الرمضانية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالرسالة العامة للبابا فرنسيس «كن مُسبحاً» حول العناية بما أطلق عليه «البيت المشترك»، أي كوكبنا الأرض، والتي وجهها ليس للكاثوليك أو المسيحيين فحسب، بل للبشرية بأسرها. عنوان رسالة البابا «كن مُسبحاً» مأخوذ في واقع الأمر من نشيد صوفي قديم للقديس «فرنسيس الإسيزي» أشهر متصوف أوروبي مسيحي في القرن الثالث عشر الميلادي، ومن يقرأ الرسالة بعناية يجد فكراً روحياً مستنيراً وراء المعاني الإيكولوجية. الرسالة التي يتشارك الفاتيكان معناها ومبناها مع العالم الإسلامي هذا العام لم يكن الهدف منها سوى التنبيه والتحذير من تدمير الإنسان لكوكب الأرض، حيث بات بعض الظواهر مثل الاحتباس الحراري مهدداً بيئياً وسيفاً مصلتاً على رقاب الزرع والضرع، لاسيما وأنه يقود إلى ذوبان الأقطاب، وارتفاع منسوب مياه المحيطات وإحداث ظاهرة التسونامي، ومن ثم التصحر، وذلك كله مرده إلى الإنسانية المتكالبة على الصناعات الحديثة التي تولد المزيد من الغازات المهلكة للتوازن الطبيعي. في رسالته يلفت البابا فرنسيس إلى الأضرار التي تلحقها أساليب حياتنا وقراراتنا بالبيئة، بأنفسنا وبإخوتنا في الإنسانية، فهناك على سبيل المثال، بعض الرؤى الفلسفية والدينية والثقافية التي تشكل عوائق تهدد علاقة البشرية بالطبيعة، ومواجهة مثل هذه التحديات أمر يعنينا جميعنا، بغض النظر عن اعتناقنا لدين أم لا. هل تأتي رسالة البابا للعالم الإسلامي وكأنه يجد فيه حليفاً، انطلاقاً من الرؤية الإسلامية الفقهية التي تعتبر الإنسان مستخلفاً في الأرض، وبالتالي يتوجب عليه أن يرعاها ويهتم بشؤونها ويزود عنها؟ تجيء الرسالة بعد الانسحاب الشهير والمدوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في الرابع من نوفمبر لعام 2016، وبموجبها تلتزم الدول الموقعة التخفيف من انبعاث الغازات السامة التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض، كما تلتزم العمل من أجل منع زيادة هذه الحرارة عن 2 درجة مئوية بالنسبة لمقياس العالم في عام 1880 ميلادية، وهو تاريخ أول قياس لحرارة الأرض، وحتى إلى تخفيض هذه الزيادة إلى 1.5 درجة، ومعروف أن ترامب اعتبر أن هذه الاتفاقية مجحفة في حق بلاده، وأنها تؤثر على مكانتها الصناعية.. أي تفكير رجل الأعمال لا الرئيس. يوجه البابا فرنسيس «دعوة عاجلة» لتجديد الحوار حول الأسلوب الذي نتبعه في بناء مستقبل الكوكب، لأن التحدي البيئي الذي نواجهه، وجذوره البشرية، تعنينا وتمسنا جميعاً. يقول البابا:«إن الأزمة الإيكولوجية والبيئية، هي نداء إلى توبة داخلية عميقة، وما نحتاج إليه للتمكن من مواجهة هذا التحدي بصورة ملائمة، هو التربية وانفتاح روحي و«توبة إيكولوجية» شاملة». هل على المؤمنين من كل الأديان السماوية دور ما في هذا السياق؟ بحسب الرسالة، يجب أن تتجلى علاقتنا بالله تعالى بشكل متزايد في الطريقة التي نتعامل بها مع العالم المحيط بنا. إن دعوتنا كي نكون حراساً على خليقة الله، ليست أمراً اختيارياً أو حساساً، بالنسبة لالتزامنا الديني كمسيحيين وكمسلمين، بل هي جزء جوهري منه. لا تنفك جهود الفاتيكان في الأيام الأخيرة في الدفاع عن أحوال كوكب الأرض المتردية، فقبل عدة أيام وفي توقيت مواكب لرسالة رمضان، وجه البابا فرنسيس رسالة إلى المشاركين في طاولة الحوار ما بين الأديان حول حماية الخليقة، والتي استضافتها مدينة بولونيا الإيطالية في إطار اجتماع مجموعة الدول السبع حول البيئة هناك، وقد حث البابا المشاركين على تشجيع الرأي العام العالمي على إدراك أهمية القضايا البيئية وتعزيز المسؤولية المشتركة على الصعيد العالمي تجاه هذه المسائل. رسالة «المجلس الحبري للحوار بين الأديان»، تؤكد لنا على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون نعمة، إلا أنها في الوقت ذاته يمكن لها أن تضحى «نقمة»، فهي تجعل الإنسان متسلطاً على الطبيعة، مستغلاً لها، مدمراً إياها، تستغل الشعوب الأضعف. تبحث الرسالة عما يمكن أن نسميه «نموذج العدالة الإيكولوجية» الجديد، الذي يباعد شبح انعدام المساواة، والإقصاء والحرمان لملايين البشر من حقوقهم الأساسية في ماء وهواء وغذاء نظيف. يختتم الأمين العام للمجلس الكاردينال الفرنسي الأصلي «جان لوي توران» رسالة هذا العام للعالم الإسلامي بالقول، فلتعينكم بمساعدة الله تعالى، الرؤى الدينية والبركات النابعة عن الصوم والصلاة وصالح الأعمال، على أن تعتنوا عبر دروب السلام والخير بجميع أعضاء العائلة البشرية وبالخليقة بأسرها، وبهذه المشاعر نتمنى لكم مرة أخرى الهناء والفرح والازدهار. إميل أمين* *كاتب مصري